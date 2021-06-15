登録者数1200人!!! - ページ 50 1...434445464748495051525354555657...230 新しいコメント Andrey Dik 2017.03.25 19:03 #491 信号の中から欲しいものを名前などで検索する方法がわからない。端末の中でということです。 Yuriy Zaytsev 2017.03.25 19:06 #492 アンドレイ・ディク 例えば、信号の名前で検索する方法がわからない。端末の中でということです。そうなんです、そこに簡単な検索はないんです。ライブラリ」タブでも簡単な検索はできない。 Alexandr Bryzgalov 2017.03.25 19:08 #493 アンドレイ・ディク 信号の中から必要なものを、例えば名前で検索する方法がわからない。端末の中でということです。 Webサイトで検索すると、端末でも同じように小さく表示されます。 Renat Fatkhullin 2017.03.25 19:12 #494 ユーリ・ザイチェフそうなんです、そこに簡単な検索はないんです。ライブラリ」タブでも簡単な検索はできない。 Yuriy Zaytsev 2017.03.25 19:13 #495 アレクサンドル・ブリスガロフ だから、ウェブサイトを見て、端末では、それが少ないだけ、同じです。だから、ターミナルからトレードを分析する必要があるんだ。私の理解が正しければ、彼は興味のあるシグナルを見たいと言っているのです。 Yuriy Zaytsev 2017.03.25 19:13 #496 レナト・ファットフーリン痛い！！万歳！！（笑追伸そしてCodebaseでも......できますね、まあ、それは仲居さんが勉強する必要がありますね。Renatさん、ありがとうございました。 Alexandr Bryzgalov 2017.03.25 19:16 #497 ちなみに、シグナルの登録者数を見ていると、先週はまだ好調でしたね。 を、これの最後に、購読者数が減少した。 Ivan Butko 2017.03.25 19:19 #498 アレクサンドル・ブリスガロフところで、シグナルの加入者数を見ていると、先週も好調だった。 の最後に、購読者数が減りました。 サブスクライバーはフィボグリッドで11％補正している2872 22.03.2017 4:30 -12860 22.03.2017 11:00 -122858 22.03.2017 13:30 -22826 23.03.2017 06:36 -322819 23.03.2017 07:41 - 7 2777 24.03.2017 09:13 -422752 24.03.2017 22:13 -25 1200 subscribers!!! Flexible Time Charts for Why don't they take Alexandr Bryzgalov 2017.03.25 19:20 #499 イワン・ブトコ フィボ・グリッドの11％のサブスクライバー補正が来る2752 24.03.2017 22:132540 01.03.20172576 01.03.2017 20:222873 2017年03月18日(土) 午前10時59分2872 22.03.2017 4:30 -12860 22.03.2017 11:00 -122858 22.03.2017 13:30 -22826 23.03.2017 06:36 -322819 23.03.2017 07:41 - 7 2777 24.03.2017 09:13 -422752 24.03.2017 22:13 -25 スリーブ、フィボグリッドの11％ )))です。） Yuriy Zaytsev 2017.03.25 19:23 #500 アレクサンドル・ブリスガロフちなみに、シグナル加入者数を見ていると、先週はまだ好調でしたね。 今回の終了で、加入者数を減らしたそうです。ええ、逆行していますよ。そして、経済性を計算すると、500円〜1000円では何も釣れないということに気づく人はあまりいないでしょう。そして、どうやらメインの小売をやっているようです。33 $左17 $を与えるために、信号のためのそのうちの$ 500 = $ 50で、平均して利益10％、これは10 $の最小値であるVPSを、養うために持っている - 月額わずか1.4％の7ドルを残しました。私のデモを無料で購入し、デモから本番の口座にコピーすれば、もっと儲かるはずです。 1...434445464748495051525354555657...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
例えば、信号の名前で検索する方法がわからない。端末の中でということです。
信号の中から必要なものを、例えば名前で検索する方法がわからない。端末の中でということです。
だから、ウェブサイトを見て、端末では、それが少ないだけ、同じです。
だから、ターミナルからトレードを分析する必要があるんだ。
私の理解が正しければ、彼は興味のあるシグナルを見たいと言っているのです。
痛い！！万歳！！（笑
そしてCodebaseでも......できますね、まあ、それは仲居さんが勉強する必要がありますね。
Renatさん、ありがとうございました。
ちなみに、シグナルの登録者数を見ていると、先週はまだ好調でしたね。
を、これの最後に、購読者数が減少した。
2872 22.03.2017 4:30 -1
2860 22.03.2017 11:00 -12
2858 22.03.2017 13:30 -2
2826 23.03.2017 06:36 -32
2819 23.03.2017 07:41 - 72777 24.03.2017 09:13 -42
2752 24.03.2017 22:13 -25
フィボ・グリッドの11％のサブスクライバー補正が来る
ちなみに、シグナル加入者数を見ていると、先週はまだ好調でしたね。
今回の終了で、加入者数を減らしたそうです。
ええ、逆行していますよ。
そして、経済性を計算すると、500円〜1000円では何も釣れないということに気づく人はあまりいないでしょう。そして、どうやらメインの小売をやっているようです。
33 $左17 $を与えるために、信号のためのそのうちの$ 500 = $ 50で、平均して利益10％、これは10 $の最小値であるVPSを、養うために持っている - 月額わずか1.4％の7ドルを残しました。
私のデモを無料で購入し、デモから本番の口座にコピーすれば、もっと儲かるはずです。