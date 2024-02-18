mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 80 1...737475767778798081828384858687...247 新しいコメント fxsaber 2018.04.01 08:46 #791 ヴィタリー・ムジチェンコやってみたが、デタラメは表示されなかった。紛らわしいのは、シフトがおそらく -720 であるべきだということです。 P.S.繰り返しになりますが、私はシフト＋2時間-とサイトに書いてあることを知っていますが、ロボットは知らないのです。 ウェブサイトを鵜呑みにする必要はない。実際のシフトは3時間です。 要求された結果：「現在の 時刻を検索するTimeServer()」うまくいっていないのですが、何か間違っているのかもしれません。 // https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timetradeserver datetime TimeTradeServer() { return(TimeGMT() - TimeServerGMTOffset()); } Vitaly Muzichenko 2018.04.01 09:07 #792 fxsaber ウェブサイトを鵜呑みにする必要はない。実際のシフトは3時間です。 4端子で確認したところ、正常です。 お忙しい中、ありがとうございました。 fxsaber 2018.04.03 06:37 #793 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 記事「クロスプラットフォームエキスパートアドバイザー：シグナル」の考察" fxsaber さん 2018.04.03 06:26 MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) == MQLInfoInteger(MQL_TESTER) fxsaber 2018.04.06 09:49 #794 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム ライブラリ：シンボル fxsaber さん 2018.04.06 08:20 カスタムシンボルのプロパティを変更する必要がある場合、場合によっては、見積書をインポートする前に変更する必要があります。 ですから、まずすべてのシンボルのプロパティを設定し、それからインポートを行うことを強くお勧めします。 例えば、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUEと SYMBOL_TRADE_TICK_SIZEを設定したい場合、ティック/バーをインポートする前に行う必要があります。 fxsaber 2018.04.06 09:52 #795 // Копирование всех баров без обращения к торговому серверу CopyRates(Symb, PERIOD_M1, 0, (int)SeriesInfoInteger(Symb, PERIOD_M1, SERIES_BARS_COUNT), Rates); Nikolai Semko 2018.04.06 16:24 #796 fxsaber大きな配列はいいのですが、サイズが重要 であることを忘れないでください。 fxsaber 2018.04.06 16:26 #797 ニコライ・セムコ大きなアレイは確かにいいことなのですが、その ことを念頭に置いておかなければなりません。それは関係ない。 Nikolai Semko 2018.04.06 16:34 #798 fxsaberこれは何の関係もない。誰にもわからない... 何しろ、MqlRatesの 1要素の重さは60バイトもある。 もちろん、10000要素の配列を1つだけ使うのであれば、問題ありません。 しかし、このような合成文字で作られた配列が、それぞれ100000個の大きさになると、配列の項目へのアクセス速度が急激に（1桁以上）低下することに直面することになるのです。 配列サイズの最適化に目を向けておいて損はありませんし、良いスタイルだと思います。以上です。私はただ、覚えておくといいと言っただけです。 fxsaber 2018.04.06 16:46 #799 ニコライ・セムコどうしてわかるの...MqlRates 要素1つの重さは60バイトである。 もちろん、10000要素の配列を1つだけ使うのであれば、問題ありません。 しかし、このような合成文字でできた配列がたくさんあり、それぞれが100000の大きさであれば、演算速度の大幅な低下（1桁以上）が予想されます。 配列サイズの最適化には目をつぶってもいいし、いいスタイルだと思います。以上です。心に留めておいた方がいいと言っただけです。この例では、配列のサイズには一切触れていません。問題は、トレードサーバーから履歴要求を呼び出すため、すでにTerminalに存在するバーをできるだけ早く取得することではありませんでした。 Nikolai Semko 2018.04.06 16:49 #800 fxsaberこの例では、配列のサイズには一切触れていません。取引サーバーから履歴要求を呼び出さないこと、それに応じて、すでにTerminalにあるバーをできるだけ早く取得することでした。ああ、なんだったんだろう。 あなたのコードの行を見たところ、おそらくCPUキャッシュサイズより大きなアレイが作成されるでしょう。 1...737475767778798081828384858687...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
やってみたが、デタラメは表示されなかった。紛らわしいのは、シフトがおそらく -720 であるべきだということです。
P.S.繰り返しになりますが、私はシフト＋2時間-とサイトに書いてあることを知っていますが、ロボットは知らないのです。
ウェブサイトを鵜呑みにする必要はない。実際のシフトは3時間です。
要求された結果：「現在の 時刻を検索するTimeServer()」うまくいっていないのですが、何か間違っているのかもしれません。
4端子で確認したところ、正常です。
fxsaber さん 2018.04.03 06:26
ライブラリ：シンボル
fxsaber さん 2018.04.06 08:20
カスタムシンボルのプロパティを変更する必要がある場合、場合によっては、見積書をインポートする前に変更する必要があります。
ですから、まずすべてのシンボルのプロパティを設定し、それからインポートを行うことを強くお勧めします。
例えば、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUEと SYMBOL_TRADE_TICK_SIZEを設定したい場合、ティック/バーをインポートする前に行う必要があります。
大きな配列はいいのですが、サイズが重要 であることを忘れないでください。
何しろ、MqlRatesの 1要素の重さは60バイトもある。
もちろん、10000要素の配列を1つだけ使うのであれば、問題ありません。
しかし、このような合成文字で作られた配列が、それぞれ100000個の大きさになると、配列の項目へのアクセス速度が急激に（1桁以上）低下することに直面することになるのです。
配列サイズの最適化に目を向けておいて損はありませんし、良いスタイルだと思います。以上です。私はただ、覚えておくといいと言っただけです。
この例では、配列のサイズには一切触れていません。問題は、トレードサーバーから履歴要求を呼び出すため、すでにTerminalに存在するバーをできるだけ早く取得することではありませんでした。
あなたのコードの行を見たところ、おそらくCPUキャッシュサイズより大きなアレイが作成されるでしょう。