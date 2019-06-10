"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 100

新しいコメント
 
Maxim Dmitrievsky:

そうですね、でも面白いですよ。古典的なツールから離れて、より効率の悪いものを探すことができますから。


それが、ビットコインをブロックにスライスして、一番上は440ブロックですが、2010年から2015年までは、ある程度の構造が見えていますね。そして、下も440ブロックにスライスしましたが、2010年から2019.6.1までです。同じ構造で、すべてのチェックポイントが見えますが、より複雑になっています。いずれも120ブロック程度の成長があり、その後320ブロックの減少があった


非ネットワークに教えるだけなら、なんとかデータを復旧させるために...。あるいは、完全に学習するためには、すべての時間枠のすべての市場のデータを供給しなければならないでしょう。一般に、データは何らかの方法で用意する必要がある。

あるいは、2つ目の選択肢として、分析窓の大きさや学習の度合いが異なる、非常に多くの個別のアルゴリズムを使用する必要があります。アイロネット以外の人口を作り、進化や交易によって、より複雑になったり、より単純になったりして、必要なら競争させる。
削除済み  
Maxim Romanov:


それが、ビットコインをブロックにスライスして、一番上は440ブロックですが、2010年から2015年までは、ある程度の構造が見えていますね。そして、440ブロックにスライスしましたが、2010年から2019.6.1までです。同じ構造で、すべてのチェックポイントが見えますが、より複雑になっています。いずれも120ブロック程度の成長があり、その後320ブロックの減少があった


非ネットワークに教えるだけなら、なんとかデータを復旧させるために...。あるいは、完全に学習するためには、すべての時間枠のすべての市場のデータを供給しなければならないでしょう。一般に、データは何らかの方法で用意する必要がある。

あるいは、2つ目の選択肢として、分析窓の大きさや学習の度合いが異なる、非常に多くの個別のアルゴリズムを使用する必要があります。アイロネット以外の人口を作り、進化や交易によって、より複雑になったり、より単純になったりして、必要なら競争させる。

どんな市場でも、サテライトでなければ、何も気にせず、何のライブラリも作らず、価格だけを使ってスライディングウィンドウでNSを再訓練すれば、それが可能です。

は、どれも知らないが、ペアトレードの市場は2つ以上ある。

 
Maxim Romanov:

ビットコインをブロックにスライス、上は440ブロックですが、2010年から2015年までは、ある程度の構造が見えていますね...。

ドクはビットコインで火傷を負い、今はフォワーダー、事務員として働いている。彼は相場を覚えていない、ただ時々悪夢にうなされ、冷や汗で目を覚ました。ビットコインの真実は、あなたが買うまで成長することです。

ビットコイン

1...93949596979899100
新しいコメント