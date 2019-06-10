"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 78 1...717273747576777879808182838485...100 新しいコメント Olexandr Topchylo 2012.04.24 23:13 #771 現在、プロジェクトは どのような段階にあるのでしょうか。スーパーバイザーは誰ですか？ Mykola Demko 2012.04.24 23:17 #772 より良く なりました。 現在、プロジェクトはどのような段階にあるのでしょうか。ボスは誰ですか？上司はいない、自分らしくいたい。ZS: 明日のランチタイムの方が、話がしやすいと思います。 削除済み 2012.07.09 23:24 #773 より良く なりました。 現在、プロジェクトはどのような段階にあるのでしょうか。ボスは誰ですか？ 賭博師はこの間優勝した人じゃないですか？ Roman Shiredchenko 2012.07.10 04:00 #774 シャイマ 賭博師は、かつて梟雄が優勝した賭博師と同じではないか？ あれだ。彼はどこかにPAMMの口座を持っていた...。ググってみてください。 Ilnur Khasanov 2012.07.10 04:17 #775 R0MAN。 あれだ。彼はどこかにPAMMの口座を持っていた...。ググってみてください。 プロフィールから:-) Roman Shiredchenko 2012.07.10 04:18 #776 アハラタ プロフィールから:-) 最初に見たのはそれなんですが......見つけられませんでした......。オンザフライで...:-)まだ起きてないんだ...。:-) Mykola Demko 2012.08.02 22:22 #777 古いスレッドを持ち出そうと思って。私は、ユニバーサルなNSモデルを提案し、検討しています。反対派は、このモデルで表現できないタイプのグリッドを提出してください!!!!コードが荒いから、ちゃんと調べてね。提案する実装は、CPUとGPUの両方で容易に変形可能である。また、グリッドにはディレイオペレーターも用意されています。変身には3つの方法があります。そのまま（4つのアレイはすべて2D）、GPUに適しています。out は1次元の配列ですが，2次元のブールマスクも使用します．out は 1 次元配列であり，マスクの代わりにマスクから構成されるインデックス配列が使用される。(この場合、ニューロンは水平方向の配列であり、他のニューロンとの接続はその水平方向にバイナリマスクの対応する値で示され、同じセル内でも並列配列で重み、出力、時間データが格納され、Zxはx-レンジ遅延演算子である)class CDmem { public: CDmem(void){}; ~CDmem(void){}; double m[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CBmem { public: CBmem(void){}; ~CBmem(void){}; bool m[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CProcessing { public: CProcessing(void){}; ~CProcessing(void){}; virtual void Processing(int i,CBmem &mask[],CDmem &weg[],CDmem &out[],CDmem &temp[],int I,int J) { for(int j=0;j<J;j++) { temp[i].m[j]=mask[i].m[j]*weg[i].m[j]*out[i].m[j]; } double sum=0; for(int j=0;j<J;j++) { sum+=temp[i].m[j]; } double outt=2./(1.+exp(-sum)); for(int j=0;j<J;j++) out[i].m[j]=outt; }; void DelayOperator(int i,CDmem &out[]) { // тут мы сдвишаем от конца к началу, реализуем оператор задержки }; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class Unet { int cnt_prcss; CBmem mask[]; CDmem weg[]; CDmem out[]; CDmem temp[]; CProcessing *prcss[]; void Init() { ArrayResize(mask,5); ArrayResize(weg,5); ArrayResize(out,5); ArrayResize(temp,5); for(int i=0;i<5;i++) { ArrayResize(mask[i].m,19); ArrayResize(weg[i].m,19); ArrayResize(out[i].m,19); ArrayResize(temp[i].m,19); } }; void InitProcessing(CProcessing *p) { prcss[cnt_prcss]=p; cnt_prcss++; }; public: Unet(void){Init(); cnt_prcss=0;}; ~Unet(void) { for(int i=0;i<cnt_prcss;i++) delete prcss[i]; }; void DonwloadMask(){}; void DonwloadWeg(){}; void Processing() { for(int i=0;i<cnt_prcss;i++) prcss[i].Processing(i,mask,weg,out,temp,5,19); }; void DelayOperator() { for(int i=0;i<cnt_prcss;i++) prcss[i].DelayOperator(i,out); }; }; TheXpert 2012.08.02 22:44 #778 それはモデルではない。神経細胞はどこにあるのか？接続先は？プロセスはどこにあるのか？フィードバックはどこにあるのか？そして、もうひとつの疑問は、なぜすべてのネットワークに対応するユニバーサルモデルを作るのか、ということです。むしろ、ほとんどのものに対応するユニバーサルネットワークを作りたいくらいです（へぇー））。また、なぜすぐに導入に踏み切るのですか？そもそもアーキテクチャが用意されていないんですね。 Mykola Demko 2012.08.02 22:46 #779 TheXpert です。これは模型ではありません。神経細胞はどこにあるのか？接続先は？プロセスはどこにあるのか？フィードバックはどこにあるのか？そしてもうひとつの疑問は、なぜすべてのネットワークに対応するユニバーサルモデルを作るのか、ということです。ほとんどのタスクに対応するユニバーサルネットワークが良い（へぇー） )神経細胞は水平に配列され、その接続はブールマスクで符号化されている。一度に全部は説明できないので、不明な点は質問してください。アーキテクチャはモデルから続くものであり、今後もそうであり続けるでしょう。ほとんどのタスクでユニバーサルネットワークより優れている（へー） )ZZZYと私は、このモデルがすべてのタスクに適合しているかどうかをチェックしたいのです。一頭でも良いが、合唱団が良い。CProcessingクラスの子孫を変更することで、ニューロンの種類を1つずつ変更することができます。さらに、ニューロンタイプの配列を追加し、それぞれに異なるタイプを割り当てることができます（子孫のCProcessingから選択）。ZZZZY 逆リンクは図中Zxと表示されている TheXpert 2012.08.02 23:05 #780 ウラン です。ではなぜ、出力にマスクを付け、ニューロンには再び付けないのか?）また、活性化関数をGPUにどのように入れるのですか？イマイチ、前回と同じように詰め込めないものを詰め込むことになる。でも、イマドキだから、並べるだけでいいんです。 仕事でない限り、これ以上迷惑はかけない。ああ、コギトロンのことですね。他には、ホップフィールド・ネットワークという、入力が出力になるネットワークがあります。それから、まばらな...。 1...717273747576777879808182838485...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
現在、プロジェクトはどのような段階にあるのでしょうか。ボスは誰ですか？
上司はいない、自分らしくいたい。
ZS: 明日のランチタイムの方が、話がしやすいと思います。
賭博師は、かつて梟雄が優勝した賭博師と同じではないか？
賭博師は、かつて梟雄が優勝した賭博師と同じではないか？
あれだ。彼はどこかにPAMMの口座を持っていた...。ググってみてください。
プロフィールから:-)
古いスレッドを持ち出そうと思って。
私は、ユニバーサルなNSモデルを提案し、検討しています。
反対派は、このモデルで表現できないタイプのグリッドを提出してください!!!!
コードが荒いから、ちゃんと調べてね。
提案する実装は、CPUとGPUの両方で容易に変形可能である。また、グリッドにはディレイオペレーターも用意されています。
変身には3つの方法があります。
そのまま（4つのアレイはすべて2D）、GPUに適しています。
out は1次元の配列ですが，2次元のブールマスクも使用します．
out は 1 次元配列であり，マスクの代わりにマスクから構成されるインデックス配列が使用される。
(この場合、ニューロンは水平方向の配列であり、他のニューロンとの接続はその水平方向にバイナリマスクの対応する値で示され、同じセル内でも並列配列で重み、出力、時間データが格納され、Zxはx-レンジ遅延演算子である)
そして、もうひとつの疑問は、なぜすべてのネットワークに対応するユニバーサルモデルを作るのか、ということです。
そして、もうひとつの疑問は、なぜすべてのネットワークに対応するユニバーサルモデルを作るのか、ということです。
むしろ、ほとんどのものに対応するユニバーサルネットワークを作りたいくらいです（へぇー））。
また、なぜすぐに導入に踏み切るのですか？そもそもアーキテクチャが用意されていないんですね。
そしてもうひとつの疑問は、なぜすべてのネットワークに対応するユニバーサルモデルを作るのか、ということです。
そしてもうひとつの疑問は、なぜすべてのネットワークに対応するユニバーサルモデルを作るのか、ということです。
ほとんどのタスクに対応するユニバーサルネットワークが良い（へぇー） )
神経細胞は水平に配列され、その接続はブールマスクで符号化されている。
一度に全部は説明できないので、不明な点は質問してください。
アーキテクチャはモデルから続くものであり、今後もそうであり続けるでしょう。
ZZZYと私は、このモデルがすべてのタスクに適合しているかどうかをチェックしたいのです。一頭でも良いが、合唱団が良い。
CProcessingクラスの子孫を変更することで、ニューロンの種類を1つずつ変更することができます。
さらに、ニューロンタイプの配列を追加し、それぞれに異なるタイプを割り当てることができます（子孫のCProcessingから選択）。
ZZZZY 逆リンクは図中Zxと表示されている
ではなぜ、出力にマスクを付け、ニューロンには再び付けないのか?）
また、活性化関数をGPUにどのように入れるのですか？
イマイチ、前回と同じように詰め込めないものを詰め込むことになる。でも、イマドキだから、並べるだけでいいんです。
仕事でない限り、これ以上迷惑はかけない。
ああ、コギトロンのことですね。他には、ホップフィールド・ネットワークという、入力が出力になるネットワークがあります。それから、まばらな...。