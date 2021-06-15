登録者数1200人!!! - ページ 60

ユーリ・ザイチェフ
良いフォーラム、とても興味深いです

そうなんです、良い人には嫉妬するものです ))

そして、猫を投稿することができ、とても便利です。


 
セルゲイ・バソフ

そうなんです、良い人を羨むべきなんです )))

そして、猫も投稿できる、とても便利なスレッドです。

来世はそんな幸せなお金持ちの猫でもいいのかもしれませんね。

猫は人生の主人であって、食べ物やお金を持ってきてくれる存在ではない、写真から判断するとそうである。

 
セルゲイ・バソフ

そして、猫も投稿できる、とても便利なスレッドです。


そうです、古典にあるように猫と狐だけです。

ハザノフがユーモラスに語ったように、「定足数は守られている」のだ。と、ハトオオカミは言って、羊小屋の門を閂（かんぬき）をかけてしまいました。


 
アレクサンドル・ブリスガロフ

一つ理解できないのは、損失を出しているのに、なぜシグナルを放置しておくのか、ということです。

1000人のバカがいるか、その1000人がまだ利益を出しているかのどちらかだ。


どうしたらいいのかわからない-というのが、レビューのひとつ。

-今月は430ドルの損失
-言い訳ばかりで、予告なしのストラテジーテストシグナルサービスに30ドル
今月の成績が悪かったから、4月は値引きしてくれ...。

-今月は430ドルの損失
-言い訳ばかりで30ドル。
今月の成績が悪かったので、4月は割引にします．

-- 損失があり、電波に不満があるが来月の割引を希望している
 
アンドレイ・F・ゼリンスキー


ということは、やはり私は1000人のバカなのだろう（笑)。
 
アンドレイ・F・ゼリンスキー


新しいスレッドが必要ですか？"購読者を減らさずに預金を排出するには？" )))
 
アレクサンドル・ブリスガロフ
結局1000人のバカがいるのか )

ちなみに、同じようなレビューは複数ありますが、これは私が最後に投稿したものです。
 
セルゲイ・バソフ

どうやら子供の頃、奇跡は起こらない、馬車に乗ったカボチャは普通真夜中の馬車にならない、と教えられなかった人がいるようです ))

真夜中の馬車はカボチャになるんだ

2回目以降も、多くの人が楽しんで見てくれると思います。


 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

-- 損失を出し、シグナルに満足せず、来月の割引を求める

トレーディング心理学、1級。

すべての人がドローダウンを生き延び、回復を願っています。

このような信号のために契約しているわけではないのです、あくまでも。

 
アンドレイ・ハチムリアンスキー

トレーディング心理学、1級。

みんなドローダウンに耐えて、それを取り戻したいと思っているんだ。

プロはそんな信号だけでは契約しないんだよ、馬鹿な話。


ええ、現在のドローダウンは、取引戦略の論理的な結果ではなく、不幸な偶然の産物であると理解しています。

以下は、そのレビューの一つです。

もちろん、今はまだドローダウン中ですが、負けポジションをクローズして、以前のようなトレードをした方がいいのかも？

