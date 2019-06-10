"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 72 1...656667686970717273747576777879...100 新しいコメント yu-sha 2011.11.29 16:54 #711 ウラン です。 そして最も重要なのは、このアーキテクチャがどのように作られたかというソースコードです。2つの入力は、何らかのインジケータの値ですか、それとも外部の誰かがデータを供給するのですか？ Mykola Demko 2011.11.29 16:56 #712 yu-sha さん。2つの入力は、インジケーターの値ですか、それとも外部の誰かがデータを提供するのですか？出力のような外部データは、任意に表示・除外することが可能です。ZS これはXORタスクからの図面です。 Andrey Dik 2011.11.29 17:14 #713 ウラン です。今、私は迷いが生じました。 MQ APIにクラスタのタスクを設定 するように依頼するのはどうでしょうか？を使えば、テスターを介さずに直接MQL5からタスクを配布することができます。確かに課題は複雑で、設定すべきチェック項目も多いのですが、何とかなるものなのです。あなたは兄弟が、あまりにも高い掃引ではないと思いますか？ クラスタ確かに神聖な牛が、我々は懸命に働かなければならない。とてもクールでしょう。し かし、問題は、この場合、エージェントの報酬はどうなるのか、ということだ。 yu-sha 2011.11.29 17:17 #714 これはどうでしょう？それ以外のニューロン1、2、8の意味は不明です。 Mykola Demko 2011.11.29 17:18 #715 yu-sha さん。 これはどうでしょう？そうでなければ、ニューロン1、2の意味が不明です まあ、それはできるだろうが、問題はそこではない。 yu-sha 2011.11.29 18:32 #716 最初のxmlファイル：前処理前のネットワーク -UrainTaskPre.xml同じタイプのニューロンが多数ある場合、間違いを犯しやすい。ここでは、テンプレートを指定し、プリプロセッサがそれを既製のネットワークファイルに展開する。<ROOT> <NET> <LAYER CLASS="EXTERN" NAME="INPUT"> <NEURON NAME="NEURON:%ID%.INPUT" VALUE="0.0"> <REPEAT FOR="%ID%" FROM="1" TO="2"/> </NEURON> </LAYER> <LAYER CLASS="TANH" NAME="HID:0"> <NEURON NAME="NEURON:%ID%.HID:0" BIAS="0.0"> <REPEAT FOR="%ID%" FROM="1" TO="2"/> <LINK TO="expr:.+\.INPUT$" WEIGHT="0.0"/> </NEURON> </LAYER> <LAYER CLASS="TANH" NAME="OUT"> <NEURON NAME="OUT" BIAS="0.0"> <LINK TO="expr:.+\.HID:0$" WEIGHT="0.0"/> </NEURON> </LAYER> </NET> </ROOT> さらにプリプロセッサは，<REPEAT .../>，<INCLUDE .../>，"expr:..." という置換を処理し， ネットワークを得ることができます。UrainTaskPost.xml<ROOT> <NET> <LAYER CLASS="EXTERN" NAME="INPUT"> <NEURON NAME="NEURON:1.INPUT" VALUE="0.0" /> <NEURON NAME="NEURON:2.INPUT" VALUE="0.0" /> </LAYER> <LAYER CLASS="TANH" NAME="HID:0"> <NEURON NAME="NEURON:1.HID:0" BIAS="0.0"> <LINK TO="NEURON:1.INPUT" WEIGHT="0.0" /> <LINK TO="NEURON:2.INPUT" WEIGHT="0.0" /> </NEURON> <NEURON NAME="NEURON:2.HID:0" BIAS="0.0"> <LINK TO="NEURON:1.INPUT" WEIGHT="0.0" /> <LINK TO="NEURON:2.INPUT" WEIGHT="0.0" /> </NEURON> </LAYER> <LAYER CLASS="TANH" NAME="OUT"> <NEURON NAME="OUT" BIAS="0.0"> <LINK TO="NEURON:1.HID:0" WEIGHT="0.0" /> <LINK TO="NEURON:2.HID:0" WEIGHT="0.0" /> </NEURON> </LAYER> </NET> </ROOT> 以下は、XMLファイルを開き、それをXMLツリーにパースし、そこからニューラルネットワークを作成し、入力を初期化するスクリプトで、以下はRun()です。//+------------------------------------------------------------------+ //| UrainScript.mq5 | //| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Cuda\Base.mqh> CXmlDocument xmlDoc; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { string err; // Создаем дерево XML if (xmlDoc.CreateFromFile("UrainTaskPost.xml",err)) { Print ("Root:",xmlDoc.FDocumentElement.GetName()); CXmlElement * xmlNet = xmlDoc.FDocumentElement.GetChild(0); // Печатаем вложенные уровни for (int j=0; j<xmlNet.GetChildCount(); j++) { CXmlElement * xmlLayer = xmlNet.GetChild(j); Print ("Element #",j,", CLASS=",xmlLayer.GetAttributeValue("CLASS"),", NAME=",xmlLayer.GetAttributeValue("NAME")); } // Строим нейросеть из дерева XML CNet net; if (net.LoadFrom(xmlNet)) { ((CNeuronService*)(net.GetNeuron("NEURON:1.INPUT"))).SetValue(0.1234 f); ((CNeuronService*)(net.GetNeuron("NEURON:2.INPUT"))).SetValue(0.1234 f); net.Run(); Print ("OUT=",net.GetNeuron("OUT").GetValue()); } } } //+------------------------------------------------------------------+ 注クラス CNeuronService は、タイプ "EXTERN" のニューロンを処理する - 昔から少し矛盾が残っている直すより慣れる方が簡単です )))スクリプトの結果。UrainTaskPost.xmlは、ターミナル 共通フォルダ（例：C:Documents and SettingsAll UsersApplication Data ↪MetaQuotes↩Terminal゙CommonFiles）に格納してください。アーカイブからMQL5Includeへのファイル。 ファイル: MQL5_Include.zip 22 kb Mykola Demko 2011.11.29 18:55 #717 yu-sha さん。 最初のxmlファイル：前処理前のネットワーク -UrainTaskPre.xml同じタイプのニューロンが多数ある場合、間違いを犯しやすい。ここでは、テンプレートを指定し、プリプロセッサがそれを既製のネットワークファイルに展開する。さらにプリプロセッサは<REPEAT .../>の置換を処理し、ネットワークを得ることができます。UrainTaskPost.xml以下は、XMLファイルを開き、それをXMLツリーにパースし、そこからニューラルネットワークを作成し、入力を初期化してRun()するスクリプトです。 暖かくなってきたので、今度はファイルの解釈の仕方を説明します。どこに何を書けばリンクができるのか、あるいは設定されていると書いてあるところをつつくのか。 yu-sha 2011.11.29 19:03 #718 ウラン です。暖かくなってきたので、今度はファイルの解釈の仕方を説明してください。どこに何を書けば接続できるのか、あるいはどこに設定されていると書いてあるのか、ヒントがある。1) 各ニューロンには、NEURON:1.HID:0 のようなユニークな名前を付ける必要があります。名称は、レイヤーHID:0の1番目のニューロンであることを示します。2) リンクはニューロン名＋重みを用いてアドレス指定する3) 各ニューロンクラスは、仮想bool Init (CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) をオーバーライドでき、そのパラメータ要件に従ってXML要素からロードする必要があります。追伸XMLファイルはExcelで編集するよりもメモ帳で編集した方が良いですよ )) Mykola Demko 2011.11.29 19:59 #719 yu-sha さん。1) 各ニューロンには、NEURON:1.HID:0 のようなユニークな名前を付ける必要があります。その名の通り、HID:0層の1番目のニューロンです2) リンクはニューロン名＋重みをアドレス指定に使う3) 各ニューロンクラスは、仮想bool Init (CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) をオーバーライドでき、そのパラメータ要件に従ってXML要素からロードする必要があります。追伸XMLファイルはExcelで編集するよりもメモ帳で編集した方が良いですよ ))はい、エクセルとワードとメモ帳の両方で編集できるのですが、当たり前ですが、2つのニューロンで、200～2000個になり、それぞれに100～200個のリンクがあります。せっかくいじるのであれば、グラフィカルに使える、あるいは表示できる、さらにはグラフィカルに編集できるものであってほしい。どうせやるならもっと便利に、列は入手先、行は配布先として[количество слоёв] 3 [тип 0 слоя]input[количество нейронов 0 слой]2 [тип 1 слоя]mlp [количество нейронов 1 слой]2 [тип 2 слоя]mlp [количество нейронов 2 слой]1 0 1 2 3 4 ----------- 0| 0 0 1 1 0 1| 0 0 1 1 0 2| 0 0 0 0 1 3| 0 0 0 0 1 4| 0 0 0 0 0 yu-sha 2011.11.29 20:02 #720 ウライン： エクセルもワードもメモ帳も使いましたが、わからない、ぐちゃぐちゃ、神経細胞2つで200～2000個、それぞれ100～200個の接続があることになります。せっかくいじるのであれば、グラフィカルに使いやすい、表示しやすい、さらに言えばグラフィカルに編集しやすいものであってほしい。そのためのPreProcessorです。ニューロンが2個でも100個でも、ファイルサイズは 同じです。また、グラフィカルに編集したい場合は、誰も困らないので、GUIを記述して 1...656667686970717273747576777879...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして最も重要なのは、このアーキテクチャがどのように作られたかというソースコードです。
2つの入力は、何らかのインジケータの値ですか、それとも外部の誰かがデータを供給するのですか？
2つの入力は、インジケーターの値ですか、それとも外部の誰かがデータを提供するのですか？
出力のような外部データは、任意に表示・除外することが可能です。
ZS これはXORタスクからの図面です。
今、私は迷いが生じました。
MQ APIにクラスタのタスクを設定 するように依頼するのはどうでしょうか？
を使えば、テスターを介さずに直接MQL5からタスクを配布することができます。確かに課題は複雑で、設定すべきチェック項目も多いのですが、何とかなるものなのです。
あなたは兄弟が、あまりにも高い掃引ではないと思いますか？ クラスタ確かに神聖な牛が、我々は懸命に働かなければならない。
とてもクールでしょう。し かし、問題は、この場合、エージェントの報酬はどうなるのか、ということだ。
これはどうでしょう？
それ以外のニューロン1、2、8の意味は不明です。
これはどうでしょう？
そうでなければ、ニューロン1、2の意味が不明です
最初のxmlファイル：前処理前のネットワーク -UrainTaskPre.xml
同じタイプのニューロンが多数ある場合、間違いを犯しやすい。ここでは、テンプレートを指定し、プリプロセッサがそれを既製のネットワークファイルに展開する。
さらにプリプロセッサは，<REPEAT .../>，<INCLUDE .../>，"expr:..." という置換を処理し， ネットワークを得ることができます。
UrainTaskPost.xml
以下は、XMLファイルを開き、それをXMLツリーにパースし、そこからニューラルネットワークを作成し、入力を初期化するスクリプトで、以下はRun()です。
注
クラス CNeuronService は、タイプ "EXTERN" のニューロンを処理する - 昔から少し矛盾が残っている
直すより慣れる方が簡単です )))
スクリプトの結果。
UrainTaskPost.xmlは、ターミナル 共通フォルダ（例：C:Documents and SettingsAll UsersApplication Data ↪MetaQuotes↩Terminal゙CommonFiles）に格納してください。
アーカイブからMQL5Includeへのファイル。
最初のxmlファイル：前処理前のネットワーク -UrainTaskPre.xml
同じタイプのニューロンが多数ある場合、間違いを犯しやすい。ここでは、テンプレートを指定し、プリプロセッサがそれを既製のネットワークファイルに展開する。
さらにプリプロセッサは<REPEAT .../>の置換を処理し、ネットワークを得ることができます。
UrainTaskPost.xml
以下は、XMLファイルを開き、それをXMLツリーにパースし、そこからニューラルネットワークを作成し、入力を初期化してRun()するスクリプトです。
暖かくなってきたので、今度はファイルの解釈の仕方を説明します。
どこに何を書けばリンクができるのか、あるいは設定されていると書いてあるところをつつくのか。
暖かくなってきたので、今度はファイルの解釈の仕方を説明してください。
どこに何を書けば接続できるのか、あるいはどこに設定されていると書いてあるのか、ヒントがある。
1) 各ニューロンには、NEURON:1.HID:0 のようなユニークな名前を付ける必要があります。
名称は、レイヤーHID:0の1番目のニューロンであることを示します。
2) リンクはニューロン名＋重みを用いてアドレス指定する
3) 各ニューロンクラスは、仮想bool Init (CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) をオーバーライドでき、そのパラメータ要件に従ってXML要素からロードする必要があります。
追伸
XMLファイルはExcelで編集するよりもメモ帳で編集した方が良いですよ ))
1) 各ニューロンには、NEURON:1.HID:0 のようなユニークな名前を付ける必要があります。
その名の通り、HID:0層の1番目のニューロンです
2) リンクはニューロン名＋重みをアドレス指定に使う
3) 各ニューロンクラスは、仮想bool Init (CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) をオーバーライドでき、そのパラメータ要件に従ってXML要素からロードする必要があります。
追伸
XMLファイルはExcelで編集するよりもメモ帳で編集した方が良いですよ ))
はい、エクセルとワードとメモ帳の両方で編集できるのですが、当たり前ですが、2つのニューロンで、200～2000個になり、それぞれに100～200個のリンクがあります。
せっかくいじるのであれば、グラフィカルに使える、あるいは表示できる、さらにはグラフィカルに編集できるものであってほしい。
どうせやるならもっと便利に、列は入手先、行は配布先として
エクセルもワードもメモ帳も使いましたが、わからない、ぐちゃぐちゃ、神経細胞2つで200～2000個、それぞれ100～200個の接続があることになります。
せっかくいじるのであれば、グラフィカルに使いやすい、表示しやすい、さらに言えばグラフィカルに編集しやすいものであってほしい。
そのためのPreProcessorです。
ニューロンが2個でも100個でも、ファイルサイズは 同じです。
また、グラフィカルに編集したい場合は、誰も困らないので、GUIを記述して