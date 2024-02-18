mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 82

イホル・ヘラスコ

お願いします。

これは、もともと問題のある行です

Str[ArrayResize(Str, ArraySize(Str) + 1) - 1] = FileReadString(handle);
 
fxsaber

本来はこのセリフのことなんですけどね。

そして、あくまでも一般的なアプローチの話です。人はそれを見て、無意識のうちに「こうあるべきだ」と学習するのです。そして、「MQL5はMQL4よりもチェックが多く、複雑になっている」と。今日、どこかのスレッドでそのような文章を読みました。

 
イホル・ヘラスコ

初心者向けでは全くありません。

 
fxsaber

このスレッドは新参者向けでは全くありません。

信じる者は幸いである。ちょうど10分前、このスレッドを読んだと思われる初心者の方からここで質問がありました。アーテムは質問を別のスレッドに移しました。少ないと思っていませんか？残念ながら、そうではありません。私たちはそれをコントロールすることができません。

 
イホル・ヘラスコ

もう一度言いますが、このスレッドは初心者のためのものではありません。司会者の行動はそれに左右される。

 

このスレッドは初心者向けではないので、プロの方々はここで答えを出してくれるかもしれません。

あるバー数でスクリーンショットが作れないという問題に遭遇しました。つまり、左のバーは簡単に見つかるのですが、指定したバー数に合わせてスクリーンショットのサイズを調整する方法が不明です。ズームや全画面モード（F11）によって結果が常に変化しています。

よろしくお願いします。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

ここから アイデアを出してください。

 
fxsaber

ありがとうございます。しかし、このスクリプトも保存が正しくありません。

私のモニターでは、右側の制限に縦線が引かれており、スクリーンショットはその線を大きく超えてしまっています。


 
アレクセイ・ヴャジミキン

私の答えをもう一度読んでください。短いソースコードを開き、それを理解し...りえき

