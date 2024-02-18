mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 73

キリル・ベローゾフ

終値で、GMTOffsetがわかっている履歴で、影響を受けていない証券会社のローソク足を見つけてください。ローソク足の時間差から、GCの差が出ます。その差に既知のもののGMTを足せば、未知のもののGMT差となる。

トレードサーバーの時間なんてわからない。シンボルの最後の引用の時間しかわからない。

ローソク足は1時間足の可能性が高い。

まあこれは真面目に探す気がない、他の端末に行け。

ヴィタリー・ムジチェンコ

ブローカーに電話するか、ウェブサイトを見る

他の端末に行かなくても、Web経由でチャートのペアリングを解除することは可能でしょう。

追伸：未知のブローカーの時間が必要な問題とは、具体的にどのようなものでしょうか？

 
キリル・ベローゾフ

ソフトウエアレベルで調べる必要がある)

 
ヴィタリー・ムジチェンコ

そして、あなたは未知のブローカーの時間を必要とするタスクは、何ですか？

 
キリル・ベローゾフ

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

mql5の特性、ヒントとコツ

ヴィタリー・ムジチェンコ さん 2018.03.25 21:34

しかし、ローソク足にはサーバーの時間も表示されるわけです。

私は今、任意のディーラーから端末を起動していると仮定すると、引用符はありませんが、23:58に市場の概要に 記録された最後の1つがありますが、どのようなGMTオフセットで動作 - は知られていないです。

それとも、私はすでにバカなので、すぐにバレてしまうのでしょうか？

追伸：仮に私が時間を忘れてしまい、昼夜、曜日、時間の区別がつかなくなったとします。

サーバーがディーリングルームでハングアップするため、それは週末だから、または木曜日の例では、引用符がないことを見つける方法？

そのようなソリューションがあるようですが、取引サーバーに時間がない場合、どのように実装すればいいのかわかりません。

if( TimeCurrent()<TimeServer()-60 ) return( "нет котировок уже 1 минуту" );

 
ヴィタリー・ムジチェンコ

タイマーを起動し、見積もりの状況を確認する。

長い間変わらない場合は、証券会社が電話を切ったか、木曜日か週末ということです)

 
キリル・ベローゾフ

タイマーが開始され、TimeCurrent()がある。次に何をするか、何を比べるか？オンティカに最後の刻みの時刻を書き込んで、それと比較することもできます。

他の解決策はないのでしょうか？

PS.TimeServer() //取引サーバーの時刻が わかると助かります。
 
ヴィタリー・ムジチェンコ

OnTimer() 内の TimeCurrent() は、すべての Market Watch 機器からの最後のティックの時刻を表示します。

OnTick()の内部では、現在のシンボルによる最後の引用の時刻を表示します。

Global Variablesで 変更の事実を固定するのです。

そして、OnTimer()の呼び出しのたびに、それを比較する。

別のタイマーを起動し、見積もり開始時刻が変わらない場合、見積もりなし時刻のカウントを開始します。

結論を出し、反応する。

さらに、各商品の見積もりと取引セッションも用意されています。そこから取引時間かどうかを調べることができます。

追伸：私が理解した限りでは、サーバータイムは必要ないようです。引用符の有無を設定する必要があります。

 
キリル・ベローゾフ

生産性という点では非常に高価です。

目隠しをされることも多い。


 
確認しなかった。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

OnTesterPass内のお得な情報履歴

アンソニー・ガロット さん 2018.03.29 02:34

今日はもう少し掘り下げてみました。

ローカルネットワークファーム エージェントを使用する場合、OnTester()イベントでファイルを開くことができないようです。

OnTester()で設定されたデータは、フレームを介してエージェントからOnTesterPass()に戻されるため、OnTester()が起動していることが分かります。

つまり、OnTester()からデータをファイルにダンプするという私のアプローチは、ローカルエージェントに対してのみ機能し、ローカルネットワークファームエージェントには機能せず、おそらくMQL5クラウドネットワークエージェントには 機能しないのでしょう。

