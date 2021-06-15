登録者数1200人!!! - ページ 60 1...535455565758596061626364656667...230 新しいコメント Sergey Basov 2017.03.30 12:03 #591 ユーリ・ザイチェフ 良いフォーラム、とても興味深いですそうなんです、良い人には嫉妬するものです ))そして、猫を投稿することができ、とても便利です。 Yuriy Zaytsev 2017.03.30 12:26 #592 セルゲイ・バソフそうなんです、良い人を羨むべきなんです )))そして、猫も投稿できる、とても便利なスレッドです。来世はそんな幸せなお金持ちの猫でもいいのかもしれませんね。 猫は人生の主人であって、食べ物やお金を持ってきてくれる存在ではない、写真から判断するとそうである。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 12:26 #593 セルゲイ・バソフそして、猫も投稿できる、とても便利なスレッドです。そうです、古典にあるように猫と狐だけです。ハザノフがユーモラスに語ったように、「定足数は守られている」のだ。と、ハトオオカミは言って、羊小屋の門を閂（かんぬき）をかけてしまいました。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:02 #594 アレクサンドル・ブリスガロフ一つ理解できないのは、損失を出しているのに、なぜシグナルを放置しておくのか、ということです。1000人のバカがいるか、その1000人がまだ利益を出しているかのどちらかだ。 どうしたらいいのかわからない-というのが、レビューのひとつ。-今月は430ドルの損失-言い訳ばかりで、予告なしのストラテジーテストシグナルサービスに30ドル 今月の成績が悪かったから、4月は値引きしてくれ...。-今月は430ドルの損失-言い訳ばかりで30ドル。 今月の成績が悪かったので、4月は割引にします．-- 損失があり、電波に不満があるが来月の割引を希望している Alexandr Bryzgalov 2017.03.30 13:06 #595 アンドレイ・F・ゼリンスキー と、何かと話題の--レビューのひとつです。-今月は430ドルの損失-言い訳ばかりで、予告なしのストラテジーテストシグナルサービスに30ドル 今月の成績が悪かったから、4月は値引きしてくれ...。-今月は430ドルの損失-言い訳ばかりで30ドル。 今月は成績が悪かったので、4月は割引になります。-- 損失があり、電波に不満があるが、来月の割引を希望する。 ということは、やはり私は1000人のバカなのだろう（笑)。 Alexandr Saprykin 2017.03.30 13:06 #596 アンドレイ・F・ゼリンスキー と、何かと話題の--レビューのひとつです。-今月は430ドルの損失-言い訳ばかりで、予告なしのストラテジーテストシグナルサービスに30ドル 今月の成績が悪かったから、4月は値引きしてくれ...。-今月は430ドルの損失-言い訳ばかりで30ドル。 今月は成績が悪かったので、4月は割引になります。-- 電波に不満があるが、来月の割引を希望している 新しいスレッドが必要ですか？"購読者を減らさずに預金を排出するには？" ))) Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:09 #597 アレクサンドル・ブリスガロフ 結局1000人のバカがいるのか ) ちなみに、同じようなレビューは複数ありますが、これは私が最後に投稿したものです。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:15 #598 セルゲイ・バソフどうやら子供の頃、奇跡は起こらない、馬車に乗ったカボチャは普通真夜中の馬車にならない、と教えられなかった人がいるようです ))真夜中の馬車はカボチャになるんだ2回目以降も、多くの人が楽しんで見てくれると思います。 Andrey Khatimlianskii 2017.03.30 13:28 #599 アンドレイ・F・ゼリンスキー-- 損失を出し、シグナルに満足せず、来月の割引を求めるトレーディング心理学、1級。すべての人がドローダウンを生き延び、回復を願っています。このような信号のために契約しているわけではないのです、あくまでも。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:35 #600 アンドレイ・ハチムリアンスキートレーディング心理学、1級。みんなドローダウンに耐えて、それを取り戻したいと思っているんだ。プロはそんな信号だけでは契約しないんだよ、馬鹿な話。 ええ、現在のドローダウンは、取引戦略の論理的な結果ではなく、不幸な偶然の産物であると理解しています。以下は、そのレビューの一つです。もちろん、今はまだドローダウン中ですが、負けポジションをクローズして、以前のようなトレードをした方がいいのかも？ 1...535455565758596061626364656667...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
良いフォーラム、とても興味深いです
そうなんです、良い人には嫉妬するものです ))
そして、猫を投稿することができ、とても便利です。
来世はそんな幸せなお金持ちの猫でもいいのかもしれませんね。
猫は人生の主人であって、食べ物やお金を持ってきてくれる存在ではない、写真から判断するとそうである。
そうです、古典にあるように猫と狐だけです。
ハザノフがユーモラスに語ったように、「定足数は守られている」のだ。と、ハトオオカミは言って、羊小屋の門を閂（かんぬき）をかけてしまいました。
一つ理解できないのは、損失を出しているのに、なぜシグナルを放置しておくのか、ということです。
1000人のバカがいるか、その1000人がまだ利益を出しているかのどちらかだ。
どうしたらいいのかわからない-というのが、レビューのひとつ。
今月の成績が悪かったから、4月は値引きしてくれ...。
今月の成績が悪かったので、4月は割引にします．
今月の成績が悪かったから、4月は値引きしてくれ...。
今月は成績が悪かったので、4月は割引になります。
今月の成績が悪かったから、4月は値引きしてくれ...。
今月は成績が悪かったので、4月は割引になります。
新しいスレッドが必要ですか？"購読者を減らさずに預金を排出するには？" )))
結局1000人のバカがいるのか )
ちなみに、同じようなレビューは複数ありますが、これは私が最後に投稿したものです。
どうやら子供の頃、奇跡は起こらない、馬車に乗ったカボチャは普通真夜中の馬車にならない、と教えられなかった人がいるようです ))
真夜中の馬車はカボチャになるんだ
2回目以降も、多くの人が楽しんで見てくれると思います。
-- 損失を出し、シグナルに満足せず、来月の割引を求める
すべての人がドローダウンを生き延び、回復を願っています。
このような信号のために契約しているわけではないのです、あくまでも。
みんなドローダウンに耐えて、それを取り戻したいと思っているんだ。
プロはそんな信号だけでは契約しないんだよ、馬鹿な話。
ええ、現在のドローダウンは、取引戦略の論理的な結果ではなく、不幸な偶然の産物であると理解しています。
以下は、そのレビューの一つです。
もちろん、今はまだドローダウン中ですが、負けポジションをクローズして、以前のようなトレードをした方がいいのかも？