"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 71

yu-sha 2011.11.29 15:47 #701

ジュニューロントレーニングをミクロレベル（GAでの独立した配列処理サイクル、ネットワークの個々のニューロンの計算など）とマクロレベル（PF全体）で考えると、最初のものには何の疑問も問題もありません。すべてが並列で実行され、GPUでもうまく動作するでしょう。しかし、マクロレベルでは問題があります。まず、GPUで扱う情報量の限界で無理なのでは？通常のテスターとクラウド（各マクロレベルが別々のエージェントに転送され、そこでマイクロレベルで処理される-もちろんホストが許可すればですが）を使って、それを回避することができます。しかし、外部GAを使うためにテスターを外部で制御するツールがないのです。そのため、ミクロレベルの加速に限定せざるを得ません。また、メッシュやGA自体が互いに独立した計算に溢れているので、加速度も非常にまっとうなものになるでしょう。UGA 自体については、 OpenCL 用のファインチューニングに 触れなければ、実質的に何も改善されません（コードの断片だけかもしれませんが、記事中のアルゴリズム議論スレッドに参加された方々のおかげで、何の役にも立たないでしょう）。UGAの設定は、トレーニングネットに特化して選んでみるしかない。最近のGPUは1GB以上のRAMを搭載しています。これ以上の規模のトレーニングサンプルは考えられません。マクロレベルでいいんです～テスト済み )GA自体はCPUで、重いFFの演算はGPUで、というアーキテクチャが妥当でしょう。

yu-sha 2011.11.29 15:56 #702

彼女.人間:MT5で使用するための小さな例を教えてください。

何の例？ニューラルネットワークの指標、ニューラルネットワークの戦略、・・・？?

Andrey Dik 2011.11.29 15:58 #703

私の記憶が間違っていなければ、最近のグラフィックカードには2種類のRAMがあります。共有のRAMは数GByteもありかなり遅いもので、個々のGPUプロセッサが持つものは高速ですが、数百KBと少量です。私の理由は、ここに問題が発生する可能性があるからです。でも、あなたがそう言うなら、その言葉を信じて、今は冷静です。:)まあ、よく言われるようにテクニックの問題ですね。そういうやり方もあるんですね。私の知る限り、OpenCLでは、CPUとGPUのどちらのコアで計算を行うかをコードで選択することができます。

Serj 2011.11.29 16:06 #704

緩やかな（完全にはつながっていない）ネットワーク・アーキテクチャをどのように設定するか、どこにフィードインし、どこにテイクアウトするか、どこにウェイトを置くか。

yu-sha 2011.11.29 16:17 #705

一般的な「遅い」は、CPUのDDRの完全アナログ（〜0.75〜1.00GHz、あまり遅くはない）Fastは、CPUのキャッシュメモリと対をなすものである。GPUは、CPUとは異なり、まさにオンチップ（キャッシュ）メモリで管理することができます（間違っているかもしれませんが、なぜかこのような問題に出くわしたことはありません）。しかし、これらはすべて追加の最適化の問題であり、あなたはそれらなしで生きることができます。

Mykola Demko 2011.11.29 16:18 #706

そうそう、プッシュ型の例が必要で、それから考えよう。標準的なGAとクラウドを使えば、FFの計算を並行させることができるだろう。特にレナートが約束したようにね。まさか、テスターGAは64ビットの検索が限界で、学習用の重みは各重みに対して16～64ビット必要で（検索精度に依存）、重みは最大で・・・何千、何十万になることもあるそうです。UGAはかなりうまく処理できますが、テスターはそうではありません。つまり、MQがGAのアップグレードを依頼するか（これは2年間失敗している）、UGAがクラスタよりずっと遅くなるかのどちらかだ。

Mykola Demko 2011.11.29 16:32 #707

ポイント、メモリ、およびGPUにオブジェクトロジックのねじれを実装することは困難であろう、私はGPUの計算機能（これはマイクロレベルについてです）がある内のオブジェクトの複雑な相互作用としてNSを実装する方法はかなり良いアイデアを持っているが、私はこの複雑なオブジェクトコードは重み（マクロレベル）の異なるセットといくつかのFFとしてGPUを滑るようにそれらの全体のNSを想像することはできません？この質問は修辞的なもので、もし誰かが想像してくれたら、私はそれを聞いても構わない。

Mykola Demko 2011.11.29 16:39 #708

面白いことを思いつきました。 MQ APIにクラスタのタスクを設定 するように依頼するのはどうでしょうか？を使えば、テスターを介さずに直接MQL5からタスクを配布することができます。もちろん、多くのチェック項目を設定しなければならず、複雑な作業ではありますが、何とかなるものなのです。すでにマスターしているのですが、少し工夫が必要です。

yu-sha 2011.11.29 16:43 #709

ウラン です。そうそう、プッシュ型の例が必要で、それから考えよう。例1．タスク・ステートメント- インジケータのアルゴリズムを復元する必要がありますが、そのソースは利用できません（またはそれは "再描画 "インジケータです - ところで、それはNSの悪い教師ではありません）、我々は各バー上の値を知っています。- 指標となる数値が範囲(-1;+1)であること。入力です。- このインジケータが過去10回の終値を 使用していることは知っている（疑っている？例2．問題提起- 履歴の延長線上で最適な（Profit/MaxDDを最大化する）ニューラルネットワークの取引戦略を見つける必要があります。入力データです。- 正規化MACD(13,35), MACD(50,100), RSI(8), RSI(13)例3．タスク・ステートメント- ニューラルネットワークに乗算表を教えること入力データです。- x,yの乗数で範囲(-1;+1)を指定します。ご自分の例を提案していただき、可能であれば、XMLでネットワーク・アーキテクチャをお見せします。

"New Neural" is an ALGLIBライブラリの最適化手法（第2回）： 制約付きCustom Maxを実装するための一般的な最適化定式化(GOF)

Mykola Demko 2011.11.29 16:51 #710

そして最も重要なのは、このアーキテクチャがどのように作られたのか、XMLファイルがどのように生成されるのかのソースコードです。
ニューロントレーニングをミクロレベル（GAでの独立した配列処理サイクル、ネットワークの個々のニューロンの計算など）とマクロレベル（PF全体）で考えると、最初のものには何の疑問も問題もありません。すべてが並列で実行され、GPUでもうまく動作するでしょう。
しかし、マクロレベルでは問題があります。まず、GPUで扱う情報量の限界で無理なのでは？通常のテスターとクラウド（各マクロレベルが別々のエージェントに転送され、そこでマイクロレベルで処理される-もちろんホストが許可すればですが）を使って、それを回避することができます。しかし、外部GAを使うためにテスターを外部で制御するツールがないのです。
そのため、ミクロレベルの加速に限定せざるを得ません。また、メッシュやGA自体が互いに独立した計算に溢れているので、加速度も非常にまっとうなものになるでしょう。
UGA 自体については、 OpenCL 用のファインチューニングに 触れなければ、実質的に何も改善されません（コードの断片だけかもしれませんが、記事中のアルゴリズム議論スレッドに参加された方々のおかげで、何の役にも立たないでしょう）。UGAの設定は、トレーニングネットに特化して選んでみるしかない。
最近のGPUは1GB以上のRAMを搭載しています。
これ以上の規模のトレーニングサンプルは考えられません。
マクロレベルでいいんです～テスト済み )
GA自体はCPUで、重いFFの演算はGPUで、というアーキテクチャが妥当でしょう。
MT5で使用するための小さな例を教えてください。
私の記憶が間違っていなければ、最近のグラフィックカードには2種類のRAMがあります。共有のRAMは数GByteもありかなり遅いもので、個々のGPUプロセッサが持つものは高速ですが、数百KBと少量です。私の理由は、ここに問題が発生する可能性があるからです。
でも、あなたがそう言うなら、その言葉を信じて、今は冷静です。:)
まあ、よく言われるようにテクニックの問題ですね。そういうやり方もあるんですね。私の知る限り、OpenCLでは、CPUとGPUのどちらのコアで計算を行うかをコードで選択することができます。
そうそう、プッシュ型の例が必要で、それから考えよう。
まさか、テスターGAは64ビットの検索が限界で、学習用の重みは各重みに対して16～64ビット必要で（検索精度に依存）、重みは最大で・・・何千、何十万になることもあるそうです。UGAはかなりうまく処理できますが、テスターはそうではありません。
つまり、MQがGAのアップグレードを依頼するか（これは2年間失敗している）、UGAがクラスタよりずっと遅くなるかのどちらかだ。
ポイント、メモリ、およびGPUにオブジェクトロジックのねじれを実装することは困難であろう、私はGPUの計算機能（これはマイクロレベルについてです）がある内のオブジェクトの複雑な相互作用としてNSを実装する方法はかなり良いアイデアを持っているが、私はこの複雑なオブジェクトコードは重み（マクロレベル）の異なるセットといくつかのFFとしてGPUを滑るようにそれらの全体のNSを想像することはできません？
この質問は修辞的なもので、もし誰かが想像してくれたら、私はそれを聞いても構わない。
面白いことを思いつきました。
MQ APIにクラスタのタスクを設定 するように依頼するのはどうでしょうか？
を使えば、テスターを介さずに直接MQL5からタスクを配布することができます。もちろん、多くのチェック項目を設定しなければならず、複雑な作業ではありますが、何とかなるものなのです。
すでにマスターしているのですが、少し工夫が必要です。
例1．
タスク・ステートメント
- インジケータのアルゴリズムを復元する必要がありますが、そのソースは利用できません（またはそれは "再描画 "インジケータです - ところで、それはNSの悪い教師ではありません）、我々は各バー上の値を知っています。
- 指標となる数値が範囲(-1;+1)であること。
入力です。
- このインジケータが過去10回の終値を 使用していることは知っている（疑っている？
例2．
問題提起
- 履歴の延長線上で最適な（Profit/MaxDDを最大化する）ニューラルネットワークの取引戦略を見つける必要があります。
入力データです。
- 正規化MACD(13,35), MACD(50,100), RSI(8), RSI(13)
例3．
タスク・ステートメント
- ニューラルネットワークに乗算表を教えること
入力データです。
- x,yの乗数で範囲(-1;+1)を指定します。
ご自分の例を提案していただき、可能であれば、XMLでネットワーク・アーキテクチャをお見せします。
そして最も重要なのは、このアーキテクチャがどのように作られたのか、XMLファイルがどのように生成されるのかのソースコードです。