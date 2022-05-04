リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 304

まあ...この結果を受けて、私は勇気づけられました。

全体的に品質が高いTCの数が減少し、Topsの平均品質スコアが低下したにもかかわらず、選択されたシステムは、セントと実際の上に置かれた - 満足のいく結果を示しています。彼らは「空から星が降ってくる」のではなく、定期的にストップ高をキャッチしているのです。しかし、全体としては、両方のアカウント（異なるシステム）でまだ小さな利益となっています。

面白いシステムをいくつか見ているのですが......。どちらも勝ちトレードと負けトレードが1：4です。でも、同時に、（リーグでの活動期間の）平均的なTP-SLレシオは5で、履歴上の最大値は10になるんです......」。


強制的に "毎日の範囲の半分と半分にSLを制限する最近の決定（今リーグのすべてのTCは小さいSL、最大を持っている - 毎日の範囲の140％）、強制的に、しかし、正しい。

このような判断は、私が常々不信感を抱いている「upticks - sixes」のような、履歴に大きなドローダウンがあるTCのイメージを歪めるものである。しかし、今ではこれらのTSの評価は「下がり」、使用するTSの選定が非常にしやすくなりました。3ダースのTCに目を通し、そのうち2ダースはまさにこの「新参者」である。また、5つ、10つのシステムを見て、より控えめではあるが、より安定した結果を示すのは、全く別のことである。それまでは、「新参者の中の迷子」だったのです。今は、すぐに見えるようになっています。

 

そして、TP-SL比の高いシステムにますます傾倒していくのです。しかし、TP-SL比が低いフラットシステムやTP-SL比が0.1以下のスキャルパーに比べると、利益を得る頻度ははるかに低い。

そのほうが安定すると思います。レアブレイカー」のシステムが特性を低下させれば、収益性を維持したままレアブレイカーであり続けることができます。しかし、「頻発型」のシステムが特性を落とせば、「中発生型」、あるいは「稀発型」になりやすく、収益性が著しく低下する。


しかも、DCが1日に何百件ものスキャルパー取引で利益を得ているなんて...（と、物欲を抑えている）。

削除済み  
Petyaはあなたに、まともなSLとロットを配置し、それなしであなたのリーグは、主題に関するダミーの空想であることを言った...。
 
Vladimir Baskakov:
Petyaは、まともなSLとロットを入れろ、それがなければ、あなたのリーグは、この件に関するダミーの妄想だと言いましたね...。

いや、そうではない。リーグ戦と同じSLに賭けています。

今はTopから「ポップアップシステム」がなくなって、比較の邪魔にならない程度になっただけで、入れているシステムでは、SLは制限ありもなしも同じですからね。以前はこのようなシステムを見て、「新興企業」の方がよっぽど儲かると見ていたのですが。今は......邪魔にならないし、本気でセットしたふりをしない。

例えば、ここが私のセノーテです。


シグナルを開くことは十分可能です。それを "my way "で1ヶ月間購読する場合の価格は$0.08です
ああ、開けてくれ、せめて何か本当のことを教えてくれ。
 
Vladimir Baskakov:
ああ、開けてくれ、何か本当のことを教えてくれ。

そのような支払いはどこに置くのですか？ ほら、口座のEquityは800セントです。つまり、電波のコストは月々8セント以下。

細かいことですが、要は、オープンにしても
 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランスによるTSベスト5をグラフ化。

トレードクオリティーの高い上位20社のTS。

取引品質の高いTSベスト5をチャートで紹介。

取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。


 
ジョージさん、ご自身で統計を取っていらっしゃるのですか？:)

品質表では、同じZpnFlatDTSが1位と最下位を同時に獲得しています。

シンボルとストップの違いは、2日と5日（神頼み）のレンジです。

結論は、そのようなデータに基づいて結論を出すことはできないが、できること、すでにやっていることを教えてくれれば、まあ、黙っている（時間の節約）ことにしよう。:)

あと2、3年すれば、ようやく必要な結論が出るのでは......。
 
ジョージ、あなたは単純な真実を理解していない。このような「ストップ」では、戦略のアルゴリズムは全く重要ではないのだ。トレンドやフラットなシステムではなく、不定形でランダムに働きかけ、さまざまな名前がついていて、異なるが意味のないコードを載せているものです。

ストップが遠ければ遠いほど、所定の取引条件の重要性は低くなります。信じられない？TAアルゴリズムなしでEAを作成し、初期化時にSLまたはTPを数ADR押し戻した状態でトレードを行うという実験をしてみてください。

ボットはストップ高の範囲内で「溶解」するので、市場の動きはボットの取引結果に影響を与えません。

そのため、1つのストラテジーを異なる名前で、意味のない異なるアルゴリズムで使用していることになります。
