リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 206

新しいコメント
 
Dasha Dasha:
だから言ったでしょ:)
建設的な批評を全面的に拒否する著者の姿勢。

見てください、見てください。ダーシャダーシャ...それともスプラウト？それとも他に誰がいるのでしょうか？

 
Dasha Dasha:
だから言ったでしょ:)
建設的な批判を完全否定する著者の姿勢。
なぜ、その人をいじめるの？テーマの成果は、他のどのテーマにも劣らないものです。結局、誰もまともに稼げなかった）。
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

 

バランス的にベストなのは143141で、これは全くトップクオリティではない、というパラドックスに注意してください。

このことは、「チェックするのか、運転するのか」という古くからの問いを投げかけることになります。

追伸：143141さんの設定（どのSLとTPか）を見ていただけませんか？

 

ジョージ

どのTSでも利益の出る期間と損失の出る期間があり、損失の出る期間の方が長いと言いますね。TSを見ると、あなたのこの仮説は確認されていないのです。全部を分析したわけではありませんが、最も成功したものを見ると、利益期間が損失期間よりはるかに長いと結論付けることができます。彼らはトレードから外されるため、負け組になるまで生き残ることはできない。そして、その損失期間を観察することはありません。

この仮定は、「ほとんどのTCは採算が合わない」と言い換えるべきかもしれません。でも、もっと小さい部分は利益で働ける。

 

もう一つの観測：作成された743642のトップクオリティの1位について 6月28日 で、1週間に26回の取引を行い、30.86米ドルの利益を得ました。

そのような成功したシステムを早い段階で見極める力を何とか身につけたいものです。例えば、利益を得るスピードを決めるパラメータを導入する（ポジション保持時間、取引回数、取引ごとの平均利益、1日あたりの利益などを考慮する）。

こんなマジシャンがいるから注意してね、という通知を送るAlertのようなもの。
 
Eduard_D:

バランス的にベストなのは143141で、これは全くトップクオリティではない、というパラドックスに注意してください。

このことは、「チェックするのか、運転するのか」という古くからの問いを投げかけることになります。

追伸：143141さんの設定（どのSLとTPか）を見ていただけませんか？

だからなんだ、そのトレードの仕方を見てみろ！ 恐ろしいほどのジャーキング、そして6連敗だ！ それをあえてリアルに載せるか？

彼女のパラメータ

   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_bMustExitOnWorkEnd = false;
   m_bMustExitOnWeekEnd = true;
   m_dtBuildMoment = D'2018.10.26';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 330;
   m_dSLvsDATR = 2.45;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.80;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.16;
   m_dTPvsDATR = 2.00;
   m_uiMaxDirectTPC = 3;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.221;

最適化しすぎたパラメータの履歴も少しあります（保存を始めてから、コードの変更でパラメータセットが微妙に変わっています）。

//   Причина снятия:    Long Max Wait
   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPCHF);
   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_dtBuildMoment = D'2018.07.31';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 330;
   m_dSLvsDATR = 2.65;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.15;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.10;
   m_dTPvsDATR = 0.70;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.180;


//   Причина снятия:    неизвестно
   
   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPCHF);
   _NOT_TESTED_IF(PeriodSeconds(GetWorkTimeframe()) != 900);
   m_dtBuildMoment = D'2018.06.02';
   m_iH6WorkIdx = -1;
   m_uiChannelPeriod = 265;
   m_dSLvsDATR = 1.65;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.40;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.11;
   m_dTPvsDATR = 2.20;

ちなみに、このような巨大なチャンネル周期は、このようなシステムに対する信頼感も感じさせません。ポンド・フランのダイレクトトレーリングSL（週明けにエグジット）で時計に2週チャンネルをブレイクアウト？

適当に「飛び出す」だけで、それ以上のことはないように思えるが。

 
Eduard_D:

ジョージ

どのTSでも利益の出る期間と損失の出る期間があり、損失の出る期間の方が長いと言いますね。TSを見ると、あなたのこの仮説は確認されていないのです。全部を分析したわけではありませんが、最も成功したものを見ると、利益期間が損失期間よりはるかに長いと結論付けることができます。彼らはトレードから外されるため、負け組になるまで生き残ることはできない。そして、その損失期間を観察することはありません。

うーん...。あまり長持ちはしませんが...。そして、行動に変化が見られれば、すぐに取引から外される。では、なぜ670近いTCの中に、かなり長い期間にわたって利益を出しているものがあるのか？きっとさらに長いロス期間を過ごすことになるのでしょう。また、1年近く素晴らしい結果を示しながら、突然「デフレ」に陥り、1年近く下段と中段の間で「ぶらぶら」しているポンドドルのチャンネルの内訳が 思い浮かびます。

とはいえ、例外の可能性を排除しているわけではありませんが...。しかし、今のところ、こうした例外は見当たりません。
 
Eduard_D:

もう一つ観察すると、品質面で上位の1位は743642であり、これは作成された 6月28日 で、1週間に26回の取引を行い、30.86米ドルを稼ぎました。

そのような成功したシステムを早い段階で見分ける術を何とか身につけなければならない。

そうすべきです。

具体的な提案-実行が考えられるようになる。

 
Georgiy Merts:

だから何？ 彼女のトレードを見てみろ 恐ろしい自慰行為と6連敗だ！ 彼女を本番に出すリスクを冒すのか？

彼女のパラメータ

ちなみに、このような巨大なチャンネル周期は、このようなシステムに対する信頼感も感じさせません。ポンド・フランのダイレクトトレーリングSL（週明けにエグジット）で時計に2週チャンネルを突破？

適当に「ポチッ」とするだけで、それ以上のことはないように思える。

最高のTCの最大収益、トレードから外されたときに受け取る損失額（実際のDD）、トレードの質の価値、寿命、開始日、終了日などの情報はありますか？ もしなければ、収集を始めることをお勧めします。


GBPCHFのチャートと バランスチャート143141を見た。5月からGBPCHFは下落（弱気トレンド）し始めましたが、5月からTCも利益を出し始めています。理解できる - ChnTrendDTS.

もうひとつは、はっきりしないことです。GBPJPYとEURGBPは、5月以来同じ素晴らしい傾向を示しています。しかし、トレンドTSは利益の突破口を示していない。その理由は何でしょうか。

143141がどれだけ長く使えるか見てみよう。

1...199200201202203204205206207208209210211212213...360
新しいコメント