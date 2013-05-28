フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 10

削除済み  
どうやら、段落の大きなインデント（<p>...</p>）のことを指しているようです。よし、もう少し小さくしよう
 

こちらのセリフです。

かんりゃく

をエンターキーで入力します。

---

と、こちらのセリフ。
を使えば、普通に見えるようになります。
を書くというか、shift+enterで翻訳する必要があります。

 
kombat:

これがそのラインです。

<P>タグの書式を変更し、インデントされた段落として正しく動作するようにしました。

この手法により、視覚的に正しい文章（特に記事）を自動的に作ることができ、私たちはちょうど大量のテキストコンテンツを抱えています。Shift + Enterは、<BR>タグを改行 するだけです。

murad:
どうやら、段落の大きなインデント（<p>...</p>）のことを指しているようです。よし、もう少し小さくしよう。
小さくしないでください。
 
プロフィールでアバターをアップロードする際、画像が数ピクセル右にずれてしまう。
削除済み  
sergeev:

プロフィールでアバターをアップロードする際、画像が数ピクセル右にずれてしまう。
すでに修正済みです。次回のアップデート以降に利用可能になる予定
 

そのまま掲示板の年賀状にしたかったのですが、こちらの方が適切だと思います。

この文字のセットを変更してください。



より意味のあるものへ。

 
今日も同じことに気がつきました。 インターネットがダウンしているのかと思いました。
 
aEaLbaJaBa aNaEaDaObbaPaNa は ISO-8859-5 → UTF-8 エンコーディングで「サービス停止中」である。
 
newdigital:
aEaLbaJabA aNaEaDaObbaPaNaA は ISO-8859-5 → UTF-8 エンコーディングで「サービス停止中」である。

ええ、でももっと面白そうです :)

早速、「ア・ヨルバ・ガマ、ナダ・オバナ」という楽しい管理者テストだと思いました。:))

