登録者数1200人!!! - ページ 59

Andrey Dik 2017.03.29 22:40 #581

FXや金融市場全般をゲーム感覚で捉えている人がいるのは十分理解できる。でも、それで利益を得ようとする考え方は、とても気分が悪いです。他人の悲しみで儲ける占い師と同じですね。

Vitalie Postolache 2017.03.29 22:42 #582

アンドレイ・ディク

FXや金融市場全般をゲーム感覚で捉えている人がいるのは、全く理解できることです。でも、それで利益を得ようとする考え方は、とても気分が悪いです。これでは、他人の悲しみで金儲けする占い師と同じではないか。

どんな悲しみ？使っても構わないお金が余っている人がいたら、それは悲しみなのでしょうか。ポケットから出しているわけではないんでしょう？それは批判する理由にはならない。

Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:44 #583

ヴィタリー・ポストラッシュ

どんな災難に？使っても構わないお金が余っている人がいたら、それは悲しみなのでしょうか？

悲しみは、最後のお金を投資する人のためにある。会ってきました。

Vitalie Postolache 2017.03.29 22:46 #584

アレクサンドル・サプリキン

最後のお金をつぎ込んだ人に災いあれ。出会いました。

心がないのに、どこからお金が出てくるのでしょうか。継承される？盗まれた？ローン？同情はしない)))

Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:48 #585

ヴィタリー・ポストラッシュ

心がないのに、どこからお金が湧いてくるのでしょう。継承？盗まれた？ローン？同情はしない)))

稼いだ）哀れみ？

Vitalie Postolache 2017.03.29 22:51 #586

アレクサンドル・サプリキン

彼らはそれを獲得している）残念なことですか？

なーんだ、可哀想じゃない、もっと稼いでくれるんだ（。

Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:53 #587

ヴィタリー・ポストラッシュ

いや、同情はしない、もっと稼いでもらう（。

そして、さらに多くのものが失われることになる）。失うものもあれば、見つけるものもある）。

Andrey Dik 2017.03.29 22:53 #588

ヴィタリー・ポストラッシュ

いや、同情はしない、もっと稼いでくれる（。

気持ち悪い

Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:56 #589

アンドレイ・ディク

あなたは最低です。絵が好きなんです。どちらかといえば、あなたのためではない)

Yuriy Zaytsev 2017.03.30 08:23 #590

良い枝、とても興味深いです
FXや金融市場全般をゲーム感覚で捉えている人がいるのは、全く理解できることです。でも、それで利益を得ようとする考え方は、とても気分が悪いです。これでは、他人の悲しみで金儲けする占い師と同じではないか。
どんな悲しみ？使っても構わないお金が余っている人がいたら、それは悲しみなのでしょうか。ポケットから出しているわけではないんでしょう？それは批判する理由にはならない。
悲しみは、最後のお金を投資する人のためにある。会ってきました。
心がないのに、どこからお金が出てくるのでしょうか。継承される？盗まれた？ローン？同情はしない)))
稼いだ）哀れみ？
なーんだ、可哀想じゃない、もっと稼いでくれるんだ（。
そして、さらに多くのものが失われることになる）。
失うものもあれば、見つけるものもある）。
あなたは最低です。
絵が好きなんです。
どちらかといえば、あなたのためではない)