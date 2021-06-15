登録者数1200人!!! - ページ 50

信号の中から欲しいものを名前などで検索する方法がわからない。端末の中でということです。
 
アンドレイ・ディク
そうなんです、そこに簡単な検索はないんです。

アンドレイ・ディク
Webサイトで検索すると、端末でも同じように小さく表示されます。
 
ユーリ・ザイチェフ

アレクサンドル・ブリスガロフ
だから、ターミナルからトレードを分析する必要があるんだ。

私の理解が正しければ、彼は興味のあるシグナルを見たいと言っているのです。

 
レナト・ファットフーリン

痛い！！万歳！！（笑


追伸

そしてCodebaseでも......できますね、まあ、それは仲居さんが勉強する必要がありますね。


Renatさん、ありがとうございました。

 

ちなみに、シグナルの登録者数を見ていると、先週はまだ好調でしたね。

を、これの最後に、購読者数が減少した。

 
アレクサンドル・ブリスガロフ

サブスクライバーはフィボグリッドで11％補正している


2872 22.03.2017 4:30 -1

2860 22.03.2017 11:00 -12

2858 22.03.2017 13:30 -2

2826 23.03.2017 06:36 -32

2819 23.03.2017 07:41 - 7

2777 24.03.2017 09:13 -42

2752 24.03.2017 22:13 -25

 
イワン・ブトコ
アレクサンドル・ブリスガロフ

ええ、逆行していますよ。

そして、経済性を計算すると、500円〜1000円では何も釣れないということに気づく人はあまりいないでしょう。そして、どうやらメインの小売をやっているようです。

33 $左17 $を与えるために、信号のためのそのうちの$ 500 = $ 50で、平均して利益10％、これは10 $の最小値であるVPSを、養うために持っている - 月額わずか1.4％の7ドルを残しました。

私のデモを無料で購入し、デモから本番の口座にコピーすれば、もっと儲かるはずです。

