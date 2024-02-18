mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 36 1...293031323334353637383940414243...247 新しいコメント kaus_bonus 2017.04.16 22:33 #351 コールドスタートは、このようなケースにつながるのです。2017.04.17 00:27:51.705 Core 1 GOLD-6.17: generate 48836 ticks in 0:00:00.000, passed to tester 48984 ticks 2017.04.17 00:27:51.705 Core 1 GOLD-9.17: generate 3184 ticks in 0:00:00.000, passed to tester 35192 ticks ということになります。2017.04.17 00:22:16.126 Trade 2017.04.07 10:00:00 deal performed [#247 buy 1.00 GOLD-9.17 at 0.0] もう一回実行する2017.04.17 00:31:51.123 Core 1 GOLD-6.17: passed to tester 48984 ticks 2017.04.17 00:31:51.123 Core 1 GOLD-9.17: passed to tester 35192 ticks とテスト結果が全く違う ファイル: xj2scoo-fw7j24j_2_bekd_v1.1.mq5 11 kb fxsaber 2017.04.16 22:35 #352 @Renat Fatkhullin さん、テスターが正確で、すぐに使えるという強い根拠を提示してください。テスターの検証のための明確な基準はどこにあるのか？100%の再現性、ベンチマークとの一致はどこにあるのか？あなたの言葉のどこに鉄壁の論証があるのですか？テスターの検証エキスパートをALL公開することを提案します。テスターに落ちたEAを書いた人にお金を払うことを提案します。そして、テスターをいじった後にチェッカーベースに含める。テスターが生で、みんながそれを証明している。テスターでバグを見つけようと思っても、すぐに見つかってしまうのはなぜか。なぜ16年間のプラットフォーム構築の経験から、信頼できるテスターを書けないのか？どのビルドもテスターの感覚はひとつ、「戸惑い」です。 Slava 2017.04.17 08:49 #353 kaus_bonus さんビルド1583のリリースに伴い、低流動性の株式ティッカーで履歴のティックとテスターのティックの不一致の問題に戻る予定です。サービスデスクから、問題が解決したとの回答がありましたか？最後の回答は「取り組んでいるところです」でした。この問題はまだ解決していません。残念ながら、すべてが開発者に依存しているわけではなく、問題の一部はトレードサーバーのティックの品質に依存しています。整理しているところです。お待ちください。 Slava 2017.04.17 09:06 #354 ここでは、例えばチェックスクリプトを紹介します。ティックとミニッツバーの対応関係をチェックします。まだ最適化されていません。より広い範囲で刻みを要求することで、高速化することができます。しかし、この形式では、各分単位の刻みを個別に要求するため、より明確である//+------------------------------------------------------------------+ //| TestTicks.mq5 | //| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs //--- input parameters input datetime InpBeginDate=D'2017.01.01 0:00:00'; input datetime InpEndDate=D'2017.12.31 0:00:00'; input bool InpFullLogs=false; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { MqlRates rates[]; MqlTick ticks[]; datetime begin_date,end_date=(datetime)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TIME); datetime prev_date,cur_date; int cnt_rates,cnt_ticks; int i,j,book_depth=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH); int bars_absent=0,bars_absent_wrong=0,tickminutes_absent=0; int bars_volume=0,bars_highlow=0; string str_ticks=(book_depth>0)?" bid/ask":" last/volume"; //--- настроим даты if(InpEndDate<end_date && InpEndDate>InpBeginDate) end_date=InpEndDate; end_date/=60; end_date*=60; end_date--; if(InpBeginDate>=end_date) begin_date=end_date-24*3600; else { begin_date=InpBeginDate; begin_date/=60; begin_date*=60; } //--- cnt_rates=CopyRates(_Symbol,PERIOD_M1,begin_date,end_date,rates); Print(cnt_rates," M1 bars from ",begin_date," to ",end_date); for(i=0; i<cnt_rates; i++) { if(IsStopped()) { Print("stopped on ",i," at ",rates[i].time); break; } if(i==0) prev_date=begin_date-60; else prev_date=rates[i-1].time; cur_date=rates[i].time; Comment(cur_date," ",i+1," / ",cnt_rates,"\n",tickminutes_absent," ",bars_volume," ",bars_highlow," ",bars_absent_wrong); //--- отсутствуют минутки if(cur_date-prev_date>60) { prev_date+=60; cnt_ticks=CopyTicksRange(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,prev_date*1000,cur_date*1000-1); if(cnt_ticks>0) { datetime next_minute=(ticks[0].time/60+1)*60; int absent=1; int trades=0,infos=0; for(j=0; j<cnt_ticks; j++) { if((ticks[j].flags&(TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK))!=0) infos++; if((ticks[j].flags&(TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME))!=0) trades++; //--- считаем реально отсутствующие минутки if(ticks[j].time>=next_minute) { next_minute=(ticks[j].time/60+1)*60; absent++; } } //--- тики не соответствуют барам if((book_depth<1 && infos>0) || (book_depth>0 && trades>0)) { Print(cnt_ticks," ticks between ",prev_date," and ",cur_date," (",absent," M1 bars absent)"); if(InpFullLogs) for(j=0; j<cnt_ticks; j++) { Print(ticks[j].time,".",IntegerToString(ticks[j].time_msc%1000,3,'0'), " Bid=",DoubleToString(ticks[j].bid,_Digits), " Ask=",DoubleToString(ticks[j].ask,_Digits), " Last=",DoubleToString(ticks[j].last,_Digits), " Flags=",ticks[j].flags, " Volume=",ticks[j].volume); } //--- счётчик отсутствующих баров bars_absent_wrong+=absent; } else { if(InpFullLogs) Print(cnt_ticks,str_ticks," ticks between ",prev_date," and ",cur_date," (",absent," M1 bars)"); //--- счётчик отсутствующих баров bars_absent+=absent; } } } cnt_ticks=CopyTicksRange(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,cur_date*1000,(cur_date+60)*1000-1); if(cnt_ticks<=0 && !IsStopped()) { if(InpFullLogs) Print("Ticks absent for M1 ",cur_date," last_error=",GetLastError()); tickminutes_absent++; } //--- проверим качество тиков if(cnt_ticks>0) { double high_trades=0.0,low_trades=0.0; double high_infos=0.0,low_infos=0.0; int trades=0,infos=0; //--- сначала соберём статистику for(j=0; j<cnt_ticks; j++) { if((ticks[j].flags&(TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK))!=0) { if(ticks[j].bid>0.0) { if(high_infos==0.0) high_infos=ticks[j].bid; else { if(high_infos<ticks[j].bid) high_infos=ticks[j].bid; } if(low_infos==0.0) low_infos=ticks[j].bid; else { if(low_infos>ticks[j].bid) low_infos=ticks[j].bid; } } infos++; } if((ticks[j].flags&(TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME))!=0) { if(ticks[j].last>0.0) { if(high_trades==0.0) high_trades=ticks[j].last; else { if(high_trades<ticks[j].last) high_trades=ticks[j].last; } if(low_trades==0.0) low_trades=ticks[j].last; else { if(low_trades>ticks[j].last) low_trades=ticks[j].last; } } trades++; } } //--- потом сверим с минутным баром double point=pow(10.0,-_Digits); double high,low; int volume; bool error=false; //--- это биржевой инструмент? if(book_depth>0) { high=high_trades; low=low_trades; volume=trades; } else { high=high_infos; low=low_infos; volume=infos; } if(MathAbs(low-rates[i].low)>=point) { error=true; bars_highlow++; } else { if(MathAbs(high-rates[i].high)>=point) { error=true; bars_highlow++; } else { if(volume!=rates[i].tick_volume) { error=true; bars_volume++; } } } //--- надо вывести сообщение об ошибке if(error && InpFullLogs) Print(rates[i].time," ticks (",DoubleToString(high,_Digits)," ",DoubleToString(low,_Digits)," ",volume, ") mismatch with M1 bar (",DoubleToString(rates[i].high,_Digits)," ",DoubleToString(rates[i].low,_Digits)," ",rates[i].tick_volume,")"); } } //--- if(tickminutes_absent>0) Print("real ticks absent for ",tickminutes_absent," M1 bars"); if(bars_volume>0) Print("tick volumes not matched for ",bars_volume," M1 bars"); else Print("all the tick volumes matched for all M1 bars"); if(bars_highlow>0) Print("tick prices not matched for ",bars_volume," M1 bars"); else Print("all the tick prices matched for all M1 bars"); if(bars_absent_wrong>0) Print(bars_absent_wrong," M1 bars absent in total while real ticks present"); //--- тут всё нормально, есть тики, которые не формируют бары, поэтому баров и не должно быть if(bars_absent>0 && InpFullLogs) Print(bars_absent," M1 bars absent while",str_ticks," ticks present"); //--- очистим коммент Comment(""); } //+------------------------------------------------------------------+ ファイル: TestTicks.mq5 17 kb fxsaber 2017.04.17 09:25 #355 スラワここでは、例えばチェックスクリプトを紹介します。ティックとミニッツバーの対応関係をチェックします。まだ最適化されていません。より広い範囲で刻みを要求することで、高速化することができます。しかし、この形の方が、分単位の刻みを別々に要求しているので、より分かりやすいと思います。 ありがとうございます。小言です。book_depth=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH); これは、FX/為替の所属を定義する方法ではない - 多くの放送のFXのスタック。Metaquotes-Demoで以下のような結果が得られました。Test2 (Si-6.17,M1) 6 M1 bars from 2017.04.17 00:00:00 to 2017.04.17 10:05:59 Test2 (Si-6.17,M1) 9 bid/ask ticks between 2017.04.17 00:00:00 and 2017.04.17 10:00:00 (9 M1 bars) Test2 (Si-6.17,M1) all the tick volumes matched for all M1 bars Test2 (Si-6.17,M1) all the tick prices matched for all M1 bars Test2 (Si-6.17,M1) 9 M1 bars absent while bid/ask ticks present大丈夫でしょうか？ kaus_bonus 2017.04.17 09:47 #356 スラワサービス部門から、問題が解決したことを伝えられましたか？最後の回答は「調査中」だった。この問題はまだ解決されていません。残念ながら、すべてが開発者に依存しているわけではなく、問題の一部は取引サーバーにアップロードされるティックの品質に依存します。把握すること。お待ちください。 不満はないんですけどね。SDでは、一貫性のないダニという別の不満があったのです。と、ここで新たなバグが発生しました。最初のコールドランで、テスターのすべてのティックを使用した後に現れた、0でのテスターでの実行です。 Slava 2017.04.17 11:10 #357 kaus_bonus さん 文句を言っているわけではありません。SDのアプリケーションは、刻みが一定でないという別の理由があります。テスターのすべてのティックを使用した後、最初のコールドランで価格0での実行という新しいバグが現れました。これは同じ場所のものです。ダニの問題も同じです。あなたの言うようなケースは、これまでにはなかったのですか？いいえ。 どこから来たのか？ダニ合わせの問題を解決する過程で Slava 2017.04.17 11:11 #358 fxsaber ありがとうございます。小ネタFX/FXの所属を定義する方法ではない - 多くはFXのスタックを放送している。取引所が取引所でないことと、何か関係があるのでしょうか？FXのスタックが放送されている場合は、フィンによってバーが構築されていることを意味します。 fxsaber 2017.04.17 11:39 #359 スラワ証券取引所と何か関係があるのでしょうか？が放送されているということは、バーがフリッパーで作られているということです。 FXでフリッパーって？デモを開くのはこちら FIBOGroup-MT5 Server. Slava 2017.04.17 12:01 #360 fxsaber FXにおけるフリッパーとは？デモを開くのはこちら FIBOGroup-MT5 Server.市場の深さが伝わっている場合はフリッパーに基づいて、そうでない場合はビッドに基づいてバーが構築されるご質問の件、了解しました。最近では、ティック機能の拡張により、「常にフィンでビルドする」、「常にビッドでビルドする」、「スタックの翻訳に応じてビルドする」という設定があるようです。最初の2つの設定は、このスクリプトでは考慮されません。旧来の方法」で計算されています。 1...293031323334353637383940414243...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
コールドスタートは、このようなケースにつながるのです。
ということになります。
もう一回実行する
とテスト結果が全く違う
@Renat Fatkhullin さん、テスターが正確で、すぐに使えるという強い根拠を提示してください。
テスターの検証のための明確な基準はどこにあるのか？100%の再現性、ベンチマークとの一致はどこにあるのか？
あなたの言葉のどこに鉄壁の論証があるのですか？
テスターの検証エキスパートをALL公開することを提案します。テスターに落ちたEAを書いた人にお金を払うことを提案します。そして、テスターをいじった後にチェッカーベースに含める。
テスターが生で、みんながそれを証明している。テスターでバグを見つけようと思っても、すぐに見つかってしまうのはなぜか。なぜ16年間のプラットフォーム構築の経験から、信頼できるテスターを書けないのか？どのビルドもテスターの感覚はひとつ、「戸惑い」です。
ビルド1583のリリースに伴い、低流動性の株式ティッカーで履歴のティックとテスターのティックの不一致の問題に戻る予定です。
サービスデスクから、問題が解決したとの回答がありましたか？最後の回答は「取り組んでいるところです」でした。
この問題はまだ解決していません。残念ながら、すべてが開発者に依存しているわけではなく、問題の一部はトレードサーバーのティックの品質に依存しています。
整理しているところです。お待ちください。
ここでは、例えばチェックスクリプトを紹介します。ティックとミニッツバーの対応関係をチェックします。まだ最適化されていません。より広い範囲で刻みを要求することで、高速化することができます。しかし、この形式では、各分単位の刻みを個別に要求するため、より明確である
ここでは、例えばチェックスクリプトを紹介します。ティックとミニッツバーの対応関係をチェックします。まだ最適化されていません。より広い範囲で刻みを要求することで、高速化することができます。しかし、この形の方が、分単位の刻みを別々に要求しているので、より分かりやすいと思います。
Metaquotes-Demoで以下のような結果が得られました。
大丈夫でしょうか？
サービス部門から、問題が解決したことを伝えられましたか？最後の回答は「調査中」だった。
この問題はまだ解決されていません。残念ながら、すべてが開発者に依存しているわけではなく、問題の一部は取引サーバーにアップロードされるティックの品質に依存します。
把握すること。お待ちください。
不満はないんですけどね。
SDでは、一貫性のないダニという別の不満があったのです。
と、ここで新たなバグが発生しました。最初のコールドランで、テスターのすべてのティックを使用した後に現れた、0でのテスターでの実行です。
文句を言っているわけではありません。
SDのアプリケーションは、刻みが一定でないという別の理由があります。
テスターのすべてのティックを使用した後、最初のコールドランで価格0での実行という新しいバグが現れました。
これは同じ場所のものです。ダニの問題も同じです。
あなたの言うようなケースは、これまでにはなかったのですか？いいえ。
どこから来たのか？ダニ合わせの問題を解決する過程で
ありがとうございます。小ネタFX/FXの所属を定義する方法ではない - 多くはFXのスタックを放送している。
取引所が取引所でないことと、何か関係があるのでしょうか？
FXのスタックが放送されている場合は、フィンによってバーが構築されていることを意味します。
証券取引所と何か関係があるのでしょうか？
が放送されているということは、バーがフリッパーで作られているということです。
FXにおけるフリッパーとは？デモを開くのはこちら FIBOGroup-MT5 Server.
市場の深さが伝わっている場合はフリッパーに基づいて、そうでない場合はビッドに基づいてバーが構築される
ご質問の件、了解しました。最近では、ティック機能の拡張により、「常にフィンでビルドする」、「常にビッドでビルドする」、「スタックの翻訳に応じてビルドする」という設定があるようです。
最初の2つの設定は、このスクリプトでは考慮されません。旧来の方法」で計算されています。