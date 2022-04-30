MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 51 1...444546474849505152535455565758...88 新しいコメント Dmytro Prokopiev 2020.03.06 21:10 #501 MetaQuotes: Python ライブラリの新しいビルド 5.0.25 がリリースされました。 経由で更新してください。 皆さん、こんなオブジェクトの追加をお願いできませんか。 TradePosition(ticket=55970661, time=1583523524, time_msc=1583523524484, time_update=1583523524, time_update_msc=1583523524484, type=1, magic=0, identifier=55970661, reason=0, volume=0.04, price_open=1.13022, sl=0.0, tp=0.0, price_current=1.13179, swap=0.0, profit=-6.28, symbol='EURUSD', comment='', external_id='55970661') pls または __dict__ または as_dict() を追加する。 Pythonでは、標準的な構造、同じdict/listで操作する方がずっと便利です。 ('__add__', <method-wrapper '__add__' of TradePosition object at 0x085A1808>) ('__class__', <class 'TradePosition'>) ('__contains__', <method-wrapper '__contains__' of TradePosition object at 0x085A1808>) .... .... .... ('symbol', 'EURUSD') ('ticket', 55970661) ('time', 1583523524) ('time_msc', 1583523524484) ('time_update', 1583523524) ('time_update_msc', 1583523524484) ('tp', 0.0) ('type', 1) ('volume', 0.04) このクラスからディクトを引き出して（他の似たようなものも）作業するのはいいことだと思う。 Dmytro Prokopiev 2020.03.07 10:47 #502 initialize()についての質問、あります。 initialize( path // path to the MetaTrader 5 terminal EXE file timeout=TIMEOUT, // timeout login=LOGIN, // account number password="PASSWORD", // password server="SERVER" // server name as it is specified in the terminal ) を実行する2つの端末へのパスパスでそれぞれ、/portable 'c:\Works\MT5 - terminals\MetaTrader 5\terminal64.exe' и 'c:\Works\MT5 - terminals\Alpari MT5\terminal64.exe' が、すべての初期化 コールは最後に実行された端末のインスタンスに送られます。 それぞれMTビルド2360とMetaTrader5-5.0.26-cp38-cp38-win32.whlです。 どうしたんですか？のパスが他のロジックで使用されるべきなのか、それとも何か他のものが /portable に渡されるべきなのか？ Renat Fatkhullin 2020.03.07 11:30 #503 実際のコードを表示してください。 パスのパラメータはまだ受け付けていません。 Dmytro Prokopiev 2020.03.07 11:46 #504 Renat Fatkhullin: 実際のコードを表示してください。 パスのパラメータはまだ受け付けていません。 以下はそのコードです。 import MetaTrader5 as mt5 def check_order (): if mt5.initialize(path='c:\Works\MT5 - terminals\MetaTrader 5\terminal64.exe', login=25153683, server='MetaQuotes-Demo', password=''): print("mt5.version(): ", mt5.version()) print("mt5.terminal_info()", mt5.terminal_info()) print("mt5.account_info()", mt5.account_info()) symbol="GBPUSD" if mt5.symbol_select(symbol,True): info = mt5.symbol_info(symbol) point=mt5.symbol_info(symbol).point request = { "action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL, "symbol": symbol, "volume": 0.01, "type": mt5.ORDER_TYPE_BUY, "price": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask, "sl": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask-100*point, "tp": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask+100*point, "deviation": 10, "magic": 234000, "comment": "python script", } result = mt5.order_check(request) print(result) mt5.shutdown() if mt5.initialize(path='c:\Works\MT5 - terminals\Alpari MT5\terminal64.exe', login=50518455, server='Alpari-MT5-Demo', password=''): print("mt5.version(): ", mt5.version()) print("mt5.terminal_info()", mt5.terminal_info()) print("mt5.account_info()", mt5.account_info()) symbol="GBPUSD" if mt5.symbol_select(symbol,True): info = mt5.symbol_info(symbol) point=mt5.symbol_info(symbol).point request = { "action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL, "symbol": symbol, "volume": 0.01, "type": mt5.ORDER_TYPE_BUY, "price": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask, "sl": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask-100*point, "tp": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask+100*point, "deviation": 10, "magic": 234000, "comment": "python script", } result = mt5.order_check(request) print(result) mt5.shutdown() if __name__ == "__main__": check_order() 最後に起動した端末です。 "c:\Works\MT5 - terminals\ForexClub MT5\terminal64.exe" スクリーンショットから判断すると、最後に起動しているものに電話がかかってきたようです。 アクセスされた具体的なものを呼び出したいと思います。 Dmytro Prokopiev 2020.03.07 11:49 #505 Renat Fatkhullin: トラック内のパラメータはまだ受け付けていません。 うーん ...値があってもパラメータがない、この点がよくわからないのですが、ここで接続パラメータをコンフィグから取り出しています。 if mt5.initialize(path=acc['path'], login=acc['login'], server=acc['server'], password=acc['pass']): print("mt5.version(): ", mt5.version()) print("mt5.terminal_info()", mt5.terminal_info()) print("mt5.account_info()", mt5.account_info()) Almaz 2020.03.07 13:48 #506 Дмитрий Прокопьев: initialize()についての質問、あります。 を実行する2つの端末へのパスパスでそれぞれ、/portable が、すべての初期化 コールは最後に実行された端末のインスタンスに送られます。 それぞれMTビルド2360とMetaTrader5-5.0.26-cp38-cp38-win32.whlです。 どうしたんですか？のパスが他のロジックで使用されるべきなのか、それとも何か他のものが /portable に渡されるべきなのか？ 1つのスクリプトで2つの端末を同時に動作させたいのですか？それは不可能です。次の初期化コールで最初の端末との接続が切断されます。そのためには、異なる端末を区別するために接続エンティティを入力する必要があります。現在の接続が1つの場合のみ動作します。 initializeにはもう一つパラメータがあります(まだ文書化されていません)mt5.initialize(blabla, portable=True) はポータブルモードで端末を ハード的に起動させます。 Dmytro Prokopiev 2020.03.07 15:46 #507 Almaz: 1つのスクリプトで2つの端末を同時に操作したいですか？これは不可能です。次の初期化コールで最初の端末との接続が切断されるので、異なる端末を区別するために接続実体を入力する必要があります。現在の接続が1つの場合のみ動作します。 initializeにはもう一つパラメータがあります(まだ文書化されていません)mt5.initialize(blabla, portable=True) でポータブルモードで端末を 起動します。 はい、ポータブル モードで動作する複数の端末で作業する必要があります。異なる2つの端末で同時に接続を初期化することはできません。ここに質問はありません。 端末を1つ1つアドレス指定するようにしました。 if mt5.initialize(login=11111, path='/works/MT5-1'...): ... mt5.shutdown() else: print('error') if mt5.initialize(login=2222, path='/works/MT5-2'...): ... mt5.shutdown() else: print('error') この方式では、うまくいきません。すべての場合において、システム内で手動で起動した最後の端末にクラッシュします。から始まったとしても path='/works/MT5-3'mt5.initialize(blabla, portable=True)- あまり役に立ちませんでした、システムで最後に起動した ターミナルをプロンプトするままです。 Sergey Golubev 2020.03.07 16:02 #508 ここに疑問がある。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム MetaTrader 5 Python User Group - 概要 nikoli shen, 2020.03.07 15:46 Pythonに付属するpip版を使用してMetaTrader 5のパッケージをダウンロードする際に問題があります。回避策としては、pipを更新することです。Windows で pip を更新するコマンド： python -m pip install -U pipを使用するか、またはvenvで (inside virtualenv):easy_install -U pip Dmytro Prokopiev 2020.03.07 16:03 #509 Almaz: 1つのスクリプトで2つの端末を同時に操作したいですか？これは不可能です。次の初期化コールで最初の端末との接続が切断されるので、異なる端末を区別するために接続実体を入力する必要があります。現在の接続が1つの場合のみ動作します。 initializeにはもう一つパラメータがあります(まだ文書化されていません)mt5.initialize(blabla, portable=True) はポータブルモードで端末を ハード的に起動させます。 なお、mt5.terminal_info()には mt5.version(): [500, 2360, '06 Mar 2020'] mt5.terminal_info() TerminalInfo(community_account=False, community_connection=False, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=True, tradeapi_disabled=False, email_enabled=False, ftp_enabled=False, notifications_enabled=False, mqid=False, build=2360, maxbars=100000000, codepage=0, ping_last=42381, community_balance=0.0, retransmission=7.976601967561818, company='MetaQuotes Software Corp.', name='MetaTrader 5', language='English', path='C:\\Works\\MT5 - terminals\\MetaTrader 5', data_path='C:\\Works\\MT5 - terminals\\MetaTrader 5', commondata_path='C:\\Users\\rip\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\Common') mt5.version(): [500, 2360, '06 Mar 2020'] mt5.terminal_info() TerminalInfo(community_account=False, community_connection=False, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=True, tradeapi_disabled=False, email_enabled=False, ftp_enabled=False, notifications_enabled=False, mqid=False, build=2360, maxbars=100000000, codepage=0, ping_last=40849, community_balance=0.0, retransmission=7.976601967561818, company='MetaQuotes Software Corp.', name='MetaTrader 5', language='English', path='C:\\Works\\MT5 - terminals\\MetaTrader 5', data_path='C:\\Works\\MT5 - terminals\\MetaTrader 5', commondata_path='C:\\Users\\rip\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\Common') path='C:\WorksGuide- terminals は同一である。こんなんでいいのか？ そのコードは以下の通りです。 import MetaTrader5 as mt5 def check_order (): if mt5.initialize(path='c:\\Works\\MT5 - terminals\\MetaTrader 5\\terminal64.exe', login=25153683, server='MetaQuotes-Demo', password='', portable=True): print("mt5.version(): ", mt5.version()) print("mt5.terminal_info()", mt5.terminal_info()) mt5.shutdown() if mt5.initialize(path='c:\\Works\\MT5 - terminals\\Alpari MT5\\terminal64.exe', login=50518455, server='Alpari-MT5-Demo', password='', portable=True): print("mt5.version(): ", mt5.version()) print("mt5.terminal_info()", mt5.terminal_info()) mt5.shutdown() if __name__ == "__main__": check_order() Vladimir Perervenko 2020.03.07 18:15 #510 Almaz: 1つのスクリプトで2つの端末を同時に操作したいですか？これは不可能です。次の初期化コールで最初の端末との接続が切断 されるので、異なる端末を区別するために接続実体を入力する必要があります。 現在の接続が1つの場合のみ動作します。 実体（コネクション）を作ることは原理的に可能なのでしょうか？そこまで必要とは思いませんが、今後の参考のために。 チャート上に別のスクリプト(Py)をインストールすると、最初のスクリプトはリセットされます。これがあるべき姿なのか？ 1...444546474849505152535455565758...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Python ライブラリの新しいビルド 5.0.25 がリリースされました。
経由で更新してください。
皆さん、こんなオブジェクトの追加をお願いできませんか。
pls または __dict__ または as_dict() を追加する。
Pythonでは、標準的な構造、同じdict/listで操作する方がずっと便利です。
このクラスからディクトを引き出して（他の似たようなものも）作業するのはいいことだと思う。
initialize()についての質問、あります。
を実行する2つの端末へのパスパスでそれぞれ、/portable
が、すべての初期化 コールは最後に実行された端末のインスタンスに送られます。
それぞれMTビルド2360とMetaTrader5-5.0.26-cp38-cp38-win32.whlです。
どうしたんですか？のパスが他のロジックで使用されるべきなのか、それとも何か他のものが /portable に渡されるべきなのか？
実際のコードを表示してください。
パスのパラメータはまだ受け付けていません。
実際のコードを表示してください。
パスのパラメータはまだ受け付けていません。
以下はそのコードです。
最後に起動した端末です。
"c:\Works\MT5 - terminals\ForexClub MT5\terminal64.exe"
スクリーンショットから判断すると、最後に起動しているものに電話がかかってきたようです。
アクセスされた具体的なものを呼び出したいと思います。
トラック内のパラメータはまだ受け付けていません。
うーん ...値があってもパラメータがない、この点がよくわからないのですが、ここで接続パラメータをコンフィグから取り出しています。
initialize()についての質問、あります。
を実行する2つの端末へのパスパスでそれぞれ、/portable
が、すべての初期化 コールは最後に実行された端末のインスタンスに送られます。
それぞれMTビルド2360とMetaTrader5-5.0.26-cp38-cp38-win32.whlです。
どうしたんですか？のパスが他のロジックで使用されるべきなのか、それとも何か他のものが /portable に渡されるべきなのか？
1つのスクリプトで2つの端末を同時に動作させたいのですか？それは不可能です。次の初期化コールで最初の端末との接続が切断されます。そのためには、異なる端末を区別するために接続エンティティを入力する必要があります。現在の接続が1つの場合のみ動作します。
initializeにはもう一つパラメータがあります(まだ文書化されていません)mt5.initialize(blabla, portable=True) はポータブルモードで端末を ハード的に起動させます。
1つのスクリプトで2つの端末を同時に操作したいですか？これは不可能です。次の初期化コールで最初の端末との接続が切断されるので、異なる端末を区別するために接続実体を入力する必要があります。現在の接続が1つの場合のみ動作します。
initializeにはもう一つパラメータがあります(まだ文書化されていません)mt5.initialize(blabla, portable=True) でポータブルモードで端末を 起動します。
はい、ポータブル モードで動作する複数の端末で作業する必要があります。異なる2つの端末で同時に接続を初期化することはできません。ここに質問はありません。
端末を1つ1つアドレス指定するようにしました。
この方式では、うまくいきません。すべての場合において、システム内で手動で起動した最後の端末にクラッシュします。から始まったとしてもmt5.initialize(blabla, portable=True)- あまり役に立ちませんでした、システムで最後に起動した ターミナルをプロンプトするままです。
ここに疑問がある。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
MetaTrader 5 Python User Group - 概要
nikoli shen, 2020.03.07 15:46Pythonに付属するpip版を使用してMetaTrader 5のパッケージをダウンロードする際に問題があります。回避策としては、pipを更新することです。Windows で pip を更新するコマンド：
を使用するか、またはvenvで
1つのスクリプトで2つの端末を同時に操作したいですか？これは不可能です。次の初期化コールで最初の端末との接続が切断されるので、異なる端末を区別するために接続実体を入力する必要があります。現在の接続が1つの場合のみ動作します。
initializeにはもう一つパラメータがあります(まだ文書化されていません)mt5.initialize(blabla, portable=True) はポータブルモードで端末を ハード的に起動させます。
なお、mt5.terminal_info()には
path='C:\WorksGuide- terminals
は同一である。こんなんでいいのか？
そのコードは以下の通りです。
1つのスクリプトで2つの端末を同時に操作したいですか？これは不可能です。次の初期化コールで最初の端末との接続が切断 されるので、異なる端末を区別するために接続実体を入力する必要があります。 現在の接続が1つの場合のみ動作します。
実体（コネクション）を作ることは原理的に可能なのでしょうか？そこまで必要とは思いませんが、今後の参考のために。
チャート上に別のスクリプト(Py)をインストールすると、最初のスクリプトはリセットされます。これがあるべき姿なのか？