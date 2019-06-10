"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 89

revers45:

件名にあることは、すでに夢物語といえるのでしょうか......。

Mwb為替やFXが何なのか知らなかった頃
私はニューラルネットワークを プログラミングしました。しかも、ただのニューラルネットワークではなく、ゴールドのものです）、冗談ですが...）洗練されています。
多くのネットワークがあり、そのすべてに交配して子孫を残す機能を持たせました。
そして、その交配が通常の遺伝子突然変異のメカニズムを引き起こしたのです。
基本的には環境に適応した生き物をいろいろと育てました。
という、立ち位置が変わる良いゾーンと悪いゾーンで構成されていました。要するに、画面の中を走り回って、生き残りを図ったわけです。
入力パラメータはcreature receptor、出力パラメータはlegで、その数は変異の結果によって変化する。
結果は上々で、適応した世代もありました。
そこで、株式市場やFXのことを知ったとき、これこそニューラルネットワークの本当の応用だと思ったんです。
で、株式市場向けのネットワークのプログラミングに3年間携わりました。
彼らは自分の仕事を完璧にこなし、予測を立てたのです。
ただ、後からわかったことですが、ひとつだけ（バタフライエフェクト）、採算が合わないことがありました。
わずかな価格変動が、予測を大きく変える可能性があります。
このニューラルネットワークの不安定さが、ロボットには向かないということに気がつきました。
というわけで、この話題はひとまず自分の中で閉じました。
とにかく、これは私の体験談なんですけどね。
DBMS Cache + Delphi + API AlfaDirect で全て実行。
 

そうですね、特に大規模な実験に関しては、自分でこのような負荷のかかるニューラルネットワークを引っ張ってくるのは非常に難しいのでは？
だからこのプロジェクトが ここで提案されたのだろうが、仮に実現したとしても、我々が手にするのは、すでにたくさんあるOpenSourceのニューラルネットワークライブラリの一つだ...。
 

Urainは 私の基準で不可能を可能にした！？

Mersennan Vortex アルゴリズムに基づく乱数DLLをMQL5に翻訳しました。

このアルゴリズムは、大きな範囲の乱数を生成することを忘れないでほしい。

みんなに見てもらいたいと思い、掲載しています。

全てはUrainの おかげです。

MQL5におけるメルセン渦 Random_Mersen.mq5

ウィキペディアの「メルセンヌ渦https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

 

みんなに見てもらうために出しているんです。

Urainに 感謝します。

MQL5におけるメルセン渦 Random_Mersen.mq5

リンクが機能しない // "403 - 禁止されています。アクセスが拒否されました。"
 
MetaDriver
リンクが機能しない // "403 - forbidden.アクセスが拒否されました。"
個人アカウントへのリンクがあります。
ファイル:
Random_Mersen.mq5  14 kb
 
litechat


MQL5におけるメルセン渦 Random_Mersen.mq5

Mersen's vortex in wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

もうリンクでwikiがダメになったのか？:)

手遅れになる前に修正しましょう。

具体的には、 コードベース内にパブリケーションを作成し、それにリンクを 張る。


 
ウラン です。
個人アカウントへのリンクがあります。
ニコライさん、ありがとうございます。
 
セルゲイ

具体的には、 コードベース内にパブリケーションを作成し、それにリンクを 張る。

そして、これは正しいのです。
 
MetaDriver
そして、その通りです。
実はC++版には3つのアルゴリズムがあり、そのうち2つをコミュニティ用に翻訳したので、kotobaseにはちょっと早いですが、時間があるときに書き換えてアップロードします。
 

申し訳ございません、コードを掲載したことがなかっただけです。

解決したんですね......よかったです。

