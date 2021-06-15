登録者数1200人!!! - ページ 61 1...545556575859606162636465666768...230 新しいコメント Yuriy Zaytsev 2017.03.30 15:24 #601 アレクサンドル・サプリキン 新しいスレッドが必要ですか？"購読者を減らさずに預金を排出するには？" ))) 世論調査で？ Ivan Butko 2017.03.30 15:39 #602 元リーダーはドローダウンも閉じないのは、赤字で閉じて月を狂わせたくないからD)))それは心理的な打撃となる) Alexandr Saprykin 2017.03.30 15:44 #603 ユーリ・ザイチェフ を、世論調査で？ もちろんです。世論調査なしには無理。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 15:50 #604 アレクサンドル・サプリキン もちろんです。アンケートなしにはできない。 それなら、それは暴論です。1000%以上の成長、1ドルからのスタート、3-4ヶ月のシグナル寿命、数十人の加入者というシグナルがあります。 Sergey Chalyshev 2017.03.30 15:50 #605 なんて嫉妬深い人たちなんだスランプはない!今月は何もないって、誰得？何を騒いでいるんだ？ stepinev 2017.03.30 16:24 #606 ニコライ・ゲイリス では......例を見てみましょう。価格がある程度のマイクロレンジであること（パイパーを検討しています）-プロバイダ（またはロボット）は、この範囲内で必要な価格を待って、ポジションを開くか、または閉じます。質問です。-このマイクロレンジの下限 または上限に スリッページが発生する確率はどのくらいでしょうか？PS.-レンジはスプレッド周り！？P.S2-この場合の価格は、宝くじのように再生することができる、どのようなオープニングやクロージングで、なぜ信号？ 100％同意！宝くじ！！！（笑 stepinev 2017.03.30 16:59 #607 親愛なる皆様、このスレッドを55ページから読ませていただきましたが、皆様の反省は「そんなに頭が良いなら、なぜこんなに貧しいのか」という一言に尽きます。悪気はないのですが...。私自身は、1200人の量で "羊 "のその群れから、アレクセイMashkovtsevに加入していた、彼は私のために不可解なロックを開いた瞬間に正確に信号をオフにして、その後、私はオブザーバとして、残念ながら、約1-150万ドルデポ加入者の一部ドレインを見ます。多くの人はブローカーによってここに連れて来られ、ある人は友人によってここに連れて来られ、ある人は噂や広告などに惹かれ、誰もが簡単にお金に魅了され、多くはどんな戦略どころか、何がショートかロングかも知らず、一部または完全に損失を出して預金に当たるまで、購読を銀行の預金として扱います。確かに加入者の中には思いやりのない人もいますが、みんながみんなそうではないので...。そして初心者はラッキーで、2週間ほど前にMashkovtsevの口座に加入した一人は、私の理解では、純粋に彼のアドバイスのもと、EUR/USDを200ロット取り、約1000ポイント獲得しました)。私は何を意味する、誰かが十分な経験と強い神経系（私の意見では、1200加入者を維持するために、あなたは非常に強い神経を必要とするので、高負債、高所得、そのようなボリュームを回すのリスク）、あなたのどれも良い品質の信号を開かない理由を私に説明し、自分を獲得し、他の人が稼ぐことができます、誰もが幸せである。加入者については、超利益を狙っているわけではなく、10～15％の安定した利子で、優秀なトレーダーにとっては本当に問題なのでしょうか？もし間違ったことを書いていたら、私はこのサイトの新参者ですので、悪しからずご了承ください。 Ivan Butko 2017.03.30 17:30 #608 私はここの新参者です。親愛なる皆様、このスレッドを55ページから読ませていただきましたが、皆様の反省は「そんなに頭が良いなら、なぜこんなに貧しいのか」という一言に尽きます。悪気はないのですが...。私自身は、1200人の量で "羊 "のその群れから、アレクセイMashkovtsevに加入していた、彼は私のために不可解なロックを開いた瞬間に正確に信号をオフにして、その後、私はオブザーバーとして、残念ながら、約1-150万ドルデポ加入者の一部ドレインを見ます。多くの人はブローカーによってここに連れて来られ、ある人は友人によってここに連れて来られ、ある人は噂や広告などに惹かれ、誰もが簡単にお金に魅了され、多くはどんな戦略どころか、何がショートかロングかも知らず、一部または完全に損失を出して預金に当たるまで、購読を銀行の預金として扱います。確かに加入者の中には思いやりのない人もいますが、みんながみんなそうではないので...。そして初心者はラッキーで、2週間ほど前にMashkovtsevの口座に加入した一人は、私の理解では、純粋に彼のアドバイスのもと、EUR/USDを200ロット取り、約1000ポイント獲得しました)。私は何を意味する、誰かが十分な経験と強力な神経系（私の意見では、1200加入者を維持するために、あなたは非常に強い神経を必要とするので、高負債、高所得、そのようなボリュームを回すのリスク）、あなたのどれも良い品質の信号を開かない理由を私に説明し、自分を獲得し、他の人が獲得できる、すべての幸せなこと。加入者については、超利益を狙っているわけではなく、10～15％の安定した利子で、優秀なトレーダーにとっては本当に問題なのでしょうか？私は何か悪いことをしたのでしょうか、悪気はないのですが、私はここに来たばかりの者です。 すでに開封済みです。このスレに一人いる。月20％、ドローダウン5～10％で安定しているそうです。彼には、トップを動かすのに十分な月数の取引が残っている。すでに1万人ほどの購読者がいるそうです。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 18:19 #609 stepinev:親愛なる皆様、このスレッドを55ページから読ませていただきましたが、皆様の反省は「そんなに頭がいいなら、なぜこんなに貧しいのか」という一言に尽きます。悪気はないのですが...。私自身は、1200人の量で "羊 "のその群れから、アレクセイMashkovtsevに加入していた、彼は私のために不可解なロックを開いた瞬間に正確に信号をオフにして、その後、私はオブザーバとして、残念ながら、約1-150万ドルデポ加入者の一部ドレインを見ます。多くの人はブローカーによってここに連れて来られ、ある人は友人によってここに連れて来られ、ある人は噂や広告などに惹かれ、誰もが簡単にお金に魅了され、多くはどんな戦略どころか、何がショートかロングかも知らず、一部または完全に損失を出して預金に当たるまで、購読を銀行の預金として扱います。確かに加入者の中には思いやりのない人もいますが、みんながみんなそうではないので...。そして初心者はラッキーで、2週間ほど前にMashkovtsevの口座に加入した一人は、私の理解では、純粋に彼のアドバイスのもと、EUR/USDを200ロット取り、約1000ポイント獲得しました)。私は何を意味する、誰かが十分な経験と強力な神経系（私の意見では、1200加入者を維持するために、あなたは非常に強い神経を必要とするので、高負債、高所得、そのようなボリュームを回すのリスク）は、あなたのどれも良質の信号を開かない理由を私に説明し、自分を獲得すると他の人が稼ぐように、すべての幸せ。加入者については、超利益を狙っているわけではなく、10～15％の安定した利子で、優秀なトレーダーにとっては本当に問題なのでしょうか？もし、私が何か間違ったことを書いていたら、悪しからず。 あなたの投稿は誠実で興味深いものです。これらの質問に対して、「世の中は完璧ではない」「キラキラがすべて金とは限らない」の2つを除いて、私は何の意見も持ちません。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 18:53 #610 今日現在、シグナルサービスはこのような感じになっています。 1...545556575859606162636465666768...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しいスレッドが必要ですか？"購読者を減らさずに預金を排出するには？" )))
を、世論調査で？
もちろんです。世論調査なしには無理。
もちろんです。アンケートなしにはできない。
それなら、それは暴論です。
1000%以上の成長、1ドルからのスタート、3-4ヶ月のシグナル寿命、数十人の加入者というシグナルがあります。
なんて嫉妬深い人たちなんだ
スランプはない!今月は何もないって、誰得？何を騒いでいるんだ？
では......例を見てみましょう。
価格がある程度のマイクロレンジであること（パイパーを検討しています）
-プロバイダ（またはロボット）は、この範囲内で必要な価格を待って、ポジションを開くか、または閉じます。
質問です。
-このマイクロレンジの下限 または上限に スリッページが発生する確率はどのくらいでしょうか？
PS.-レンジはスプレッド周り！？
P.S2-この場合の価格は、宝くじのように再生することができる、どのようなオープニングやクロージングで、なぜ信号？
親愛なる皆様、このスレッドを55ページから読ませていただきましたが、皆様の反省は「そんなに頭が良いなら、なぜこんなに貧しいのか」という一言に尽きます。悪気はないのですが...。
私自身は、1200人の量で "羊 "のその群れから、アレクセイMashkovtsevに加入していた、彼は私のために不可解なロックを開いた瞬間に正確に信号をオフにして、その後、私はオブザーバとして、残念ながら、約1-150万ドルデポ加入者の一部ドレインを見ます。多くの人はブローカーによってここに連れて来られ、ある人は友人によってここに連れて来られ、ある人は噂や広告などに惹かれ、誰もが簡単にお金に魅了され、多くはどんな戦略どころか、何がショートかロングかも知らず、一部または完全に損失を出して預金に当たるまで、購読を銀行の預金として扱います。確かに加入者の中には思いやりのない人もいますが、みんながみんなそうではないので...。そして初心者はラッキーで、2週間ほど前にMashkovtsevの口座に加入した一人は、私の理解では、純粋に彼のアドバイスのもと、EUR/USDを200ロット取り、約1000ポイント獲得しました)。
私は何を意味する、誰かが十分な経験と強い神経系（私の意見では、1200加入者を維持するために、あなたは非常に強い神経を必要とするので、高負債、高所得、そのようなボリュームを回すのリスク）、あなたのどれも良い品質の信号を開かない理由を私に説明し、自分を獲得し、他の人が稼ぐことができます、誰もが幸せである。加入者については、超利益を狙っているわけではなく、10～15％の安定した利子で、優秀なトレーダーにとっては本当に問題なのでしょうか？
もし間違ったことを書いていたら、私はこのサイトの新参者ですので、悪しからずご了承ください。
あなたの投稿は誠実で興味深いものです。
これらの質問に対して、「世の中は完璧ではない」「キラキラがすべて金とは限らない」の2つを除いて、私は何の意見も持ちません。
今日現在、シグナルサービスはこのような感じになっています。