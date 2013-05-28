フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 5 12345678910 新しいコメント Владимир 2009.11.21 10:38 #41 なぜここでスレッドを継続しないのか？ MetaTrader 5のベータテストを開始しました。 MetaTrader 5 クライアントターミナルビルドの変更 点一覧 kombat 2009.11.19 22:44 2009.11.19 22:44 https://www.mql5.com/ru/docs 左のナビゲーターにあと2つリンクが必要なのは明らかです。 - アップロードは *.chm で行います。 - 必要であれば、*.pdfでアップロードしてください。 同意見です! Бета-тестирование MetaTrader 5 началось! - MQL4 форум www.mql5.com Бета-тестирование MetaTrader 5 началось! - MQL4 форум Renat Fatkhullin 2009.11.21 12:54 #42 kombat : 端末からμlでアクセスするようなサービスがあるという意味で理解していいのでしょうか。現在の金利や市場関連情報を読み取るなど？それとも、コードライブラリのようなサービスのことでしょうか？ところで、ユーザーによって開発された「確立されたコード」を蓄積していく案があります。更新用端末でアクセス可能な、一種のリポジトリ... まだ、全サービスを公開することはできませんが、新しいバージョンをリリースしたときに、すべてを公開する予定です。実際、MQL5.communityの新バージョンは1～3日おきに提供される予定です。 Hide 2009.11.21 13:07 #43 General Discussionを クリックしても ページが更新されないことが判明。f5を押さなければならない - 煩わしい。 kombat 2009.11.21 15:22 #44 写真で「ぶつける」ことについての注意点...どこに何があるのか、見えないものを見せてくれるもの...。トップページを見てください、新しい投稿がありません。スレッドを開くとそこには... Hide 2009.11.21 15:26 #45 また、私はこのような脂性のおりものがあります。 Renat Fatkhullin 2009.11.21 15:31 #46 キャッシュやリードステータスに問題が残っているため、このような影響が出るのです。これは数日中に修正される予定です。 kombat 2009.11.21 15:35 #47 Renat : キャッシュやリードステータスに問題が残っているため、このような影響が出るのです。数日中に修正します。 よっしゃー急がない、忘れられないように...。 DDFedor 2009.11.21 15:36 #48 レナート もうひとつのテーマであるFAQについて触れたいと思います。それは単に必要なことなのです。一度取り上げた話題や質問には、もう一度書き出すより、リンクで返信する方がずっと簡単です。それについてどう思いますか？ Renat Fatkhullin 2009.11.21 15:47 #49 DDFedor :レナート もうひとつのテーマであるFAQについて触れたいと思います。それは単に必要なことなのです。一度取り上げた話題や質問には、もう一度説明するよりも、リンクを貼って返信する方がずっと簡単です。それについてどう思いますか？ 以前、FAQに関する当社の方針を説明 したことがあります。FAQは全く機能せず、拡張性のないものです。いきなりFAQを読みに行く人はいない、という意見もあるでしょう。それなりの大きさのFAQは、それ自体がモンスターと化し、構成や検索が必要になる。例によって、「龍を殺せば龍になる」。私たちは、大規模かつ無料で情報やトレーニングを提供するという課題にどのように対応するかについて、実践的かつ時間をかけた独自の理解を持っています。 Если результаты на тесте и реале разные? - MQL4 форум www.mql5.com Если результаты на тесте и реале разные? - MQL4 форум 削除済み 2009.11.21 15:49 #50 kombat : 写真で「ぶつける」ことについての注意点...どこに何があるのか、見えないものを見せてくれるもの...。トップページを見てください、新しい投稿がありません。スレッドを開くとそこには... フォーラムのメインページでは、トピックは最終更新日（最後のコメントの日付）でソートされ、フォーラムのカテゴリ（この場合は "General Discussion"）では、優先度でソートされ、その後変更日でのみソートされることに留意してください。特定のユーザーが読んでいる状態は、トピックのソート順には影響しません（未読のトピックが上位になることはありません）。上に掲載したスクリーンショットは、このルールに沿ったものです。唯一のポイントは「履歴データの保存形式」というトピックで、ちょうど最初のスクリーンショットが撮られたときに作成されたようですが、2枚目はまだ撮られていないようです 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
https://www.mql5.com/ru/docs
左のナビゲーターにあと2つリンクが必要なのは明らかです。
- アップロードは *.chm で行います。
- 必要であれば、*.pdfでアップロードしてください。
同意見です!
端末からμlでアクセスするようなサービスがあるという意味で理解していいのでしょうか。
現在の金利や市場関連情報を読み取るなど？
それとも、コードライブラリのようなサービスのことでしょうか？
ところで、ユーザーによって開発された「確立されたコード」を蓄積していく案があります。
更新用端末でアクセス可能な、一種のリポジトリ...
まだ、全サービスを公開することはできませんが、新しいバージョンをリリースしたときに、すべてを公開する予定です。
実際、MQL5.communityの新バージョンは1～3日おきに提供される予定です。
General Discussionを クリックしても ページが更新されないことが判明。f5を押さなければならない - 煩わしい。
写真で「ぶつける」ことについての注意点...
どこに何があるのか、見えないものを見せてくれるもの...。
トップページを見てください、新しい投稿がありません。
スレッドを開くとそこには...
キャッシュやリードステータスに問題が残っているため、このような影響が出るのです。数日中に修正します。
よっしゃー
急がない、忘れられないように...。
レナート もうひとつのテーマであるFAQについて触れたいと思います。それは単に必要なことなのです。一度取り上げた話題や質問には、もう一度書き出すより、リンクで返信する方がずっと簡単です。それについてどう思いますか？
以前、FAQに関する当社の方針を説明 したことがあります。
FAQは全く機能せず、拡張性のないものです。いきなりFAQを読みに行く人はいない、という意見もあるでしょう。
それなりの大きさのFAQは、それ自体がモンスターと化し、構成や検索が必要になる。例によって、「龍を殺せば龍になる」。
私たちは、大規模かつ無料で情報やトレーニングを提供するという課題にどのように対応するかについて、実践的かつ時間をかけた独自の理解を持っています。
フォーラムのメインページでは、トピックは最終更新日（最後のコメントの日付）でソートされ、フォーラムのカテゴリ（この場合は "General Discussion"）では、優先度でソートされ、その後変更日でのみソートされることに留意してください。特定のユーザーが読んでいる状態は、トピックのソート順には影響しません（未読のトピックが上位になることはありません）。
上に掲載したスクリーンショットは、このルールに沿ったものです。唯一のポイントは「履歴データの保存形式」というトピックで、ちょうど最初のスクリーンショットが撮られたときに作成されたようですが、2枚目はまだ撮られていないようです