トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 913

アレクセイ・ヴャジミキンこの言葉から、大量のデータで学習すると、市場が変化するにつれて結果が悪くなることがわかります。では、この膨大なサンプルに対して、誤差の少ないルールを作るために、どのようにプリミティブツリーを学習すればよいのでしょうか。ランダム性？一般性とは関係ない暗記学習とでも言うのでしょうか。まるで、文章を丸暗記した小学1年生が、本質を理解しないまま黒板の前に立って話をしているような......。

Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 15:10 #9122
ミハイル・マルキュカイツ一般性とは関係ないクレーマーと言ったところでしょうか。まるで、小学校1年生が文章を丸暗記して、何を言っているのかわからないまま黒板の前に立って話しているような...」。"詰め込み "とは、1行に1つのルールがある場合ですが、1つのルールに100～300行のサンプリングがある場合？ランダム性？

Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:12 #9123
マキシム・ドミトリエフスキーは、正しい方法を学ぶ。
ああ、マキシムカ...あなたがそうさせたのよ...H4を取得されたようですが、どの期間ですか？
正しい方法を学ぶそれも2週間後に。なんて美しいんだ...。1つの取引だけではありません。平均損益を見る。だから... 教えられる必要はないんだ 私は教師なんだから私も教師をしていますが、最近の生徒たちはけっこう頑固なんですよ。あることを伝えると、別のことをする......。それはおかしい...。

Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:14 #9124
アレクセイ・ヴャジミキン"Ridiculous "は1行に1つのルールがある場合ですが、1つのルールに100～300のサンプル行がある場合？ランダム性？象のような頭を持つ歯車。メモリが多いという意味ですが、一概には言えません...。

削除済み 2018.05.14 15:15 #9125
ミハイル・マルキュカイツなぜテスターを見せるんだ、1週間のライブトレードを見せているんだ。私があなたのために開いたチャートにどんな違いがあるのでしょう :)

Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:19 #9126
マキシム・ドミトリエフスキーなぜテスターを見せるんだ、1週間分のライブトレードを見せてるんだ。私が示したチャートと何の違いがあるのでしょう :)テスターってなんだよ、俺は本物の口座で取引してるんだぞ...。
それで......。わかるか？
成績がいい、昔の口座で取引してみた、今週はよかったけど、そうは思えない・・・今考えている人は、最高です!

削除済み 2018.05.14 15:21 #9127
ミハイル・マルキュカイツあ、そうか、エターナルフラットか...。それは、フラットを短期間で習得するからで、少なくとも半年で何回教えるか？

Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 15:26 #9128
ミハイル・マルキュカイツ象のような頭を持つ歯車。メモリが多いという意味ですが、一概には言えませんね...。つまり、単なる思いつき？
1ヶ月間ファイルを添付する - 専門家の意見を期待しています。

Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:30 #9129
マキシム・ドミトリエフスキーそうか、永遠のフラットか...。それは、短期間でワザを鍛えるからで、最低でも半年と言うのは何度目でしょうか。秘密を教えてあげるけど、誰にも言わないでね。どうする？
学習サンプルを増やすと、サンプルの臨界長というものがあり、それに慣れてしまうと、1つ余計な値を取ってしまい、モデル学習の品質が急落し始めるという事実があります。すぐにでも。そして、どのようにトレーニングしても...。ということです。ですから、私の仕事はお金を稼ぐことであって、「私が半年間、モデルをしっかり教育した」ということを皆に証明することではありません。私は、モデルの品質がR-scoreで推定される0.71という閾値を下回らないようにモデルを訓練するのですが、なぜ私があなたを退屈させないか、おわかりでしょう。なぜなら、ターゲットのエントロピーは約0.69なので、出力変数の不確実性そのものよりも、その変数についてより多くを知っているモデルが得られるからです。近い将来、このようなモデルが活躍するかもしれませんね。ええ、その未来は1-2日以内に10-15シグナルです。これが仕事か...。必要であれば、毎日朝からヨーロッパの前で模型を作ります。私の目標は誰かに何かを証明することではなく、お金を稼ぐことですから。頑張らなくちゃいけないのは、私のせいではないんです。現実をそのまま受け入れて、そこに自分の望むものを見ようとしないこと...。明日は動画投稿の予感...。あなたは私を得るでしょう、マキシム ...

削除済み 2018.05.14 15:35 #9130
ミハイル・マルキュカイツよし、秘密を教えてあげよう。でも、誰にも言わないでね。取引成立か？))) 要するに、この方法では結果がランダムになることを教えてくれるのです。(長じては）
そして、あなたの長期的なグラフは、全体の期待値がゼロ未満であることを示しています - あなたが全期間にわたってモデルを訓練した場合とまったく同じです、それは愚かなほどロバストではありません
もう一度、頭の中で足し算をしてみてください。
