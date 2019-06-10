"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 98

Maxim Dmitrievsky:

厳密な周期性である必要はないが、ノイズである必要はない。写真は確率的なもので、厳密なものではありません。スライディングウィンドウは、学習用の特徴量の数と同様に、エントロピーを示すためのものであり、これらを最適化することができる。

サンプルに一貫性がないと何も得られないから、5050のエラーが多いんです。そして、ループは矛盾することはありえず、どんな形であれ、存在するかしないか、どちらかです。いろいろなループを付けても、矛盾しないんです。

Cyclenot cycleは、エントロピー指標の中で相対的な概念である。

また、データ上のエントロピーの度合いをどのように測定するのでしょうか？

Maxim Romanov:

また、データ上のエントロピーの度合いをどのように測定するのでしょうか？

上記は私のWikiへのリンクとAlexanderのHubrへのリンクです。

 
kapelmann:

私は確かにそれらのすべてに目を通さなかったが、それらのすべて "MQLのソースで "すべての神経ネットワーク自体がなく、本質的に様々なライブラリや同じNeuroProへのラッパーの形でOOPの練習、率直に言って、このような読書の記事のダースの後、それらはすべて同じに見える、時にはそれも株式ロボット用のOOPが役立つよりも有害であると思われます、IMHO 10万行からのプロジェクト用のOOPが長所に現れ始め、5クラスとさえ継承で3関数ラップするとばかげたことである。


PS：ネット検索の仕方を教えたり、ニューラルネットワークのOPEN CODEへの具体的なリンクを教えたり、Vopersではなく、本や論文を書き換えたりしないで下さいね。

この2つのパラグラフは互いに矛盾している。インターネット（特にこのサイト）の検索方法を知っている人なら、依存関係やラッパーなしに、純粋なMQLで基本的なNS型の実装をすぐに見つけることができるだろう。

 

MQLでは松葉杖なしでは正常なマトリックスを作ることは不可能です。これだけ言語能力が低下しているNSとは、一体どんなものなのでしょうか。

ここにはMLPの公式すら再現できない人が多い。

元の系列の戻り値を取り、そこから平均と分散を除去する。これをもとに正規分布からの回帰者を生成し、元の分布に戻す。

両シリーズでエントロピーを測定した。大半の場合、それは同じであり、すなわち引用はSBである。

そして、リターンによって、その差はあるべき姿（ランダムな方がエントロピーが高い）になります。

ただ、素通しでは感度が足りないようです。NSの「感性」が足りているかどうか。ダウトフル。

そして、ビットコインからの収穫です（まだ効率が悪いはず）。そして、実際に。

特にH4で。

 
Roffild:

MQLでは松葉杖なしでは正常なマトリックスを作ることは不可能です。これだけ言語能力が低下しているNSとは、一体どんなものなのでしょうか。

ここにはMLPの公式すら再現できない人が多い。

子供の頃、月から、あるいはオーブンから落ちたのでしょうか？

 
Maxim Dmitrievsky:

元の系列の戻り値を取り、そこから平均と分散を除去する。これをもとに正規分布からの回帰者を生成し、元の分布に戻す。

両シリーズでエントロピーを測定した。大半の場合、それは同じであり、すなわち引用はSBである。

そして、リターンでは、その差は当然のように出ています（ランダムの方がエントロピーが高い）。

ただ、素通しでは感度が足りないようです。NSの「感性」が足りているかどうか。ダウトフル。

そして、ビットコインからの収穫です（まだ効率が悪いはず）。そして、実際に。

特にH4で。

いいね！

また、時間軸をスライドさせたときのエントロピーそのものは、どのような振る舞いをするのでしょうか？

当然ながら、1時間の倍数（1分のデータでは60、120、180、...）の時間窓を移動させて調査する場合、平均してエントロピーが最小となる窓を特定する必要がある。

NSならきっと規則性を見出すことができるはずです。

 
Грааль:

移植されたAlglib(https://www.mql5.com/en/code/11077)があります。

joo構想が絶望的だったのは、人々が協力的でないからではなく、無駄な考えだからです。

なるほど、ありがとうございます、調べます。

アレクサンダー＿K

なぜなら、ここには知識を持った本当のリーダーがいないので、被後見人たちは選択肢を経ずに、子供のように彼の言うことを聞くだろうからだ。

このスレッドを読んだとき、老眼の頬に涙が流れました。彼らはいかに一部のペンドに舵を取るよう懇願したか、しかし彼自身は無知で・・・。もうダメだ。

恥ずかしながら、教訓的な枝です。

スラブ人はリーダー、父親、厳しいが公平な人を必要とする、それは遺伝子の中にある、スラブ人がそれを感じ、他の人種（アングロサクソン、ユダヤ人、アラブ人...）に命令を求めるのは理にかなっている、スラブ人は彼らのリーダー、預言者のレベルまで神秘化されているか、神によって油を注がれていなければ容赦しないのである。

 
Maxim Dmitrievsky:

その後、彼はjpredictorスタンドアローンをJavaで書き、2つのニューラルネットワーク（具体的にはmlpとsvm）を搭載し、自動特徴選択を行いました。

私の知る限り、"jpredictor "は相変わらず1つのニューロンをパラメータ最適化で学習させており、jpredictorの出力は1つのニューロンに対する重みですが、これは明らかに誇れるものではありません。

 
Maxim Dmitrievsky:

エントロピーは両列で測定される。圧倒的に同じ、つまり引用元がSBなんです。

論理のレベルには驚かされます ))
