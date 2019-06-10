"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 99

新しいコメント
削除済み  
Alexander_K:

時間軸をスライドさせたとき、エントロピーそのものはどのように振る舞うのでしょうか？

当然、1時間の倍数（60分、120分、180分、・・・）の時間窓をスライドさせて研究すれば、平均してエントロピーが最小になるものが見つかるはずです。

NSならきっと規則性を見出すことができるはずです。

後で見ますが、写真に不満があります。

例えば、一般の人がユーロドルで稼ぐというのは非現実的な話です。

ちなみに、ここにいる「頭のいい人」は誰も反対を証明できない :) 第4回フォーラムの残りはこれだけだ...。うへっと、NSリブが書こうとしていた。

 
Maxim Dmitrievsky:

後で見ますが、写真に不満があります。

例えば、単純な素人にとって、ユーロドル.で稼ぐというのは原理的に非現実的な話です。

ちなみに、ここにいる「頭のいい人」は誰も反対のことを証明できないそうです :) 第4回フォーラムの残りはこれで全部です...。うへっそれなのにNSリブは書こうとしていた。

もう一度言いますが、このスレッドの参加者の中には、チームワークが絶対的に苦手な人がいるので、このスレッドはもともと無残な失敗をする運命にありました。

削除済み  
Alexander_K:

もう一度言いますが、このスレッドの参加者の何人かは、チームとして働くことが全くできないことを直接知っており、このスレッドは最初から不名誉な失敗に終わる運命にありました。

ちなみに、本当はダニがいたほうが楽しいんですよ。しかし、そこにはすでに広がりがある。


 
Maxim Dmitrievsky:

後で見ますが、写真に不満があります。

例えば、単純な素人にとって、Eurodoll.で稼ぐというのは原理的に非現実的な話です。

ちなみに、ここにいる「頭のいい人」は誰も反対のことを証明できないそうです :) 第4回フォーラムの残りはこれで全部です...。うへっと、NSリブが書こうとしていた。

参加人数が多いほど構造が複雑になり、SBのようなツールになります。しかし、それはやはりSBではなく、メモリを使った処理です。非ネットワークは、少なくとも何らかの静的なデータで学習させ、時間から価格値を入力することで、うまくいく可能性は低い。
 
Maxim Dmitrievsky:

ちなみに、本当はダニがいたほうが楽しいんですよ。しかし、そこにはすでに広がりがある。


ティックでは、このパターンは手数料の大きさのために稼ぐことができないからである。手数料の大きさで利益が出るところはどこも安定したパターンがなく、参加者が多ければ多いほどパターンが崩れるのも早く、ユーロドルは全市場の中で最も参加者が多い市場である。
削除済み  
Maxim Romanov:
参加人数が多いほど構造が複雑になり、SBと似たような楽器になる。しかし、それはやはりSBではなく、メモリを使ったプロセスです。非ネットワークでは、せめて何か静的なデータで学習させて、時から価格値を入力するくらいでは、ほとんど儲からない。

湖に浮かぶ......の破片が「記憶」とみなされるなら、そうなんでしょうね

価格条項をとれば、メモリはまったくない。そこにはサイクルはなく、単なるテール、外れ値であり、メモリとは何の関係もないのです。そうでなければ、エントロピーの面でSBと大きな差が出るはずですが、それが観測されないのです。(ビットコインと一部の商品のみ搭載）。

 
Maxim Dmitrievsky:

湖に浮かぶ......の破片が「記憶」とみなされるなら、そうなんでしょうね

価格条項をとれば、メモリはまったくない。周期はなく、単なるテール、外れ値であり、メモリとは何の関係もない。

クロウを取ればなおさらです!タイムサンプリング自体、大きなランダム要素を含んでいます。音楽をランダムな間隔で離散化すると、私たちも何もわからなくなります。
削除済み  
Maxim Romanov:
特にクロージングを取ると!タイムサンプリングはそれ自体が大きなランダム要素を含んでいます。音楽をランダムな間隔で離散化すると、私たちも何もわからなくなります。

だから、アレクサンダーはすべてにおいて正しいのです :)

 
Maxim Dmitrievsky:

湖に浮かぶ......の破片が「記憶」とみなされるなら、そうなんでしょうね

価格条項をとれば、メモリはまったくない。そこにはサイクルはなく、単なるテール、外れ値であり、メモリとは何の関係もないのです。そうでなければ、エントロピーの面でSBと大きな差が出るはずですが、それが観測されないのです。(ビットコインと一部の商品のみ搭載）。

また、ビットコインはいずれ複雑になり、ランダムと思われるようになるでしょう。
削除済み  
Maxim Romanov:
また、ビットコインはいずれランダムと思えるほど複雑になっていくでしょう。

そうですね、でも面白いですよ。古典的なツールから離れて、より効果の低いものを探すことができます。

1...9293949596979899100
新しいコメント