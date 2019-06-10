"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 93 1...8687888990919293949596979899100 新しいコメント Dmitry Fedoseev 2019.06.06 11:20 #921 Alexander_K:いや、ディミトリ（注・敬称略）リーダーがすべてなんだ。結局、支店の参加者は、FXに夢中になっている弱者ではなかった。中には、LoCで一緒に仕事をしていてよく知っている人もいますが、そこでも彼らは同じように、他人の権威を完全に否定し、自分の考えを押し通し、互いの話を聞くことができないことを実証しています。チームワークが全くできず（人生で一度も働いたことがないような印象）、嘆かわしい結果になっている。 正直なところ、私は少なくともあなたの意見に耳を傾け、このフォーラムになるために、何であるかわからない？おそらく司会者 :))) すべての仕事は単独で行われ、これからもそうでしょう。このテーマについては、すでに落ち着いています。 ただ、このブランチは指標みたいなものなんです。やはり、本当に強い参加者がいて、みんな同じなんですね...。FXに夢中になっている人たち、そんな人たちを久しぶりに見ました。ほとんどが誇大妄想に取り付かれている、そんな書き方ですね。 あなたが夢見ていることは、ずっと昔、旧第四掲示板にあったことです。リーダーがいるわけでもなく、人の意見を尊重する人たちがいたのです。しかし、それは意見の問題ではありません。大切なのはラポールを築くことであり、そのためには、ある程度、ケチをつけず、自分の知識を共有して、何を、どんな言葉で使っているのかを相手に理解してもらうことが必要です。などなど。誤解される可能性がある、知識を共有しようという呼びかけにある種の憤りを感じる、説明に時間がかかる......。...そして、意味がない、意味がない。 一方、座って、座って、あまり座っていない、そして今どこかから一匹狼が本当に現れる結果となりました。今日、ある人を友人として追加しました。その専門家は30週間以上も働いていて、利益を上げています。 削除済み 2019.06.06 11:36 #922 どんな秘密の知識があって、どんな教え方をしているのか。))あなた方は単に頭がおかしいのです。 第4回フォーラムの状況は、情報成分の幼稚園のようなものでした。彼らは、取引とは程遠い、ギャンブルに触発され、お金がないことから、何としてもFXに勝とうと決意し、数学的な手段で、物理的、さらには精神的な手段で、ほんの一握りの人たちを集めただけなのです。ロシアにおける外国為替取引の石器時代と呼べるでしょう。 トレーダー」の統計も、インフラの詳細も知らずに。 は、MLライブラリでも同じです。何のために使うのか、その後の使い方は誰も理解していない（「コリファイの経験上」）。 削除済み 2019.06.06 11:45 #923 当時のレシェトフには、私がアーカイブを読んだ限りでは、MLマインドの初歩的な部分が観察されただけである。それが初歩の初歩だったんです。 と、遠い過去がいつも美しく見えるのは、その認識があるからです。 Реter Konow 2019.06.06 11:53 #924 スレッドが秀逸です。まだ読み終えていない。とても興味深いです。 Грааль 2019.06.06 12:03 #925 Dmitry Fedoseev:なぜ無駄なのか？また、算盤の大きさや重さから、算盤は無駄だとも言えるでしょう。 このようなライブラリを作れば、何も考えずに5秒でどんなプロジェクトにも組み込めます。 問題は、誰もこのライブラリについて考えようとしないし、それが可能であると想像さえしないことです。誰もが基本的に、信じられないほど複雑な代償を払って、特定の問題を解決しようとしているのです。いや、問題は「算盤の重力」ではなく、もう一つ、「機械学習とは何か」という根幹の理解なんです。実際、最適化された指標も、原始的なMOも同じです。例えば、プロの量子トレーダーの間では、誰も「理想の指標」を探していません。よく知られているMomentum、Dispersion、SMAEMA（DacorognaのAn introduction to high-frequency financeをよく読んでください）が十分にあり、Kodobaseからどんな「Juric」や10000個のでたらめを必要としません。MOも同じで、プログラマーが1ヶ月で書けるようなアルゴリズムは、「作り方を知っている人」なら誰でも知っていることです。そして、残りは、何のために、あるいは、「別の分野から」、写真/ビデオ/NLPのために、理解せずに、推測に従事している人々のための「売り物」です。 プロには「こんなライブラリ」は必要ないし、pythonでもMO-libraryは初心者には無理だし、ほぼC++のmql5では難しすぎるし。 削除済み 2019.06.06 12:10 #926 Грааль:いや、問題は「算盤の重力」ではなく、もう一つ、「機械学習とは何か」という本質的な理解なんです。実際には、それはあまりにも原始的なMOの一種として、ところで、最適化と指標のために同じであり、例えばプロの量子環境では誰も "理想的な指標 "を探していない、よく知られているモメンタム（戻り）、分散、SMAEMAの十分がある（慎重にDacorogna "高周波数金融への入門を読んで）、任意の "ジュリック "で必要ないとKodobaseから1万ガラクタ、人も見て、理解 されている必要がないためです。MOも同じで、プログラマーが1ヶ月で書けるようなアルゴリズムは、「作り方を知っている人」なら誰でも知っていることです。そして、残りは、何のために、あるいは、「別の分野から」、写真/ビデオ/NLPのために、理解せずに、推測に従事している人々のための「売り物」です。プロには「こんなライブラリ」は必要ないし、pythonでもMO-libraryは初心者には無理だし、ほぼC++のmql5では難しすぎる。ミハイルチなんていい言葉だ。 このテーマを考案したアンドレイも、簡単なニューラルネットワークと ジェネティクスを持っていることを告白している。以上です。そして、もうひとつの「秘密」の部品は、別の領域の理解にあります Dmitry Fedoseev 2019.06.06 12:47 #927 Maxim Dmitrievsky:どんな秘密の知識があって、どんな教え方をしているのか。))あなた方は単に頭がおかしいのです。 第4回フォーラムの状況は、情報成分の幼稚園のようなものでした。彼らは、取引とは程遠い、ギャンブルに触発され、お金がないことから、何としてもFXに勝とうと決意し、数学的な手段で、物理的、さらには精神的な手段で、ほんの一握りの人たちを集めただけなのです。ロシアにおける外国為替取引の石器時代と呼べるでしょう。 トレーダー」の統計やインフラの詳細がわからなければ、何もできない。 は、MLライブラリでも同じです。何のために使うのか、どう使うのか、誰も理解していない（「コリファイの経験上」）。 これだ！ レシェトフがあなたのアイドルなら、話すことは何もない。3コペイカの知性、3ルーブルの驕り、3トンの絶え間ないヒステリーがある。 知識がないにもかかわらず、人々は集団で集まり、今ここで起こっていることとは違って、生産的な仕事をすることができた。 *** そう、そして実に興味深いことに、どんな秘密の知識とどんな教えがあるのだろう？間違いなく分裂症、間違いなく! *** それと、第4回フォーラムのマキシムさん、覚えてませんね。第5回フォーラムの登場と同時に登場したのでしょう。だから、どうしてそこにあったのか、微塵もわからないんですね。 削除済み 2019.06.06 12:53 #928 Dmitry Fedoseev:これだ！ レシェトフがあなたのアイドルなら、話すことは何もない。3セント相当の知性、3ルーブル相当の驕り、3トンの絶え間ない癇癪があるんだ。 知識がないにもかかわらず、人々は集団で集まり、今ここで起こっていることとは違って、生産的な仕事をすることができたのです。アイドルと何の関係があるんだ。彼は、ただ理解と正気を訴えたのだ。自分で別のMLプログラムを書くと、3円玉ではできないので、知能が高いんです。 さて、どうしたものか...alglibがありますね。ニューラルネットワークとフォレストとリグレッションがあります。他に何か必要なものはありますか？確かに、ニューラルネットワークは考えすぎですね。でも、森は大丈夫です。議論の余地はあるが、誰もそれを望んでいない。だから、誰も使い方すら知らないんです。 削除済み 2019.06.06 12:55 #929 Dmitry Fedoseev:*** 不思議に思うのは、どんな秘密の知識や教えがあるのだろうということです。間違いなく分裂症、間違いなく! *** 第4回フォーラムのマキシムさん、覚えてませんね。第5回フォーラムの登場と同時に登場したのでしょう。だから、どうしてそこにあったのか、微塵もわからないんですね。あなたの書いた「知識を共有する」というのは、何の知識ですか？MoDに関する本や記事はたくさんあります。他にどんな知識があるのでしょう？ 私はそこにいなかった、私はちょうど古い記事を読んでいた、様々な種類のプライベート、科学者の哲学者、そして誰かがいた TheXpert 2019.06.06 12:55 #930 お二人は読んでいてとても面白いです、続けてください )) 1...8687888990919293949596979899100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いや、ディミトリ（注・敬称略）リーダーがすべてなんだ。結局、支店の参加者は、FXに夢中になっている弱者ではなかった。中には、LoCで一緒に仕事をしていてよく知っている人もいますが、そこでも彼らは同じように、他人の権威を完全に否定し、自分の考えを押し通し、互いの話を聞くことができないことを実証しています。チームワークが全くできず（人生で一度も働いたことがないような印象）、嘆かわしい結果になっている。
正直なところ、私は少なくともあなたの意見に耳を傾け、このフォーラムになるために、何であるかわからない？おそらく司会者 :)))
すべての仕事は単独で行われ、これからもそうでしょう。このテーマについては、すでに落ち着いています。
ただ、このブランチは指標みたいなものなんです。やはり、本当に強い参加者がいて、みんな同じなんですね...。
FXに夢中になっている人たち、そんな人たちを久しぶりに見ました。ほとんどが誇大妄想に取り付かれている、そんな書き方ですね。
あなたが夢見ていることは、ずっと昔、旧第四掲示板にあったことです。リーダーがいるわけでもなく、人の意見を尊重する人たちがいたのです。しかし、それは意見の問題ではありません。大切なのはラポールを築くことであり、そのためには、ある程度、ケチをつけず、自分の知識を共有して、何を、どんな言葉で使っているのかを相手に理解してもらうことが必要です。などなど。誤解される可能性がある、知識を共有しようという呼びかけにある種の憤りを感じる、説明に時間がかかる......。...そして、意味がない、意味がない。
一方、座って、座って、あまり座っていない、そして今どこかから一匹狼が本当に現れる結果となりました。今日、ある人を友人として追加しました。その専門家は30週間以上も働いていて、利益を上げています。
どんな秘密の知識があって、どんな教え方をしているのか。))あなた方は単に頭がおかしいのです。
第4回フォーラムの状況は、情報成分の幼稚園のようなものでした。彼らは、取引とは程遠い、ギャンブルに触発され、お金がないことから、何としてもFXに勝とうと決意し、数学的な手段で、物理的、さらには精神的な手段で、ほんの一握りの人たちを集めただけなのです。ロシアにおける外国為替取引の石器時代と呼べるでしょう。
トレーダー」の統計も、インフラの詳細も知らずに。
は、MLライブラリでも同じです。何のために使うのか、その後の使い方は誰も理解していない（「コリファイの経験上」）。
当時のレシェトフには、私がアーカイブを読んだ限りでは、MLマインドの初歩的な部分が観察されただけである。それが初歩の初歩だったんです。
と、遠い過去がいつも美しく見えるのは、その認識があるからです。
なぜ無駄なのか？また、算盤の大きさや重さから、算盤は無駄だとも言えるでしょう。
このようなライブラリを作れば、何も考えずに5秒でどんなプロジェクトにも組み込めます。 問題は、誰もこのライブラリについて考えようとしないし、それが可能であると想像さえしないことです。誰もが基本的に、信じられないほど複雑な代償を払って、特定の問題を解決しようとしているのです。
いや、問題は「算盤の重力」ではなく、もう一つ、「機械学習とは何か」という根幹の理解なんです。実際、最適化された指標も、原始的なMOも同じです。例えば、プロの量子トレーダーの間では、誰も「理想の指標」を探していません。よく知られているMomentum、Dispersion、SMAEMA（DacorognaのAn introduction to high-frequency financeをよく読んでください）が十分にあり、Kodobaseからどんな「Juric」や10000個のでたらめを必要としません。MOも同じで、プログラマーが1ヶ月で書けるようなアルゴリズムは、「作り方を知っている人」なら誰でも知っていることです。そして、残りは、何のために、あるいは、「別の分野から」、写真/ビデオ/NLPのために、理解せずに、推測に従事している人々のための「売り物」です。
プロには「こんなライブラリ」は必要ないし、pythonでもMO-libraryは初心者には無理だし、ほぼC++のmql5では難しすぎるし。
ミハイルチなんていい言葉だ。
このテーマを考案したアンドレイも、簡単なニューラルネットワークと ジェネティクスを持っていることを告白している。以上です。そして、もうひとつの「秘密」の部品は、別の領域の理解にあります
これだ！
レシェトフがあなたのアイドルなら、話すことは何もない。3コペイカの知性、3ルーブルの驕り、3トンの絶え間ないヒステリーがある。
知識がないにもかかわらず、人々は集団で集まり、今ここで起こっていることとは違って、生産的な仕事をすることができた。
そう、そして実に興味深いことに、どんな秘密の知識とどんな教えがあるのだろう？間違いなく分裂症、間違いなく!
それと、第4回フォーラムのマキシムさん、覚えてませんね。第5回フォーラムの登場と同時に登場したのでしょう。だから、どうしてそこにあったのか、微塵もわからないんですね。
アイドルと何の関係があるんだ。彼は、ただ理解と正気を訴えたのだ。自分で別のMLプログラムを書くと、3円玉ではできないので、知能が高いんです。
さて、どうしたものか...alglibがありますね。ニューラルネットワークとフォレストとリグレッションがあります。他に何か必要なものはありますか？確かに、ニューラルネットワークは考えすぎですね。でも、森は大丈夫です。議論の余地はあるが、誰もそれを望んでいない。だから、誰も使い方すら知らないんです。
不思議に思うのは、どんな秘密の知識や教えがあるのだろうということです。間違いなく分裂症、間違いなく!
あなたの書いた「知識を共有する」というのは、何の知識ですか？MoDに関する本や記事はたくさんあります。他にどんな知識があるのでしょう？
私はそこにいなかった、私はちょうど古い記事を読んでいた、様々な種類のプライベート、科学者の哲学者、そして誰かがいた