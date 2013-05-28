フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 5

新しいコメント
 

なぜここでスレッドを継続しないのか？

MetaTrader 5のベータテストを開始しました。

MetaTrader 5 クライアントターミナルビルドの変更 点一覧

kombat 2009.11.19 22:44 2009.11.19 22:44

https://www.mql5.com/ru/docs


左のナビゲーターにあと2つリンクが必要なのは明らかです。

- アップロードは *.chm で行います。

- 必要であれば、*.pdfでアップロードしてください。


同意見です!
Бета-тестирование MetaTrader 5 началось! - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Бета-тестирование MetaTrader 5 началось! - MQL4 форум
 
kombat :

端末からμlでアクセスするようなサービスがあるという意味で理解していいのでしょうか。

現在の金利や市場関連情報を読み取るなど？


それとも、コードライブラリのようなサービスのことでしょうか？

ところで、ユーザーによって開発された「確立されたコード」を蓄積していく案があります。

更新用端末でアクセス可能な、一種のリポジトリ...

まだ、全サービスを公開することはできませんが、新しいバージョンをリリースしたときに、すべてを公開する予定です。


実際、MQL5.communityの新バージョンは1～3日おきに提供される予定です。

 


General Discussionを クリックしても ページが更新されないことが判明。f5を押さなければならない - 煩わしい。

 

写真で「ぶつける」ことについての注意点...

どこに何があるのか、見えないものを見せてくれるもの...。


トップページを見てください、新しい投稿がありません。

スレッドを開くとそこには...


 
また、私はこのような脂性のおりものがあります。
 
キャッシュやリードステータスに問題が残っているため、このような影響が出るのです。これは数日中に修正される予定です。
 
Renat :
キャッシュやリードステータスに問題が残っているため、このような影響が出るのです。数日中に修正します。


よっしゃー

急がない、忘れられないように...。

 

レナート もうひとつのテーマであるFAQについて触れたいと思います。それは単に必要なことなのです。一度取り上げた話題や質問には、もう一度書き出すより、リンクで返信する方がずっと簡単です。それについてどう思いますか？

 
DDFedor :

レナート もうひとつのテーマであるFAQについて触れたいと思います。それは単に必要なことなのです。一度取り上げた話題や質問には、もう一度説明するよりも、リンクを貼って返信する方がずっと簡単です。それについてどう思いますか？

以前、FAQに関する当社の方針を説明 したことがあります。

FAQは全く機能せず、拡張性のないものです。いきなりFAQを読みに行く人はいない、という意見もあるでしょう。


それなりの大きさのFAQは、それ自体がモンスターと化し、構成や検索が必要になる。例によって、「龍を殺せば龍になる」。

私たちは、大規模かつ無料で情報やトレーニングを提供するという課題にどのように対応するかについて、実践的かつ時間をかけた独自の理解を持っています。

Если результаты на тесте и реале разные? - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Если результаты на тесте и реале разные? - MQL4 форум
削除済み  
kombat :

写真で「ぶつける」ことについての注意点...

どこに何があるのか、見えないものを見せてくれるもの...。


トップページを見てください、新しい投稿がありません。

スレッドを開くとそこには...


フォーラムのメインページでは、トピックは最終更新日（最後のコメントの日付）でソートされ、フォーラムのカテゴリ（この場合は "General Discussion"）では、優先度でソートされ、その後変更日でのみソートされることに留意してください。特定のユーザーが読んでいる状態は、トピックのソート順には影響しません（未読のトピックが上位になることはありません）。


上に掲載したスクリーンショットは、このルールに沿ったものです。唯一のポイントは「履歴データの保存形式」というトピックで、ちょうど最初のスクリーンショットが撮られたときに作成されたようですが、2枚目はまだ撮られていないようです

12345678910
新しいコメント