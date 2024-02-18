mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 82 1...757677787980818283848586878889...247 新しいコメント fxsaber 2018.04.12 09:51 #811 イホル・ヘラスコお願いします。これは、もともと問題のある行です Str[ArrayResize(Str, ArraySize(Str) + 1) - 1] = FileReadString(handle); Ihor Herasko 2018.04.13 09:29 #812 fxsaber本来はこのセリフのことなんですけどね。 そして、あくまでも一般的なアプローチの話です。人はそれを見て、無意識のうちに「こうあるべきだ」と学習するのです。そして、「MQL5はMQL4よりもチェックが多く、複雑になっている」と。今日、どこかのスレッドでそのような文章を読みました。 Artyom Trishkin 2018.04.13 09:35 #813 このトピックに関係のないコメントは、「MQL5 MT5 MetaTrader5初心者からの質問」に移動しました。 fxsaber 2018.04.13 09:50 #814 イホル・ヘラスコ一般的なアプローチの話をしただけです。人はそれを見て、無意識のうちに「こうあるべきだ」と学習するのです。そして、「MQL5はMQL4よりもチェックが多く、複雑になっている」と。ちょうど今日、どこかのスレッドでそんな文章を読みました。初心者向けでは全くありません。 Ihor Herasko 2018.04.13 09:54 #815 fxsaberこのスレッドは新参者向けでは全くありません。信じる者は幸いである。ちょうど10分前、このスレッドを読んだと思われる初心者の方からここで質問がありました。アーテムは質問を別のスレッドに移しました。少ないと思っていませんか？残念ながら、そうではありません。私たちはそれをコントロールすることができません。 fxsaber 2018.04.13 09:57 #816 イホル・ヘラスコ信じる者は幸いである。ちょうど10分前、このスレッドを読んだと思われる新人の方から、ここで質問がありました。アーテムは質問を別のスレッドに移しました。少ないと思いませんか？残念ながら、そうではありません。私たちはそれをコントロールすることができません。もう一度言いますが、このスレッドは初心者のためのものではありません。司会者の行動はそれに左右される。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.13 10:22 #817 このスレッドは初心者向けではないので、プロの方々はここで答えを出してくれるかもしれません。 あるバー数でスクリーンショットが作れないという問題に遭遇しました。つまり、左のバーは簡単に見つかるのですが、指定したバー数に合わせてスクリーンショットのサイズを調整する方法が不明です。ズームや全画面モード（F11）によって結果が常に変化しています。 よろしくお願いします。 fxsaber 2018.04.13 10:26 #818 アレクセイ・ヴャジミキンこのスレッドは初心者向けではないので、プロの方々はここで答えを出してくれるかもしれません。 あるバー数でスクリーンショットが作れないという問題に遭遇しました。つまり、左のバーは簡単に見つかるのですが、指定したバー数に合わせてスクリーンショットのサイズを調整する方法が不明です。ズームや全画面モード（F11）によって結果が常に変化しています。 この問題を解決するためにご協力をお願いします。ここから アイデアを出してください。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.13 10:35 #819 fxsaberここから アイデアを出してください。ありがとうございます。しかし、このスクリプトも保存が正しくありません。 私のモニターでは、右側の制限に縦線が引かれており、スクリーンショットはその線を大きく超えてしまっています。 fxsaber 2018.04.13 10:37 #820 アレクセイ・ヴャジミキンありがとうございます。しかし、このスクリプトは、同じように間違って保存されます。私の答えをもう一度読んでください。短いソースコードを開き、それを理解し...りえき 1...757677787980818283848586878889...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
お願いします。
これは、もともと問題のある行です
本来はこのセリフのことなんですけどね。
そして、あくまでも一般的なアプローチの話です。人はそれを見て、無意識のうちに「こうあるべきだ」と学習するのです。そして、「MQL5はMQL4よりもチェックが多く、複雑になっている」と。今日、どこかのスレッドでそのような文章を読みました。
初心者向けでは全くありません。
このスレッドは新参者向けでは全くありません。
もう一度言いますが、このスレッドは初心者のためのものではありません。司会者の行動はそれに左右される。
このスレッドは初心者向けではないので、プロの方々はここで答えを出してくれるかもしれません。
あるバー数でスクリーンショットが作れないという問題に遭遇しました。つまり、左のバーは簡単に見つかるのですが、指定したバー数に合わせてスクリーンショットのサイズを調整する方法が不明です。ズームや全画面モード（F11）によって結果が常に変化しています。
よろしくお願いします。
この問題を解決するためにご協力をお願いします。
ありがとうございます。しかし、このスクリプトも保存が正しくありません。
私のモニターでは、右側の制限に縦線が引かれており、スクリーンショットはその線を大きく超えてしまっています。
私の答えをもう一度読んでください。短いソースコードを開き、それを理解し...りえき