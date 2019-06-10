"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 43 1...363738394041424344454647484950...100 新しいコメント михаил потапыч 2011.11.06 15:03 #421 Dmitry Fedoseev 2011.11.06 15:03 #422 プロジェクトの 依頼の際に、テーブルセッティングについてもっとよく話し合いましょう。本当にモチベーションが上がりますよ:) михаил потапыч 2011.11.06 15:15 #423 整数。 プロジェクト受託の際に、テーブルセッティングについてもっと話し合いましょう。） これでよしとする。今、私はお腹が空いています。でも、無理なんです。今夜は義父の誕生日会です。 Andrey Dik 2011.11.06 16:32 #424 ウラン です。 自分で作ったのか、それともどこかから盗んできたのか？ もちろん、そうです。:) Andrey Dik 2011.11.06 16:43 #425 整数。整数:) 統合されたスカル、いいですね。 Serj 2011.11.06 18:09 #426 ジュ 統合されたスカル、いいですね。作品の横顔が影響しているのがわかる）。クモの巣の上に中央に座っているクモでいいと思います。 Andrey Dik 2011.11.06 18:30 #427 彼女.人間:ジョブプロファイルが影響しているのがわかる）。 いいえ、違います。葬儀屋さんとは関係ないんですけどね。:) --- 2011.11.06 19:14 #428 彼女.人間:作品の横顔が影響しているのがわかる）。クモの巣の上に中央に座っているクモでいいと思います。 エンジニアの頭を食べる:) Serj 2011.11.06 20:46 #429 sergeev: エンジニアの頭を仕上げます。:) 言わないほうがいい、そうでなければプロジェクトは 絶望的だ。( Mykola Demko 2011.11.06 21:44 #430 指定された範囲のPRNGクラス。利点：初期設定の異なる複数のランドムを持つことができる。10,000円までの任意の範囲の値を均等に分布させる（残念ながら10,000円以上ではダメ）。 10回の呼び出しで、Rand()は標準的なrandを50μs上回りました（時間 rnd.Rand()=344 時間 rand()=391）。 欠点：Srand()の初期化時間が長く、標準的な範囲は32768（766μs）、1Lは2分近くかかる。10ミリ秒という制限を確認したわけではありませんが、時間が徐々に伸びていくので、とてつもなく長いことは確かです。 健全な批判を受け付けます。私 は預金通貨で 批判を受け入れる:) Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 ファイル: Randm.mqh 4 kb 1...363738394041424344454647484950...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
自分で作ったのか、それともどこかから盗んできたのか？
整数:)
統合されたスカル、いいですね。
クモの巣の上に中央に座っているクモでいいと思います。
エンジニアの頭を仕上げます。:)
指定された範囲のPRNGクラス。
利点：初期設定の異なる複数のランドムを持つことができる。
10,000円までの任意の範囲の値を均等に分布させる（残念ながら10,000円以上ではダメ）。
10回の呼び出しで、Rand()は標準的なrandを50μs上回りました（時間 rnd.Rand()=344 時間 rand()=391）。
欠点：Srand()の初期化時間が長く、標準的な範囲は32768（766μs）、1Lは2分近くかかる。
10ミリ秒という制限を確認したわけではありませんが、時間が徐々に伸びていくので、とてつもなく長いことは確かです。
健全な批判を受け付けます。私 は預金通貨で 批判を受け入れる:)