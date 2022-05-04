リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 304 1...297298299300301302303304305306307308309310311...360 新しいコメント Georgiy Merts 2020.09.30 06:06 #3031 まあ...この結果を受けて、私は勇気づけられました。 全体的に品質が高いTCの数が減少し、Topsの平均品質スコアが低下したにもかかわらず、選択されたシステムは、セントと実際の上に置かれた - 満足のいく結果を示しています。彼らは「空から星が降ってくる」のではなく、定期的にストップ高をキャッチしているのです。しかし、全体としては、両方のアカウント（異なるシステム）でまだ小さな利益となっています。 面白いシステムをいくつか見ているのですが......。どちらも勝ちトレードと負けトレードが1：4です。でも、同時に、（リーグでの活動期間の）平均的なTP-SLレシオは5で、履歴上の最大値は10になるんです......」。 強制的に "毎日の範囲の半分と半分にSLを制限する最近の決定（今リーグのすべてのTCは小さいSL、最大を持っている - 毎日の範囲の140％）、強制的に、しかし、正しい。 このような判断は、私が常々不信感を抱いている「upticks - sixes」のような、履歴に大きなドローダウンがあるTCのイメージを歪めるものである。しかし、今ではこれらのTSの評価は「下がり」、使用するTSの選定が非常にしやすくなりました。3ダースのTCに目を通し、そのうち2ダースはまさにこの「新参者」である。また、5つ、10つのシステムを見て、より控えめではあるが、より安定した結果を示すのは、全く別のことである。それまでは、「新参者の中の迷子」だったのです。今は、すぐに見えるようになっています。 Georgiy Merts 2020.09.30 06:18 #3032 そして、TP-SL比の高いシステムにますます傾倒していくのです。しかし、TP-SL比が低いフラットシステムやTP-SL比が0.1以下のスキャルパーに比べると、利益を得る頻度ははるかに低い。 そのほうが安定すると思います。レアブレイカー」のシステムが特性を低下させれば、収益性を維持したままレアブレイカーであり続けることができます。しかし、「頻発型」のシステムが特性を落とせば、「中発生型」、あるいは「稀発型」になりやすく、収益性が著しく低下する。 しかも、DCが1日に何百件ものスキャルパー取引で利益を得ているなんて...（と、物欲を抑えている）。 削除済み 2020.09.30 07:32 #3033 Georgiy Merts:そして、TP-SL比の高いシステムにますます傾倒していくのです。しかし、TP-SL比が低いフラットシステムやTP-SL比が0.1以下のスキャルパーに比べると、利益を得る頻度ははるかに低い。そのほうが安定すると思います。レアブレイカー」のシステムが特性を低下させれば、収益性を維持したままレアブレイカーであり続けることができます。しかし、「頻発型」のシステムが特性を落とせば、「中発生型」、あるいは「稀発型」になりやすく、収益性が著しく低下する。 DCが1日に何百ものスキャルパー取引で利益を得ているという話でもないし...。 Petyaはあなたに、まともなSLとロットを配置し、それなしであなたのリーグは、主題に関するダミーの空想であることを言った...。 Georgiy Merts 2020.09.30 07:52 #3034 Vladimir Baskakov: Petyaは、まともなSLとロットを入れろ、それがなければ、あなたのリーグは、この件に関するダミーの妄想だと言いましたね...。 いや、そうではない。リーグ戦と同じSLに賭けています。 今はTopから「ポップアップシステム」がなくなって、比較の邪魔にならない程度になっただけで、入れているシステムでは、SLは制限ありもなしも同じですからね。以前はこのようなシステムを見て、「新興企業」の方がよっぽど儲かると見ていたのですが。今は......邪魔にならないし、本気でセットしたふりをしない。例えば、ここが私のセノーテです。 シグナルを開くことは十分可能です。それを "my way "で1ヶ月間購読する場合の価格は$0.08です 削除済み 2020.09.30 10:39 #3035 Georgiy Merts:いや、そうではない。リーグ戦と同じSLを入れました。 今はTopから「ポップアップシステム」がなくなって、比較の邪魔にならない程度になっただけで、入れているシステムでは、SLは制限ありもなしも同じですからね。以前はこのようなシステムを見て、「新興企業」の方がよっぽど儲かると見ていたのですが。今は......邪魔にならないし、本気でセットしたふりをしない。例えば、ここが私のセノーテです。 シグナルを開くことは十分可能です。それを "my way "で1ヶ月間購読する場合の価格は$0.08です ああ、開けてくれ、せめて何か本当のことを教えてくれ。 Georgiy Merts 2020.09.30 14:28 #3036 Vladimir Baskakov: ああ、開けてくれ、何か本当のことを教えてくれ。 そのような支払いはどこに置くのですか？ ほら、口座のEquityは800セントです。つまり、電波のコストは月々8セント以下。 削除済み 2020.09.30 18:08 #3037 Georgiy Merts:そのような支払いはどこに置くのですか？ ほら、口座のEquityは800セントです。つまり、電波のコストは月々8セント以下。 細かいことですが、要は、オープンにしても Georgiy Merts 2020.10.05 06:28 #3038 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランスによるTSベスト5をグラフ化。 トレードクオリティーの高い上位20社のTS。 取引品質の高いTSベスト5をチャートで紹介。 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。 Реter Konow 2020.10.05 08:14 #3039 ジョージさん、ご自身で統計を取っていらっしゃるのですか？:)品質表では、同じZpnFlatDTSが1位と最下位を同時に獲得しています。シンボルとストップの違いは、2日と5日（神頼み）のレンジです。結論は、そのようなデータに基づいて結論を出すことはできないが、できること、すでにやっていることを教えてくれれば、まあ、黙っている（時間の節約）ことにしよう。:)あと2、3年すれば、ようやく必要な結論が出るのでは......。 Реter Konow 2020.10.05 08:37 #3040 ジョージ、あなたは単純な真実を理解していない。このような「ストップ」では、戦略のアルゴリズムは全く重要ではないのだ。トレンドやフラットなシステムではなく、不定形でランダムに働きかけ、さまざまな名前がついていて、異なるが意味のないコードを載せているものです。ストップが遠ければ遠いほど、所定の取引条件の重要性は低くなります。信じられない？TAアルゴリズムなしでEAを作成し、初期化時にSLまたはTPを数ADR押し戻した状態でトレードを行うという実験をしてみてください。ボットはストップ高の範囲内で「溶解」するので、市場の動きはボットの取引結果に影響を与えません。そのため、1つのストラテジーを異なる名前で、意味のない異なるアルゴリズムで使用していることになります。 1...297298299300301302303304305306307308309310311...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ...この結果を受けて、私は勇気づけられました。
全体的に品質が高いTCの数が減少し、Topsの平均品質スコアが低下したにもかかわらず、選択されたシステムは、セントと実際の上に置かれた - 満足のいく結果を示しています。彼らは「空から星が降ってくる」のではなく、定期的にストップ高をキャッチしているのです。しかし、全体としては、両方のアカウント（異なるシステム）でまだ小さな利益となっています。
面白いシステムをいくつか見ているのですが......。どちらも勝ちトレードと負けトレードが1：4です。でも、同時に、（リーグでの活動期間の）平均的なTP-SLレシオは5で、履歴上の最大値は10になるんです......」。
強制的に "毎日の範囲の半分と半分にSLを制限する最近の決定（今リーグのすべてのTCは小さいSL、最大を持っている - 毎日の範囲の140％）、強制的に、しかし、正しい。
このような判断は、私が常々不信感を抱いている「upticks - sixes」のような、履歴に大きなドローダウンがあるTCのイメージを歪めるものである。しかし、今ではこれらのTSの評価は「下がり」、使用するTSの選定が非常にしやすくなりました。3ダースのTCに目を通し、そのうち2ダースはまさにこの「新参者」である。また、5つ、10つのシステムを見て、より控えめではあるが、より安定した結果を示すのは、全く別のことである。それまでは、「新参者の中の迷子」だったのです。今は、すぐに見えるようになっています。
そして、TP-SL比の高いシステムにますます傾倒していくのです。しかし、TP-SL比が低いフラットシステムやTP-SL比が0.1以下のスキャルパーに比べると、利益を得る頻度ははるかに低い。
そのほうが安定すると思います。レアブレイカー」のシステムが特性を低下させれば、収益性を維持したままレアブレイカーであり続けることができます。しかし、「頻発型」のシステムが特性を落とせば、「中発生型」、あるいは「稀発型」になりやすく、収益性が著しく低下する。
しかも、DCが1日に何百件ものスキャルパー取引で利益を得ているなんて...（と、物欲を抑えている）。
DCが1日に何百ものスキャルパー取引で利益を得ているという話でもないし...。
Petyaは、まともなSLとロットを入れろ、それがなければ、あなたのリーグは、この件に関するダミーの妄想だと言いましたね...。
いや、そうではない。リーグ戦と同じSLに賭けています。
今はTopから「ポップアップシステム」がなくなって、比較の邪魔にならない程度になっただけで、入れているシステムでは、SLは制限ありもなしも同じですからね。以前はこのようなシステムを見て、「新興企業」の方がよっぽど儲かると見ていたのですが。今は......邪魔にならないし、本気でセットしたふりをしない。
例えば、ここが私のセノーテです。
例えば、ここが私のセノーテです。
ああ、開けてくれ、何か本当のことを教えてくれ。
そのような支払いはどこに置くのですか？ ほら、口座のEquityは800セントです。つまり、電波のコストは月々8セント以下。
バランスによるトップ20。
バランスによるTSベスト5をグラフ化。
トレードクオリティーの高い上位20社のTS。
取引品質の高いTSベスト5をチャートで紹介。
取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。