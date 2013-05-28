フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 10 1...345678910 新しいコメント 削除済み 2010.01.14 16:48 #91 どうやら、段落の大きなインデント（<p>...</p>）のことを指しているようです。よし、もう少し小さくしよう kombat 2010.01.14 18:15 #92 こちらのセリフです。 かんりゃくをエンターキーで入力します。--- と、こちらのセリフ。 を使えば、普通に見えるようになります。 を書くというか、shift+enterで翻訳する必要があります。 Renat Fatkhullin 2010.01.14 22:07 #93 kombat:これがそのラインです。<P>タグの書式を変更し、インデントされた段落として正しく動作するようにしました。この手法により、視覚的に正しい文章（特に記事）を自動的に作ることができ、私たちはちょうど大量のテキストコンテンツを抱えています。Shift + Enterは、<BR>タグを改行 するだけです。 Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы - Документация по MQL5 Renat Fatkhullin 2010.01.14 22:07 #94 murad: どうやら、段落の大きなインデント（<p>...</p>）のことを指しているようです。よし、もう少し小さくしよう。 小さくしないでください。 --- 2010.02.16 14:00 #95 プロフィールでアバターをアップロードする際、画像が数ピクセル右にずれてしまう。 削除済み 2010.02.16 14:15 #96 sergeev: プロフィールでアバターをアップロードする際、画像が数ピクセル右にずれてしまう。 すでに修正済みです。次回のアップデート以降に利用可能になる予定 --- 2013.05.28 13:43 #97 そのまま掲示板の年賀状にしたかったのですが、こちらの方が適切だと思います。 この文字のセットを変更してください。より意味のあるものへ。 Vladislav Andruschenko 2013.05.28 15:41 #98 今日も同じことに気がつきました。 インターネットがダウンしているのかと思いました。 Sergey Golubev 2013.05.28 16:02 #99 aEaLbaJaBa aNaEaDaObbaPaNa は ISO-8859-5 → UTF-8 エンコーディングで「サービス停止中」である。 --- 2013.05.28 16:26 #100 newdigital: aEaLbaJabA aNaEaDaObbaPaNaA は ISO-8859-5 → UTF-8 エンコーディングで「サービス停止中」である。ええ、でももっと面白そうです :)早速、「ア・ヨルバ・ガマ、ナダ・オバナ」という楽しい管理者テストだと思いました。:)) 1...345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こちらのセリフです。
かんりゃく
をエンターキーで入力します。
---
と、こちらのセリフ。
を使えば、普通に見えるようになります。
を書くというか、shift+enterで翻訳する必要があります。
これがそのラインです。
<P>タグの書式を変更し、インデントされた段落として正しく動作するようにしました。
この手法により、視覚的に正しい文章（特に記事）を自動的に作ることができ、私たちはちょうど大量のテキストコンテンツを抱えています。Shift + Enterは、<BR>タグを改行 するだけです。
どうやら、段落の大きなインデント（<p>...</p>）のことを指しているようです。よし、もう少し小さくしよう。
プロフィールでアバターをアップロードする際、画像が数ピクセル右にずれてしまう。
そのまま掲示板の年賀状にしたかったのですが、こちらの方が適切だと思います。この文字のセットを変更してください。
より意味のあるものへ。
aEaLbaJabA aNaEaDaObbaPaNaA は ISO-8859-5 → UTF-8 エンコーディングで「サービス停止中」である。
ええ、でももっと面白そうです :)
早速、「ア・ヨルバ・ガマ、ナダ・オバナ」という楽しい管理者テストだと思いました。:))