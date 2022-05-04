リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 299 1...292293294295296297298299300301302303304305306...360 新しいコメント Georgiy Merts 2020.09.28 06:31 #2981 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 TSの残高上位5位までの表です。 貿易品質によるTSベスト20。 取引品質によるベスト5TSチャート。 最も古い20のTSで、50回以上取引されているもの。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。 Georgiy Merts 2020.09.28 06:35 #2982 まあ...やはり--強制SL制限の導入でトップの状況は大きく変わった。(現在、700のTSのうち、SLが日足で140%を超えたものはありません。以前は、SLが日足の200％～300％程度のものが多く、1000％以上のものもあった）。 その結果、質的にもバランス的にも、トップには「6」がないのです! 同時に、上位の平均品質が低下し、チャートがかなり「ひっ迫」してきた...。 それでも、いつ「崩壊」するかわからない「滑らかな」チャートよりは、こうした「ぴくぴくした」チャートの方がいいと私は思います。 次はどうなるかな...。 Реter Konow 2020.09.28 07:03 #2983 Georgiy Merts:まあ...やはり--強制SL制限の導入でトップの状況は大きく変わった。(現在、700のTSのうち、SLが日足で140%を超えたものはありません。以前は、SLが日足の200％～300％程度のものが多く、1000％以上のものもあった）。その結果、質的にもバランス的にも、トップには「6」がないのです! 同時に、上位の平均品質が低下し、チャートがかなり「ひっ迫」してきた...。 それでも、いつ「崩壊」するかわからない「滑らかな」チャートよりは、こうした「ぴくぴくした」チャートの方がいいと私は思います。 次はどうなるかな...。 ジョージ、資金管理に応じて計算された定期的なストップでロボットがどのように動くか確認してください（入金額に対するパーセンテージとして）。日足レンジの300％（140％でも）は非現実的なストップです - 最初の負けトレードで壊れるでしょう。そんな設定に何の意味があるのでしょうか))合理的で現実的なモデリング条件が面白い。 Реter Konow 2020.09.28 07:18 #2984 一般に、このような遠いストップでロットを大きく減らさないと、「マージンコール」がたたき出されることはない。取引に勝つためにストップをずらし、そのようなストップを避けるためにロットを比例的に減らしていくということです。その結果、敷地が狭くなってしまい、セントを上げなければならなくなるのです。何が言いたいのか？したがって、ロボットはパラメータの正常な平均値でテストされるべきであり、そうすれば客観的な画像を見ることができます。とんでもないストップ高と極小ロットが最適化によって提供されているようで、その劣悪さを証明していますね。損失を出さないだけでなく、儲けることも重要であることに気づかず、ストップを戻してロットを減らし、そのようなトレードの意味をゼロにしてしまうのである。この「義肢」を一度手放して、まともな取引の常識に従って自分のパラメーターを調整すべきです。 削除済み 2020.09.28 07:29 #2985 Реter Konow: 一般に、このような遠いストップでロットを大きく減らさないと、「マージンコール」がたたき出されることはない。取引に勝つためにストップをずらし、そのようなストップを避けるためにロットを比例的に減らしていくということです。その結果、敷地が狭くなってしまい、セントを上げなければならなくなるのです。何が言いたいのか？したがって、ロボットはパラメータの正常な平均値でテストされるべきであり、そうすれば客観的な画像を見ることができます。とんでもないストップ高と極小ロットが最適化によって提供されているようで、その劣悪さを証明していますね。損失を出さないだけでなく、儲けることも重要であることに気づかず、ストップを戻してロットを減らし、そのようなトレードの意味をゼロにしてしまうのである。この「義肢」を一度手放して、まともな取引の常識に従って自分のパラメーターを調整すべきです。 何度も言われてるのにわかってない。 Реter Konow 2020.09.28 07:51 #2986 ジョージ ここで簡単なロジックがあります。もし最適化がロボットのADR（日足レンジ）の1000％というストッパーを提供するなら、それは歴史の1つまたは複数の部分に関するテストの間に、ロボットが深く入り込んでしまったことを意味します......。つまり、大きなマイナスに。）ただ「大きい」というだけでなく、MEGAドローダウンで。-- ロットの削減と停止距離のおかげで、バランスホールから「脱出」できたわけですが、このような「不名誉なこと」をした後、その売買価値はどうなのでしょうか？彼は本当に信用を失いました。ないのか)))要するに、履歴上ADRの300％～1000％を失ったが、入金やテスト条件の「仮想性」でなんとか利益を得ている、そんな「めちゃくちゃな」ボットが上位を占めているならば、捨ててもいいということです。 Georgiy Merts 2020.09.28 10:44 #2987 Реter Konow: ジョージ、ロボットが従来のストップでどのように動くか、資金管理（預金に対するパーセンテージ）で計算してみてください。日足レンジの300％（140％でも）は非現実的なストップです - 最初の負けトレードで収支を合わせることになります。そんな設定に何の意味があるのでしょうか？)) 合理的で現実的なモデリング条件が注目される。 いいえ、そうではありません。例えば、5日幅のTP、3日幅のSLを取るとします。私たちは簡単に利益になってしまうかもしれない。この条件はかなり合理的だ。 しかし、このようなSLは自動的に取得される。 "Pure TS "はSLを提供しない。(セイ、ピュアリバーシブル）。SLは履歴に絶対にヒットしないように設定されています。履歴に5日幅のドローダウンがある場合は、SLを少し大きめに設定します。 Georgiy Merts 2020.09.28 10:47 #2988 Реter Konow: 一般に、このような遠いストップでは、「マージンコール」をたたき出さないように、ロットを大きく減らす必要があります。つまり、取引を勝ち取るためにストップを遠ざけ、このストップを取れるようにロットを比例的に小さくする必要があります。その結果、敷地が狭くなってしまい、セントを上げなければならなくなるのです。何が言いたいのか？ はい、もちろんです。そうなんです。 ポイントは、与えられたシンボルに対するシステムのTYPEを確認することです。 ここでは、同じフリップシステムです。古典的な形では、ストップ＆テイクがありません。そのため、履歴上絶対に破られない保護的なストップ＆テイクが設定されているのです。そして、そのような仕組みで取引されているのです。 ただ、問題は「木を見て森を見ず」であった。原則として偶然に勝っていたのですが、その売買パターンを見ていると、マーチンを連想しました。 ここを見てください。多くの人がマーチンと取引しています。まさにそのためです。そのマーチンでは、反対方向のトレンドさえ逃さなければ、ずっと少しずつ稼ぐことができるのですが......。 Georgiy Merts 2020.09.28 10:51 #2989 Реter Konow: どうやら、とんでもない停車駅と極小ロットは、最適化によって提供されているようで、その劣悪さを証明しているようです。損失を出さないだけでなく、儲けることも重要であることを理解していないので、ストップを動かし、ロットを減らし、このトレードの意味をゼロにしてしまうのです。 この「義肢」を一度拒否すれば、賢いトレードの常識に則って、自分なりのパラメータを設定するはずです。 私のロットはどこでも固定されています。そして、トレードのポイントについてですが、あなたは間違っています。何度も言いますが、リーグ戦にはすべてのシステムオプションがあります。 平らなシンボルを使って、その上にトレンドシステムを最適化するのです。そちらでは、パラメータはそんなに良くなるのでしょうか？ また、その逆で、トレンドシンボルを使って、それにフラットシステムをセットすることも...。最適化の結果、どのようなことが分かるのでしょうか？ まさに、その通りです。このようなシステムは、この記号が対応しないことを示す。 ただ、「飛び出す系」の数をどうにかして制限しなければならないのが悩みでした。どちらが勝っていたかというと、純粋な偶然によるものです。ここで、私が考えるに、最適化の際にSLを強制的に制限することで、これを実現することができます。 フォローする。 Georgiy Merts 2020.09.28 10:52 #2990 Реter Konow: ジョージ、ここには単純なロジックがあります。最適化がロボットにADR（日足レンジ）の1000％でストップを提示した場合、履歴の一つまたは複数の部分でテストを行う過程で、ロボットが深いところに入り込んだことを意味します......。つまり、大きなマイナスに。）ただ「大きい」というだけでなく、MEGAドローダウンで。-- ロット減とストップディスタンスのおかげで、バランスホールから「脱出」できたわけですが、このような「不名誉なこと」をした彼のトレードの価値はどうなのでしょうか？彼は本当に信用を失いました。ないのか))) 要するに、トップは、MAの300％〜1000％の歴史に負けたが、彼らの預金とテスト条件を "仮想 "を通じてプラスで出てきたような "不安定な "ボットから構成されている場合、あなたは安全にそれらを捨てることができる。 その通りだ、ピーター! まあ...やはり--強制SL制限の導入でトップの状況は大きく変わった。(現在、700のTSのうち、SLが日足で140%を超えたものはありません。以前は、SLが日足の200％～300％程度のものが多く、1000％以上のものもあった）。
その結果、質的にもバランス的にも、トップには「6」がないのです!
同時に、上位の平均品質が低下し、チャートがかなり「ひっ迫」してきた...。
それでも、いつ「崩壊」するかわからない「滑らかな」チャートよりは、こうした「ぴくぴくした」チャートの方がいいと私は思います。
次はどうなるかな...。
一般に、このような遠いストップでロットを大きく減らさないと、「マージンコール」がたたき出されることはない。取引に勝つためにストップをずらし、そのようなストップを避けるためにロットを比例的に減らしていくということです。その結果、敷地が狭くなってしまい、セントを上げなければならなくなるのです。何が言いたいのか？
ジョージ、ロボットが従来のストップでどのように動くか、資金管理（預金に対するパーセンテージ）で計算してみてください。日足レンジの300％（140％でも）は非現実的なストップです - 最初の負けトレードで収支を合わせることになります。そんな設定に何の意味があるのでしょうか？))
いいえ、そうではありません。例えば、5日幅のTP、3日幅のSLを取るとします。私たちは簡単に利益になってしまうかもしれない。この条件はかなり合理的だ。
しかし、このようなSLは自動的に取得される。
"Pure TS "はSLを提供しない。(セイ、ピュアリバーシブル）。SLは履歴に絶対にヒットしないように設定されています。履歴に5日幅のドローダウンがある場合は、SLを少し大きめに設定します。
一般に、このような遠いストップでは、「マージンコール」をたたき出さないように、ロットを大きく減らす必要があります。つまり、取引を勝ち取るためにストップを遠ざけ、このストップを取れるようにロットを比例的に小さくする必要があります。その結果、敷地が狭くなってしまい、セントを上げなければならなくなるのです。何が言いたいのか？
はい、もちろんです。そうなんです。
ポイントは、与えられたシンボルに対するシステムのTYPEを確認することです。 ここでは、同じフリップシステムです。古典的な形では、ストップ＆テイクがありません。そのため、履歴上絶対に破られない保護的なストップ＆テイクが設定されているのです。そして、そのような仕組みで取引されているのです。
ただ、問題は「木を見て森を見ず」であった。原則として偶然に勝っていたのですが、その売買パターンを見ていると、マーチンを連想しました。
ここを見てください。多くの人がマーチンと取引しています。まさにそのためです。そのマーチンでは、反対方向のトレンドさえ逃さなければ、ずっと少しずつ稼ぐことができるのですが......。
私のロットはどこでも固定されています。そして、トレードのポイントについてですが、あなたは間違っています。何度も言いますが、リーグ戦にはすべてのシステムオプションがあります。
平らなシンボルを使って、その上にトレンドシステムを最適化するのです。そちらでは、パラメータはそんなに良くなるのでしょうか？
また、その逆で、トレンドシンボルを使って、それにフラットシステムをセットすることも...。最適化の結果、どのようなことが分かるのでしょうか？
まさに、その通りです。このようなシステムは、この記号が対応しないことを示す。
ただ、「飛び出す系」の数をどうにかして制限しなければならないのが悩みでした。どちらが勝っていたかというと、純粋な偶然によるものです。ここで、私が考えるに、最適化の際にSLを強制的に制限することで、これを実現することができます。
フォローする。
ジョージ、ここには単純なロジックがあります。最適化がロボットにADR（日足レンジ）の1000％でストップを提示した場合、履歴の一つまたは複数の部分でテストを行う過程で、ロボットが深いところに入り込んだことを意味します......。つまり、大きなマイナスに。）ただ「大きい」というだけでなく、MEGAドローダウンで。-- ロット減とストップディスタンスのおかげで、バランスホールから「脱出」できたわけですが、このような「不名誉なこと」をした彼のトレードの価値はどうなのでしょうか？彼は本当に信用を失いました。ないのか)))
その通りだ、ピーター!
でも、捨てられないんですよね。あるシステムにおいて、最高のパラメータであっても、これほど大きなドローダウンが発生することを示している。そして、「飛び出すシステム」が「視界を遮る」ことがなければ、--ストップを変えることはなかっただろう。
ピーターさん、あなたは「20/80ルール」を忘れています。これは、リーグの結果で完全にわかります。8割のシステムがクソそして、何かを示すのは20％だけです。
ガラクタを全部捨てろ」と言いたいのでしょう。しかし、残りの20％のシステムは、すぐに全く同じ表示が出てくるという仕掛けになっています。残りの20％は動作し、残りの80％は動作しないのです。ただし、シンボルに多くの種類のシステムを搭載することができなくなることを除いては。
そして、リーグ戦のポイントはまさに、それぞれのシンボルが、取った技から組み立てることができるシステムのフルナンバーを持っているということです。たとえ、これらのシステムが完全にダサいものであったとしても。たとえクソでも、採算度外視でも...。ただ、採用しないだけです。そして、リーグ戦では、彼らは働き続け、「受け入れがたい振る舞い」を見せると同時に、常に再最適化されることになるのです。
そうすれば、どのキャラクターのどのシステムがどう動くのかがわかる。