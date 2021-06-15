登録者数1200人!!! - ページ 59

新しいコメント
 
FXや金融市場全般をゲーム感覚で捉えている人がいるのは十分理解できる。でも、それで利益を得ようとする考え方は、とても気分が悪いです。他人の悲しみで儲ける占い師と同じですね。
 
アンドレイ・ディク
どんな悲しみ？使っても構わないお金が余っている人がいたら、それは悲しみなのでしょうか。ポケットから出しているわけではないんでしょう？それは批判する理由にはならない。
 
ヴィタリー・ポストラッシュ

悲しみは、最後のお金を投資する人のためにある。会ってきました。
 
アレクサンドル・サプリキン

心がないのに、どこからお金が出てくるのでしょうか。継承される？盗まれた？ローン？同情はしない)))
 
ヴィタリー・ポストラッシュ

稼いだ）哀れみ？
 
アレクサンドル・サプリキン

彼らはそれを獲得している）残念なことですか？

なーんだ、可哀想じゃない、もっと稼いでくれるんだ（。
 
ヴィタリー・ポストラッシュ

そして、さらに多くのものが失われることになる）。

失うものもあれば、見つけるものもある）。

 
ヴィタリー・ポストラッシュ

気持ち悪い
 
アンドレイ・ディク
あなたは最低です。


小便をかける。

絵が好きなんです。

どちらかといえば、あなたのためではない)

 
良い枝、とても興味深いです
