もう一度言いますが、戦略は様々で、市場を不完全に表現するTCもあれば、完全に、正確に表現するTCもあります。その通り、トレンドの発生、生死を追跡することができるのです。精密なTSは、儲かるトレードと損するトレードの比率が半々くらいです。そして、カオスがない。
どうやら、あなたが使っているストラテジーは正確ではないらしく、だからこそ、ポジティブなトレードと負けトレードのカオスな性質について、そのような意見を持ち、支配しているのでしょう。例えば、TS「基本原則」において、多かれ少なかれ目に見えるものはすべて、このTSが動向を追っている...。
正確な戦略は、グレイル、またはゼロ増分で周回することを意味する（価格変動がスプレッドよりわずかに大きい場合。）
シグナルの有効性は五分五分であり、シグナルが価格に非常に近い状況を扱っており、エラーメッセージも受け取っていません。しかも、シグナルの信憑性は半々で、70から30くらいは高くてもいいのですが、体力的に難しいです。我々は別の時間枠（より小さなもの）を使用する場合、傾向は常になりますが、その長さははるかに短くなります...我々は戻って勝つためにしたい場合、我々は傾向がフラット後に開始するのを待つ必要がありますが、それは時間が必要です。そして、マーチンゲールで取り返して利益を上げるのだ...。急落のリスクは高まるが、利益を出すチャンスはほとんどある。全天候型」と言われるように。
しかし、ほとんどの場合、利益を上げる機会があります。どんな天候でも」と言われるように
そして、マーケットは常にトレーダーから利益を得るチャンスがあるのです)。
いずれにしても、2年間の相対的な横ばいと、いくつかの「長寿命」シグナルの成功には関連があると思うのですが......。
ちょうど1年か2年ずつの平均値
どこかに消えてしまったオージーのトップトレーダーを追った。
最後の瞬間、彼は85％のドローダウンをしていた。
500人の加入者がドローダウン0、総額150万円の中に座っていたのだ。そして、ソロスはまた市場をクラッシュさせただろうが、これは単純なアベレージャーである。人間って不思議ですね。
最も単純な平均化が正しいわけではありません。平均化には、単純平均化とスマート平均化がありますが、この2つは大きな違いです。
1300加入者、デポ丸ごと提供してないかな。
利潤の追求のために。
さようなら、トップ。
