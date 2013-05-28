フォーラムは機能しているようですが、コメントがあります。 - ページ 8 12345678910 新しいコメント DDFedor 2009.12.24 20:26 #71 Dmitry 2009.12.25 14:38 #72 DDFedor : 修正しましたので、スクロールバーが表示されるようになりました。(コードウィンドウの内容を更新するのを忘れないでください) kombat 2009.12.27 20:53 #73 ログインしても放り出されてばかり...。 Test Account 2009.12.28 12:28 #74 kombat : ログインしても放り出されてばかり...。 プロファイルの 設定でIPバインディングモードが有効になっているかどうかご確認ください。 kombat 2009.12.28 14:39 #75 alexvd : プロファイルの設定でIPバインディングモードが有効になっているかどうかご確認ください。 はい、有効です。 よし...今のところ順調なので、問題があれば注意します。 Evgeniy Logunov 2009.12.30 17:32 #76 記事のコメントが変に見える。ブラウザはIE8（互換モードをオンにしても状況は変わりません）。 削除済み 2009.12.30 18:09 #77 ありがとうございます。この件に関しては、すでに認識しており、修正に取り組んでいます。コメントプレビューのデザインが一新される可能性があります。 Evgeniy Logunov 2010.01.02 01:59 #78 もうひとつ、ページの一番下にある「MQL5: mechanical trading systems and testing of trading strategies in MetaTrader」という行のリンク先はMT4のサイトですが、MQL5とはターミナルの次期バージョンのことを指しているようです。 削除済み 2010.01.05 11:18 #79 lea :もうひとつ、ページの一番下にある「MQL5: mechanical trading systems and testing of trading strategies in MetaTrader」という行のリンク先はMT4のサイトですが、MQL5とはターミナルの次期バージョンのことを指しているようです。 ありがとうございます、修正いたしました。 Alexey Subbotin 2010.01.06 00:36 #80 記事」 セクションで「私の記事」をクリックすると、右側に最新版（出版準備中）ではなく、最新のドラフトが表示されます。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
修正しましたので、スクロールバーが表示されるようになりました。(コードウィンドウの内容を更新するのを忘れないでください)
ログインしても放り出されてばかり...。
プロファイルの 設定でIPバインディングモードが有効になっているかどうかご確認ください。
プロファイルの設定でIPバインディングモードが有効になっているかどうかご確認ください。
はい、有効です。よし...今のところ順調なので、問題があれば注意します。
記事のコメントが変に見える。ブラウザはIE8（互換モードをオンにしても状況は変わりません）。
もうひとつ、ページの一番下にある「MQL5: mechanical trading systems and testing of trading strategies in MetaTrader」という行のリンク先はMT4のサイトですが、MQL5とはターミナルの次期バージョンのことを指しているようです。
もうひとつ、ページの一番下にある「MQL5: mechanical trading systems and testing of trading strategies in MetaTrader」という行のリンク先はMT4のサイトですが、MQL5とはターミナルの次期バージョンのことを指しているようです。
ありがとうございます、修正いたしました。