フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 6

kombat 2009.11.21 16:05 #51
次に、代わりに、セクションのヘッダーで、トピックの数（14）が（14 / 2）であり、2が新しい投稿のあるトピックの数である場合。を作り、未読の数、このリンクをクリックすることでバンプが表示されます。

VonDo Mix 2009.11.21 21:33 #52
ちょっと子供っぽい提案ですが、スマイリーフェイスをつけるとコミュニケーションが活発になると思います。;)例えば、お辞儀で......Skypeのように。面白い感情がたくさんあるんです。

ПавелИванович 2009.11.21 23:51 #53
未読へのハイパーリンク付き矢印は、まさに緊急のものです。

DDFedor 2009.11.22 00:26 #54
api : 未読へのハイパーリンク付き矢印は、まさに緊急のものです。
私も参加します・・・。

Renat Fatkhullin 2009.11.22 13:14 #55
矢は必ず作ります。

Alex 2009.11.24 03:48 #56
:)推進中の投稿を削除することで、トピックをトップに昇格させることができます。それは意図的なものだったのですか？

Test Account 2009.11.24 10:34 #57
coaster : :) 推進中の投稿を削除することで、トピックをトップに昇格させることができます。それは意図的なものだったのですか？
どういうことなのか、明らかにしてください。
コメントだけ付けて、そのコメントを削除するのでしょうか？

Alex 2009.11.24 11:10 #58
alexvd : もう少し具体的に、どういうことですか？
コメントだけ付けて、そのコメントを削除するのでしょうか？
その通りです。結論：実質的な更新は行われておらず、話題はトップラインに移動している。そして、私の記憶違いでなければ、この仕掛けは「既読」トピックのアイコンのステータスを変更するものです。でも、後者は自分では確認できない。

DDFedor 2009.11.25 00:32 #59
生データです。
- IE 6
- ログイン＋"ユーザーを記憶"
- ページビュー
- F5 - ページを更新する
の結果です。
- 最後の認証なしでフォーラムの英語部分にジャンプする。
- "backspace"（バックスペース）-は使用できません。
- MQL5フォーラムを再開 - 英語版をご覧ください。
- ru "を押す - 認証が必要です
... "ユーザーを記憶" - うまくいきません...

kombat 2009.11.25 04:10 #60
DDFedor :... "Remember user "が機能しない...。
検証する。その前にもう一つ、「pliz fime minutes to update」がありました。となり、それ以降は毎回ログインしなければならない「忘却の彼方」になってしまいました。定期的にやってはいるのですが...。
