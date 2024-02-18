mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 78 1...717273747576777879808182838485...247 新しいコメント fxsaber 2018.03.30 00:23 #771 アンドレイ・ハチムリアンスキー数日分の任意の区間を削除し、履歴の現在の時刻を 起点に、不正なシフトに出くわすまでループを走らせました。 特殊なケースで自作したため、コード不足で申し訳ありません。具体的な事例がないと、建設的な支援はできないのではと思います。 Andrey Khatimlianskii 2018.03.30 02:14 #772 fxsaber ZS 気になったので、手持ちのデモを全部動かしてみました。エラーはありません。現在の時刻を 見たのか、それとも歴史を駆け足で見たのか？ Andrey Khatimlianskii 2018.03.30 02:15 #773 fxsaber具体的なデザイン例がないと、うまくいかないと思うのですが。残念ながら、再現性のある事例を提供する用意は今のところありません。 fxsaber 2018.03.30 07:40 #774 アンドレイ・ハチムリアンスキー現在の時刻を 見るか、歴史を駆け抜けるか。現在。履歴を徹底的に調べなかったこと。 Andrey Khatimlianskii 2018.03.30 14:21 #775 fxsaber現在。履歴を徹底的に調べなかったこと。徹底的にやる必要はなく、履歴の一部を削除し、深くループさせるだけですぐに答えが出ます。 再現例を用意しようと思いますが、後ほど。 fxsaber 2018.03.30 16:30 #776 アンドレイ・ハチムリアンスキー徹底的なものは必要なく、一部を削除してサイクルを深くするだけで、すぐに答えが出ます。 この方法は、取引週の最後のバーと最初のバーを分析することに基づいています。そのため、ピースを取り除いても結果に影響はないはずです。 再現する例を用意しようと思いますが、後ほど。面白いことになりそうです。 Alain Verleyen 2018.03.30 18:41 #777 fxsaber: FXの場合、このコードはfoursからやり直せます。このコードは期待通りに動作していません。 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily：タイムGMT()=2018.03.30 16:31:01 fxsaber 2018.03.30 19:01 #778 Alain Verleyen: このコードは期待通りに動作していません。 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily：タイムGMT()=2018.03.30 16:31:01コードが完璧に動作することが示されましたねTimeServerGMTはTimeGMTと 同じです。 Kirill Belousov 2018.03.30 19:35 #779 アラン・ヴェルレーエンこのコードは期待通りに動作していません。 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,日足：TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01 TimeServerGMT()は、Market Watch の時刻に対応する GMT 時間を求める機能 である。 Alain Verleyen 2018.03.30 19:43 #780 fxsaber: コードが完璧に動作することが示されましたねTimeServerGMTはTimeGMTと同じです。サーバーの時刻を グリニッジ標準時で取得したいのですが。 1...717273747576777879808182838485...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
数日分の任意の区間を削除し、履歴の現在の時刻を 起点に、不正なシフトに出くわすまでループを走らせました。
特殊なケースで自作したため、コード不足で申し訳ありません。
具体的な事例がないと、建設的な支援はできないのではと思います。
ZS 気になったので、手持ちのデモを全部動かしてみました。エラーはありません。
現在の時刻を 見たのか、それとも歴史を駆け足で見たのか？
具体的なデザイン例がないと、うまくいかないと思うのですが。
残念ながら、再現性のある事例を提供する用意は今のところありません。
現在の時刻を 見るか、歴史を駆け抜けるか。
現在。履歴を徹底的に調べなかったこと。
現在。履歴を徹底的に調べなかったこと。
徹底的にやる必要はなく、履歴の一部を削除し、深くループさせるだけですぐに答えが出ます。
再現例を用意しようと思いますが、後ほど。
徹底的なものは必要なく、一部を削除してサイクルを深くするだけで、すぐに答えが出ます。
この方法は、取引週の最後のバーと最初のバーを分析することに基づいています。そのため、ピースを取り除いても結果に影響はないはずです。
再現する例を用意しようと思いますが、後ほど。
面白いことになりそうです。
FXの場合、このコードはfoursからやり直せます。
このコードは期待通りに動作していません。
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily：タイムGMT()=2018.03.30 16:31:01
このコードは期待通りに動作していません。
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily：タイムGMT()=2018.03.30 16:31:01
コードが完璧に動作することが示されましたねTimeServerGMTはTimeGMTと 同じです。
このコードは期待通りに動作していません。
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,日足：TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
TimeServerGMT()は、Market Watch の時刻に対応する GMT 時間を求める機能 である。
コードが完璧に動作することが示されましたねTimeServerGMTはTimeGMTと同じです。
サーバーの時刻を グリニッジ標準時で取得したいのですが。