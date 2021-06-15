登録者数1200人!!! - ページ 72

新しいコメント
 
Sergey Lazarenko：


もう一度言いますが、戦略は様々で、市場を不完全に表現するTCもあれば、完全に、正確に表現するTCもあります。その通り、トレンドの発生、生死を追跡することができるのです。精密なTSは、儲かるトレードと損するトレードの比率が半々くらいです。そして、カオスがない。

どうやら、あなたが使っているストラテジーは正確ではないらしく、だからこそ、ポジティブなトレードと負けトレードのカオスな性質について、そのような意見を持ち、支配しているのでしょう。例えば、TS「基本原則」において、多かれ少なかれ目に見えるものはすべて、このTSが動向を追っている...。

正確な戦略は、ゼロ成長時のグレイル、つまりサークリングを暗示する（価格のボラティリティがスプレッドより若干高い場合。）

実際に使ってみると、聖杯は存在しないことがわかります。ただ、この部分にルールが対応すると、長い間（最長で1年以上）プラストレードの時期が続くのです。これは、次の年も同じようになるということではありません。

もうひとつは、緻密な戦略は形式的なものを意味するということです。つまり、アルゴリズムを駆使して、フクロウでドジョウを獲る能力です。実際には、トップと同じように平均値しか見えません。そしてスキャルピング。

信じていないわけではなく、儲かる戦略があることは知っています。しかし、それらは経験、直感、スキル、そして特定のトレーダーの分析に基づくものです。すなわち、ハンドトレード。

 
イワン・ブトコ
正確な戦略は、グレイル、またはゼロ増分で周回することを意味する（価格変動がスプレッドよりわずかに大きい場合。）

実際に使ってみると、「グレイルはない」ということがわかります。この部分にルールが合致すると、単純に長い期間（最長で1年以上）プラスになる案件があるのです。これは、次の年も同じようになるということではありません。

もうひとつは、緻密な戦略は形式的なものを意味するということです。つまり、アルゴリズム化する能力と、フクロウで生地を勝ち取る能力です。実際には、トップと同じように平均値しか見えません。そしてスキャルピング。

シグナルの有効性は五分五分であり、シグナルが価格に非常に近い状況を扱っており、エラーメッセージも受け取っていません。しかも、シグナルの信憑性は半々で、70から30くらいは高くてもいいのですが、体力的に難しいです。我々は別の時間枠（より小さなもの）を使用する場合、傾向は常になりますが、その長さははるかに短くなります...我々は戻って勝つためにしたい場合、我々は傾向がフラット後に開始するのを待つ必要がありますが、それは時間が必要です。そして、マーチンゲールで取り返して利益を上げるのだ...。急落のリスクは高まるが、利益を出すチャンスはほとんどある。全天候型」と言われるように。

 
セルゲイ・ラザレンコ

しかし、ほとんどの場合、利益を上げる機会があります。どんな天候でも」と言われるように


そして、マーケットは常にトレーダーから利益を得るチャンスがあるのです)。

削除済み  

いずれにしても、2年間の相対的な横ばいと、いくつかの「長寿命」シグナルの成功には関連があると思うのですが......。


 
ニコライ・ゲイリス

ただ、2年間の相対的な横ばいと、一部の「長寿命」シグナルの成功には関連があると思うのですが...。



ちょうど1年か2年ずつの平均値
 

どこかに消えてしまったオージーのトップトレーダーを追った。

最後の瞬間、彼は85％のドローダウンをしていた。

500人の加入者がドローダウン0、総額150万円の中に座っていたのだ。そして、ソロスはまた市場をクラッシュさせただろうが、これは単純なアベレージャーである。人間って不思議ですね。

 
イワン・ブトコ

姿を消したオージーのトップトレーダーを追っている。

最後の瞬間、彼は85％のドローダウンをした。

500人の加入者がゼロでドローダウンに座り、総額150万円。そして、ソロスはまた市場をクラッシュさせただろうが、これは単純なアベレージャーである。人間って不思議ですね。

最も単純な平均化が正しいわけではありません。平均化には、単純平均化とスマート平均化がありますが、この2つは大きな違いです。

削除済み  
...平均化装置を間違えた。
Aプラス。美しい表現です。
 

1300加入者、デポ丸ごと提供してないかな。
利潤の追求のために。

さようなら、トップ。


 
イワン・ブトコ

1300の加入者、デポごと提供してないかな。
利潤の追求のために。

さようなら、トップ。


シグナル - 安らかにお眠りください。
1...656667686970717273747576777879...230
新しいコメント