フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 8

DDFedor :

修正しましたので、スクロールバーが表示されるようになりました。(コードウィンドウの内容を更新するのを忘れないでください)

 
ログインしても放り出されてばかり...。
 
kombat :
ログインしても放り出されてばかり...。

プロファイルの 設定でIPバインディングモードが有効になっているかどうかご確認ください。

 
alexvd   :

プロファイルの設定でIPバインディングモードが有効になっているかどうかご確認ください。


はい、有効です。

よし...今のところ順調なので、問題があれば注意します。
 

記事のコメントが変に見える。ブラウザはIE8（互換モードをオンにしても状況は変わりません）。

ありがとうございます。この件に関しては、すでに認識しており、修正に取り組んでいます。コメントプレビューのデザインが一新される可能性があります。
 

もうひとつ、ページの一番下にある「MQL5: mechanical trading systems and testing of trading strategies in MetaTrader」という行のリンク先はMT4のサイトですが、MQL5とはターミナルの次期バージョンのことを指しているようです。

lea   :

もうひとつ、ページの一番下にある「MQL5: mechanical trading systems and testing of trading strategies in MetaTrader」という行のリンク先はMT4のサイトですが、MQL5とはターミナルの次期バージョンのことを指しているようです。

ありがとうございます、修正いたしました。

 
記事」 セクションで「私の記事」をクリックすると、右側に最新版（出版準備中）ではなく、最新のドラフトが表示されます。
