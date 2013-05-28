フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 6

次に、代わりに、セクションのヘッダーで、トピックの数（14）が（14 / 2）であり、2が新しい投稿のあるトピックの数である場合。

を作り、未読の数、このリンクをクリックすることでバンプが表示されます。

 

ちょっと子供っぽい提案ですが、スマイリーフェイスをつけるとコミュニケーションが活発になると思います。;)

例えば、お辞儀で......Skypeのように。面白い感情がたくさんあるんです。

 

未読へのハイパーリンク付き矢印は、まさに緊急のものです。

 
api :

私も参加します・・・。

 
矢は必ず作ります。
 

推進中の投稿を削除することで、トピックをトップに昇格させることができます。それは意図的なものだったのですか？

 
coaster :

どういうことなのか、明らかにしてください。

コメントだけ付けて、そのコメントを削除するのでしょうか？

 
alexvd :


もう少し具体的に、どういうことですか？

その通りです。結論：実質的な更新は行われておらず、話題はトップラインに移動している。

そして、私の記憶違いでなければ、この仕掛けは「既読」トピックのアイコンのステータスを変更するものです。でも、後者は自分では確認できない。

 

生データです。

- IE 6

- ログイン＋"ユーザーを記憶"

- ページビュー

- F5 - ページを更新する

の結果です。

- 最後の認証なしでフォーラムの英語部分にジャンプする。

- "backspace"（バックスペース）-は使用できません。

- MQL5フォーラムを再開 - 英語版をご覧ください。

- ru "を押す - 認証が必要です

...

"ユーザーを記憶" - うまくいきません...

 
DDFedor :
...

"Remember user "が機能しない...。


検証する。

その前にもう一つ、「pliz fime minutes to update」がありました。

となり、それ以降は毎回ログインしなければならない「忘却の彼方」になってしまいました。

定期的にやってはいるのですが...。

