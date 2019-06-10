"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 98 1...919293949596979899100 新しいコメント Maxim Romanov 2019.06.06 15:27 #971 Maxim Dmitrievsky:厳密な周期性である必要はないが、ノイズである必要はない。写真は確率的なもので、厳密なものではありません。スライディングウィンドウは、学習用の特徴量の数と同様に、エントロピーを示すためのものであり、これらを最適化することができる。サンプルに一貫性がないと何も得られないから、5050のエラーが多いんです。そして、ループは矛盾することはありえず、どんな形であれ、存在するかしないか、どちらかです。いろいろなループを付けても、矛盾しないんです。 Cyclenot cycleは、エントロピー指標の中で相対的な概念である。また、データ上のエントロピーの度合いをどのように測定するのでしょうか？ 削除済み 2019.06.06 15:29 #972 Maxim Romanov:また、データ上のエントロピーの度合いをどのように測定するのでしょうか？上記は私のWikiへのリンクとAlexanderのHubrへのリンクです。 Stanislav Korotky 2019.06.06 23:32 #973 kapelmann:私は確かにそれらのすべてに目を通さなかったが、それらのすべて "MQLのソースで "すべての神経ネットワーク自体がなく、本質的に様々なライブラリや同じNeuroProへのラッパーの形でOOPの練習、率直に言って、このような読書の記事のダースの後、それらはすべて同じに見える、時にはそれも株式ロボット用のOOPが役立つよりも有害であると思われます、IMHO 10万行からのプロジェクト用のOOPが長所に現れ始め、5クラスとさえ継承で3関数ラップするとばかげたことである。 PS：ネット検索の仕方を教えたり、ニューラルネットワークのOPEN CODEへの具体的なリンクを教えたり、Vopersではなく、本や論文を書き換えたりしないで下さいね。この2つのパラグラフは互いに矛盾している。インターネット（特にこのサイト）の検索方法を知っている人なら、依存関係やラッパーなしに、純粋なMQLで基本的なNS型の実装をすぐに見つけることができるだろう。 Roffild 2019.06.07 02:42 #974 MQLでは松葉杖なしでは正常なマトリックスを作ることは不可能です。これだけ言語能力が低下しているNSとは、一体どんなものなのでしょうか。 ここにはMLPの公式すら再現できない人が多い。 削除済み 2019.06.07 03:46 #975 元の系列の戻り値を取り、そこから平均と分散を除去する。これをもとに正規分布からの回帰者を生成し、元の分布に戻す。 両シリーズでエントロピーを測定した。大半の場合、それは同じであり、すなわち引用はSBである。 そして、リターンによって、その差はあるべき姿（ランダムな方がエントロピーが高い）になります。 ただ、素通しでは感度が足りないようです。NSの「感性」が足りているかどうか。ダウトフル。 そして、ビットコインからの収穫です（まだ効率が悪いはず）。そして、実際に。 特にH4で。 Dmitry Fedoseev 2019.06.07 04:37 #976 Roffild:MQLでは松葉杖なしでは正常なマトリックスを作ることは不可能です。これだけ言語能力が低下しているNSとは、一体どんなものなのでしょうか。 ここにはMLPの公式すら再現できない人が多い。子供の頃、月から、あるいはオーブンから落ちたのでしょうか？ Alexander_K 2019.06.07 06:39 #977 Maxim Dmitrievsky:元の系列の戻り値を取り、そこから平均と分散を除去する。これをもとに正規分布からの回帰者を生成し、元の分布に戻す。 両シリーズでエントロピーを測定した。大半の場合、それは同じであり、すなわち引用はSBである。 そして、リターンでは、その差は当然のように出ています（ランダムの方がエントロピーが高い）。 ただ、素通しでは感度が足りないようです。NSの「感性」が足りているかどうか。ダウトフル。 そして、ビットコインからの収穫です（まだ効率が悪いはず）。そして、実際に。 特にH4で。 いいね！また、時間軸をスライドさせたときのエントロピーそのものは、どのような振る舞いをするのでしょうか？ 当然ながら、1時間の倍数（1分のデータでは60、120、180、...）の時間窓を移動させて調査する場合、平均してエントロピーが最小となる窓を特定する必要がある。 NSならきっと規則性を見出すことができるはずです。 kapelmann 2019.06.07 11:41 #978 Грааль:移植されたAlglib(https://www.mql5.com/en/code/11077)があります。 joo構想が絶望的だったのは、人々が協力的でないからではなく、無駄な考えだからです。なるほど、ありがとうございます、調べます。 アレクサンダー＿K．なぜなら、ここには知識を持った本当のリーダーがいないので、被後見人たちは選択肢を経ずに、子供のように彼の言うことを聞くだろうからだ。このスレッドを読んだとき、老眼の頬に涙が流れました。彼らはいかに一部のペンドに舵を取るよう懇願したか、しかし彼自身は無知で・・・。もうダメだ。恥ずかしながら、教訓的な枝です。 スラブ人はリーダー、父親、厳しいが公平な人を必要とする、それは遺伝子の中にある、スラブ人がそれを感じ、他の人種（アングロサクソン、ユダヤ人、アラブ人...）に命令を求めるのは理にかなっている、スラブ人は彼らのリーダー、預言者のレベルまで神秘化されているか、神によって油を注がれていなければ容赦しないのである。 kapelmann 2019.06.07 11:46 #979 Maxim Dmitrievsky:その後、彼はjpredictorスタンドアローンをJavaで書き、2つのニューラルネットワーク（具体的にはmlpとsvm）を搭載し、自動特徴選択を行いました。私の知る限り、"jpredictor "は相変わらず1つのニューロンをパラメータ最適化で学習させており、jpredictorの出力は1つのニューロンに対する重みですが、これは明らかに誇れるものではありません。 TheXpert 2019.06.07 11:50 #980 Maxim Dmitrievsky: エントロピーは両列で測定される。圧倒的に同じ、つまり引用元がSBなんです。 論理のレベルには驚かされます )) 1...919293949596979899100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
厳密な周期性である必要はないが、ノイズである必要はない。写真は確率的なもので、厳密なものではありません。スライディングウィンドウは、学習用の特徴量の数と同様に、エントロピーを示すためのものであり、これらを最適化することができる。
サンプルに一貫性がないと何も得られないから、5050のエラーが多いんです。そして、ループは矛盾することはありえず、どんな形であれ、存在するかしないか、どちらかです。いろいろなループを付けても、矛盾しないんです。
Cyclenot cycleは、エントロピー指標の中で相対的な概念である。
また、データ上のエントロピーの度合いをどのように測定するのでしょうか？
上記は私のWikiへのリンクとAlexanderのHubrへのリンクです。
私は確かにそれらのすべてに目を通さなかったが、それらのすべて "MQLのソースで "すべての神経ネットワーク自体がなく、本質的に様々なライブラリや同じNeuroProへのラッパーの形でOOPの練習、率直に言って、このような読書の記事のダースの後、それらはすべて同じに見える、時にはそれも株式ロボット用のOOPが役立つよりも有害であると思われます、IMHO 10万行からのプロジェクト用のOOPが長所に現れ始め、5クラスとさえ継承で3関数ラップするとばかげたことである。
PS：ネット検索の仕方を教えたり、ニューラルネットワークのOPEN CODEへの具体的なリンクを教えたり、Vopersではなく、本や論文を書き換えたりしないで下さいね。
この2つのパラグラフは互いに矛盾している。インターネット（特にこのサイト）の検索方法を知っている人なら、依存関係やラッパーなしに、純粋なMQLで基本的なNS型の実装をすぐに見つけることができるだろう。
MQLでは松葉杖なしでは正常なマトリックスを作ることは不可能です。これだけ言語能力が低下しているNSとは、一体どんなものなのでしょうか。
ここにはMLPの公式すら再現できない人が多い。
元の系列の戻り値を取り、そこから平均と分散を除去する。これをもとに正規分布からの回帰者を生成し、元の分布に戻す。
両シリーズでエントロピーを測定した。大半の場合、それは同じであり、すなわち引用はSBである。
そして、リターンによって、その差はあるべき姿（ランダムな方がエントロピーが高い）になります。
ただ、素通しでは感度が足りないようです。NSの「感性」が足りているかどうか。ダウトフル。
そして、ビットコインからの収穫です（まだ効率が悪いはず）。そして、実際に。
特にH4で。
子供の頃、月から、あるいはオーブンから落ちたのでしょうか？
いいね！
また、時間軸をスライドさせたときのエントロピーそのものは、どのような振る舞いをするのでしょうか？
当然ながら、1時間の倍数（1分のデータでは60、120、180、...）の時間窓を移動させて調査する場合、平均してエントロピーが最小となる窓を特定する必要がある。
NSならきっと規則性を見出すことができるはずです。
移植されたAlglib(https://www.mql5.com/en/code/11077)があります。
joo構想が絶望的だったのは、人々が協力的でないからではなく、無駄な考えだからです。
なるほど、ありがとうございます、調べます。
なぜなら、ここには知識を持った本当のリーダーがいないので、被後見人たちは選択肢を経ずに、子供のように彼の言うことを聞くだろうからだ。
このスレッドを読んだとき、老眼の頬に涙が流れました。彼らはいかに一部のペンドに舵を取るよう懇願したか、しかし彼自身は無知で・・・。もうダメだ。
恥ずかしながら、教訓的な枝です。
スラブ人はリーダー、父親、厳しいが公平な人を必要とする、それは遺伝子の中にある、スラブ人がそれを感じ、他の人種（アングロサクソン、ユダヤ人、アラブ人...）に命令を求めるのは理にかなっている、スラブ人は彼らのリーダー、預言者のレベルまで神秘化されているか、神によって油を注がれていなければ容赦しないのである。
その後、彼はjpredictorスタンドアローンをJavaで書き、2つのニューラルネットワーク（具体的にはmlpとsvm）を搭載し、自動特徴選択を行いました。
私の知る限り、"jpredictor "は相変わらず1つのニューロンをパラメータ最適化で学習させており、jpredictorの出力は1つのニューロンに対する重みですが、これは明らかに誇れるものではありません。
