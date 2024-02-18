mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 73 1...666768697071727374757677787980...247 新しいコメント Vitaly Muzichenko 2018.03.25 22:04 #721 キリル・ベローゾフ終値で、GMTOffsetがわかっている履歴で、影響を受けていない証券会社のローソク足を見つけてください。ローソク足の時間差から、GCの差が出ます。その差に既知のもののGMTを足せば、未知のもののGMT差となる。トレードサーバーの時間なんてわからない。シンボルの最後の引用の時間しかわからない。 ローソク足は1時間足の可能性が高い。まあこれは真面目に探す気がない、他の端末に行け。 他にどんなバリエーションがあるのでしょうか？ Kirill Belousov 2018.03.25 22:05 #722 ヴィタリー・ムジチェンコまあそれは真面目に探すんじゃなくて、他の端末に行けよ。 他にどんな選択肢があるのか7ブローカーに電話するか、ウェブサイトを見る 他の端末に行かなくても、Web経由でチャートのペアリングを解除することは可能でしょう。 追伸：未知のブローカーの時間が必要な問題とは、具体的にどのようなものでしょうか？ Vitaly Muzichenko 2018.03.25 22:06 #723 キリル・ベローゾフブローカーに電話するか、ウェブサイトを見るソフトウエアレベルで調べる必要がある) Kirill Belousov 2018.03.25 22:09 #724 ヴィタリー・ムジチェンコソフトウエアレベルで調べる必要がある)そして、あなたは未知のブローカーの時間を必要とするタスクは、何ですか？ Vitaly Muzichenko 2018.03.25 22:12 #725 キリル・ベローゾフ実際に、未知のブローカーの時間が必要な業務とは何でしょうか？ トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム mql5の特性、ヒントとコツ ヴィタリー・ムジチェンコ さん 2018.03.25 21:34 しかし、ローソク足にはサーバーの時間も表示されるわけです。 私は今、任意のディーラーから端末を起動していると仮定すると、引用符はありませんが、23:58に市場の概要に 記録された最後の1つがありますが、どのようなGMTオフセットで動作 - は知られていないです。 それとも、私はすでにバカなので、すぐにバレてしまうのでしょうか？追伸：仮に私が時間を忘れてしまい、昼夜、曜日、時間の区別がつかなくなったとします。 サーバーがディーリングルームでハングアップするため、それは週末だから、または木曜日の例では、引用符がないことを見つける方法？そのようなソリューションがあるようですが、取引サーバーに時間がない場合、どのように実装すればいいのかわかりません。 if( TimeCurrent()<TimeServer()-60 ) return( "нет котировок уже 1 минуту" ); Kirill Belousov 2018.03.25 22:16 #726 ヴィタリー・ムジチェンコタイマーを起動し、見積もりの状況を確認する。 長い間変わらない場合は、証券会社が電話を切ったか、木曜日か週末ということです) Vitaly Muzichenko 2018.03.25 22:19 #727 キリル・ベローゾフ： タイマーを起動し、見積もりの状況を確認する。長い間変化がない場合は、BCが切れているか、木曜日や週末であることを意味します ))タイマーが開始され、TimeCurrent()がある。次に何をするか、何を比べるか？オンティカに最後の刻みの時刻を書き込んで、それと比較することもできます。他の解決策はないのでしょうか？ PS.TimeServer() //取引サーバーの時刻が わかると助かります。 Kirill Belousov 2018.03.25 22:35 #728 ヴィタリー・ムジチェンコタイマーが動作している、TimeCurrent()が利用できる。でも、次は何と比べたらいいのか？Onticに最後の刻みの時刻を書き込んで、それと比較することも可能です。 他の解決策はないのでしょうか？ PS.TimeServer() // 取引サーバーの時刻が わかると助かります。OnTimer() 内の TimeCurrent() は、すべての Market Watch 機器からの最後のティックの時刻を表示します。 OnTick()の内部では、現在のシンボルによる最後の引用の時刻を表示します。 Global Variablesで 変更の事実を固定するのです。 そして、OnTimer()の呼び出しのたびに、それを比較する。 別のタイマーを起動し、見積もり開始時刻が変わらない場合、見積もりなし時刻のカウントを開始します。 結論を出し、反応する。 さらに、各商品の見積もりと取引セッションも用意されています。そこから取引時間かどうかを調べることができます。 追伸：私が理解した限りでは、サーバータイムは必要ないようです。引用符の有無を設定する必要があります。 Vitaly Muzichenko 2018.03.25 22:41 #729 キリル・ベローゾフOnTimer()内の TimeCurrent()は、すべての Market Watch 機器からの最後のティックの到着時刻を表示します。 Global Variablesで 変更の事実を固定するのです。 そして、OnTimer()の呼び出しのたびに、それを比較する。 タイマーがスタートし、見積もり開始時刻に変化がない場合、見積もり不能時刻のカウントダウンを開始します。 結論を出し、反応する。 さらに、各商品の見積もりと取引セッション も用意されています。そこから、取引時間かどうかを調べることができます。 追伸：私が理解した限りでは、サーバータイムは必要ないようです。見積もり不在の事実を設定する必要があります。生産性という点では非常に高価です。 目隠しをされることも多い。 fxsaber 2018.03.29 06:16 #730 確認しなかった。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム OnTesterPass内のお得な情報履歴 アンソニー・ガロット さん 2018.03.29 02:34 今日はもう少し掘り下げてみました。 ローカルネットワークファーム エージェントを使用する場合、OnTester()イベントでファイルを開くことができないようです。 OnTester()で設定されたデータは、フレームを介してエージェントからOnTesterPass()に戻されるため、OnTester()が起動していることが分かります。 つまり、OnTester()からデータをファイルにダンプするという私のアプローチは、ローカルエージェントに対してのみ機能し、ローカルネットワークファームエージェントには機能せず、おそらくMQL5クラウドネットワークエージェントには 機能しないのでしょう。 1...666768697071727374757677787980...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
終値で、GMTOffsetがわかっている履歴で、影響を受けていない証券会社のローソク足を見つけてください。ローソク足の時間差から、GCの差が出ます。その差に既知のもののGMTを足せば、未知のもののGMT差となる。
トレードサーバーの時間なんてわからない。シンボルの最後の引用の時間しかわからない。
ローソク足は1時間足の可能性が高い。
まあこれは真面目に探す気がない、他の端末に行け。
他にどんなバリエーションがあるのでしょうか？
まあそれは真面目に探すんじゃなくて、他の端末に行けよ。
他にどんな選択肢があるのか7
ブローカーに電話するか、ウェブサイトを見る
他の端末に行かなくても、Web経由でチャートのペアリングを解除することは可能でしょう。
追伸：未知のブローカーの時間が必要な問題とは、具体的にどのようなものでしょうか？
ブローカーに電話するか、ウェブサイトを見る
ソフトウエアレベルで調べる必要がある)
ソフトウエアレベルで調べる必要がある)
そして、あなたは未知のブローカーの時間を必要とするタスクは、何ですか？
実際に、未知のブローカーの時間が必要な業務とは何でしょうか？
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
mql5の特性、ヒントとコツ
ヴィタリー・ムジチェンコ さん 2018.03.25 21:34
しかし、ローソク足にはサーバーの時間も表示されるわけです。
私は今、任意のディーラーから端末を起動していると仮定すると、引用符はありませんが、23:58に市場の概要に 記録された最後の1つがありますが、どのようなGMTオフセットで動作 - は知られていないです。
それとも、私はすでにバカなので、すぐにバレてしまうのでしょうか？
追伸：仮に私が時間を忘れてしまい、昼夜、曜日、時間の区別がつかなくなったとします。
サーバーがディーリングルームでハングアップするため、それは週末だから、または木曜日の例では、引用符がないことを見つける方法？
そのようなソリューションがあるようですが、取引サーバーに時間がない場合、どのように実装すればいいのかわかりません。
タイマーを起動し、見積もりの状況を確認する。
長い間変わらない場合は、証券会社が電話を切ったか、木曜日か週末ということです)
タイマーを起動し、見積もりの状況を確認する。
長い間変化がない場合は、BCが切れているか、木曜日や週末であることを意味します ))
タイマーが開始され、TimeCurrent()がある。次に何をするか、何を比べるか？オンティカに最後の刻みの時刻を書き込んで、それと比較することもできます。
他の解決策はないのでしょうか？PS.TimeServer() //取引サーバーの時刻が わかると助かります。
タイマーが動作している、TimeCurrent()が利用できる。でも、次は何と比べたらいいのか？Onticに最後の刻みの時刻を書き込んで、それと比較することも可能です。
他の解決策はないのでしょうか？PS.TimeServer() // 取引サーバーの時刻が わかると助かります。
OnTimer() 内の TimeCurrent() は、すべての Market Watch 機器からの最後のティックの時刻を表示します。
OnTick()の内部では、現在のシンボルによる最後の引用の時刻を表示します。
Global Variablesで 変更の事実を固定するのです。
そして、OnTimer()の呼び出しのたびに、それを比較する。
別のタイマーを起動し、見積もり開始時刻が変わらない場合、見積もりなし時刻のカウントを開始します。
結論を出し、反応する。
さらに、各商品の見積もりと取引セッションも用意されています。そこから取引時間かどうかを調べることができます。
追伸：私が理解した限りでは、サーバータイムは必要ないようです。引用符の有無を設定する必要があります。
OnTimer()内の TimeCurrent()は、すべての Market Watch 機器からの最後のティックの到着時刻を表示します。
Global Variablesで 変更の事実を固定するのです。
そして、OnTimer()の呼び出しのたびに、それを比較する。
タイマーがスタートし、見積もり開始時刻に変化がない場合、見積もり不能時刻のカウントダウンを開始します。
結論を出し、反応する。
さらに、各商品の見積もりと取引セッション も用意されています。そこから、取引時間かどうかを調べることができます。
追伸：私が理解した限りでは、サーバータイムは必要ないようです。見積もり不在の事実を設定する必要があります。
生産性という点では非常に高価です。
目隠しをされることも多い。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
OnTesterPass内のお得な情報履歴
アンソニー・ガロット さん 2018.03.29 02:34
今日はもう少し掘り下げてみました。
ローカルネットワークファーム エージェントを使用する場合、OnTester()イベントでファイルを開くことができないようです。
OnTester()で設定されたデータは、フレームを介してエージェントからOnTesterPass()に戻されるため、OnTester()が起動していることが分かります。
つまり、OnTester()からデータをファイルにダンプするという私のアプローチは、ローカルエージェントに対してのみ機能し、ローカルネットワークファームエージェントには機能せず、おそらくMQL5クラウドネットワークエージェントには 機能しないのでしょう。