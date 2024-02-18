mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 78

アンドレイ・ハチムリアンスキー

数日分の任意の区間を削除し、履歴の現在の時刻を 起点に、不正なシフトに出くわすまでループを走らせました。

特殊なケースで自作したため、コード不足で申し訳ありません。

具体的な事例がないと、建設的な支援はできないのではと思います。

 
fxsaber

ZS 気になったので、手持ちのデモを全部動かしてみました。エラーはありません。

現在の時刻を 見たのか、それとも歴史を駆け足で見たのか？

 
fxsaber

具体的なデザイン例がないと、うまくいかないと思うのですが。

残念ながら、再現性のある事例を提供する用意は今のところありません。

 
アンドレイ・ハチムリアンスキー

現在の時刻を 見るか、歴史を駆け抜けるか。

現在。履歴を徹底的に調べなかったこと。

 
fxsaber

現在。履歴を徹底的に調べなかったこと。

徹底的にやる必要はなく、履歴の一部を削除し、深くループさせるだけですぐに答えが出ます。

再現例を用意しようと思いますが、後ほど。

 
アンドレイ・ハチムリアンスキー

徹底的なものは必要なく、一部を削除してサイクルを深くするだけで、すぐに答えが出ます。

この方法は、取引週の最後のバーと最初のバーを分析することに基づいています。そのため、ピースを取り除いても結果に影響はないはずです。

再現する例を用意しようと思いますが、後ほど。

面白いことになりそうです。

 
fxsaber:
FXの場合、このコードはfoursからやり直せます。

このコードは期待通りに動作していません。

2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily：タイムGMT()=2018.03.30 16:31:01


 
コードが完璧に動作することが示されましたねTimeServerGMTはTimeGMTと 同じです。

 
TimeServerGMT()は、Market Watch の時刻に対応する GMT 時間を求める機能 である。

 
fxsaber:

コードが完璧に動作することが示されましたねTimeServerGMTはTimeGMTと同じです。

サーバーの時刻を グリニッジ標準時で取得したいのですが。

