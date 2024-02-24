トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 912 1...905906907908909910911912913914915916917918919...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.05.14 14:43 #9111 Aleksey Vyazmikin： TCはくしゃみの度に利益が出るとは思っていないので、全く同数ではありません。1-2の列は情報提供、3と4は独立した2つのターゲット、残りはそれらの予測因子である。これはデタラメだ。本当にNSに分フル投入しているのか。かわいそうに。ニューラルネットワークの 本質を理解していない。数百個のゴミを放り込むゴミ箱じゃないんだから。それは分かっているはずだ。あなたの瑣末なことを手放せないので、先月分のデータをアップロードして、それ以上は......。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 14:52 #9112 ミハイル・マルキュカイツこれはデタラメだ。NSでは本当に分単位で完全チャージしているのですか。かわいそうに。ニューラルネットワークを理解していない数百個のゴミを放り込むゴミ箱じゃないんだから。それは分かっているはずだ。先月のデータをアップロードして、それ以上は、瑣末なことは手放せないので、様子を見ましょう...。なるほど、あなたのシステムは小さな時間間隔にフィットするもの。 Vladimir Perervenko 2018.05.14 14:54 #9113 ユーリイ・アサウレンコありがとうございます。 前回の学習結果に基づいて、標準BPの学習パラメータを変更する。要するに、同じアニールでも、手動で制御するのです。NSのRパッケージは使っていませんが、今後排除することはないでしょう。いつもと違う環境で仕事をしています。モデルの最適なハイパーパラメータを求める方法として、遺伝的手法、進化的手法、ベイズ的手法がある。手探りで対処しても無駄です。 もちろん、IMHOです。 グッドラック Mihail Marchukajtes 2018.05.14 14:58 #9114 数日前、ドクと話をして、私がこのモデルをどう評価しているかを伝えました。私はすぐにモデルが再トレーニングされたことを伝え、モデルが再トレーニングされたのであれば、シグナルを反転させて儲けるべきだという理屈を並べ立てました。彼は半信半疑で、私自身はこのやり方をよく思っていない。しかし、現実はそのようなものであることがわかる。青線前......トレーニング期間、今日以降......何が見えてくるのか？ では、なぜ今日のトレードが始まる前に、モデルを再トレーニングしていることを知りながら、再トレーニングしなかったのでしょうか？と聞いているのですが......。自己主張ではなく、お金を稼ぐためにマーケットに来たのだから、自分の論理や確立した考えに反していても問題ない......。 そこで、9月頃には、初心者だけでなく、ベテランの方にも興味を持っていただけるような、成功しない理由をいくつも説明するビデオを収録する予定です・・・・・・・・。 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:01 #9115 アレクセイ・ヴャジミキンなるほど、御社のシステムは小さい時間軸のものですね。私は長い時間軸で安定したシステムを探しているのですが...。申し訳ありませんが、そんなものはありません。でなければ、とっくに一般に使われ、市場もその効果を失っているはずです。長期的なシステムは通常ドローダウンに入る余裕があり、そこから抜け出せる保証はない。そうなるのか、ならないのか、その時その時で見てみたいですね。うそつけ、相場は今が旬なんだ。今、ここで...。とミスが許されない・・・・・・!!!! 削除済み 2018.05.14 15:05 #9116 ミハイル・マルキュカイツ数日前、ドクと話をして、私がこのモデルをどう評価しているかを伝えました。私はすぐにモデルが再トレーニングされたことを伝え、モデルが再トレーニングされたのであれば、シグナルを反転させて儲けるべきだという理屈を並べ立てました。彼は半信半疑で、私自身はこのやり方をよく思っていない。しかし、現実はそのようなものであることがわかる。青線前......トレーニング期間、今日以降......何が見えてくるのか？ では、なぜ今日のトレードが始まる前に、モデルを再トレーニングしていることを知りながら、再トレーニングしなかったのでしょうか？と聞いているのですが......。自己主張ではなく、お金を稼ぐためにマーケットに来たのだから、自分の論理や確立した考えに反していても問題ない......。 そこで、9月頃には、初心者だけでなく、プロの方にも興味を持っていただけるような、成功しない理由をいくつも説明するビデオを収録する予定です............。べんきょうになる Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 15:05 #9117 ミハイル・マルキュカイツ申し訳ないが、そんなものはない。そうでなければ、とっくに一般に使われ、市場もその効果を失っているはずだ。長期システムは通常、ドローダウンに入る余裕があり、そこから抜け出せる保証はない。そうなるのか、ならないのか、その時その時で見てみたいですね。うそつけ、相場は今が旬なんだ。今、ここで...。とミスが許されない......!!!!この言葉から、大量のデータで学習すると、市場が変化するにつれて悪い結果が出ることがわかります。では、この膨大なサンプルに対して、プリミティブツリーを学習させて、誤差の少ないルールを作るにはどうしたらいいのでしょうか？ランダム性？ Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:06 #9118 ミハイル・マルキュカイツ申し訳ないが、そんなものはない。そうでなければ、とっくに一般に使われ、市場もその効果を失っているはずだ。長期システムは通常、ドローダウンに入る余裕があり、そこから抜け出せる保証はない。そうなるのか、ならないのか、その時その時で見てみたいですね。うそつけ、相場は今が旬なんだ。今、ここで...。とミスは許されない......!!!!相場は毎日の仕事であり、毎日モデルを作らなければならないのであれば（一時期はそうしていました）、それを続けるでしょう。私はここにお金を稼ぐために来たのであって、目立ちたいわけではないのですから。新参者やスロープカーは、最初は自分の意見を実現しようとしますが、逆に現実に合わせて意見を変えていけばいいのです。それが成功しない理由の一つです。そんなことを書くより、動画で説明したほうがよっぽどわかりやすいんだけど...。活字ではあまり意味がないのかもしれませんね。まあ...声を使う :-) Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 15:07 #9119 マキシム・ドミトリエフスキーは、正しい方法を学ぶ。 かっこいい。 Yuriy Asaulenko 2018.05.14 15:08 #9120 ウラジミール・ペレヴェンコモデルの最適なハイパーパラメータを求める方法として、遺伝的手法、進化的手法、ベイズ的手法がある。手探りでやっても期待できない。 もちろん、IMHOです。 グッドラックアニーリングはアフリカでのアニーリングです）効果的なアニーリングを行うためには、前のステップの後に次のステップ（ステップリダクション）に渡すことがポイントになります。そうしないと、ローカルミニマックスのどこかに入ってしまい、さらにそれが出てこなくなる可能性があります。 この点については、絶対に反対です。 1...905906907908909910911912913914915916917918919...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
TCはくしゃみの度に利益が出るとは思っていないので、全く同数ではありません。1-2の列は情報提供、3と4は独立した2つのターゲット、残りはそれらの予測因子である。
これはデタラメだ。本当にNSに分フル投入しているのか。かわいそうに。ニューラルネットワークの 本質を理解していない。数百個のゴミを放り込むゴミ箱じゃないんだから。それは分かっているはずだ。あなたの瑣末なことを手放せないので、先月分のデータをアップロードして、それ以上は......。
なるほど、あなたのシステムは小さな時間間隔にフィットするもの。
ありがとうございます。
前回の学習結果に基づいて、標準BPの学習パラメータを変更する。要するに、同じアニールでも、手動で制御するのです。
NSのRパッケージは使っていませんが、今後排除することはないでしょう。いつもと違う環境で仕事をしています。
モデルの最適なハイパーパラメータを求める方法として、遺伝的手法、進化的手法、ベイズ的手法がある。手探りで対処しても無駄です。
もちろん、IMHOです。
グッドラック
数日前、ドクと話をして、私がこのモデルをどう評価しているかを伝えました。私はすぐにモデルが再トレーニングされたことを伝え、モデルが再トレーニングされたのであれば、シグナルを反転させて儲けるべきだという理屈を並べ立てました。彼は半信半疑で、私自身はこのやり方をよく思っていない。しかし、現実はそのようなものであることがわかる。青線前......トレーニング期間、今日以降......何が見えてくるのか？
では、なぜ今日のトレードが始まる前に、モデルを再トレーニングしていることを知りながら、再トレーニングしなかったのでしょうか？と聞いているのですが......。自己主張ではなく、お金を稼ぐためにマーケットに来たのだから、自分の論理や確立した考えに反していても問題ない......。
そこで、9月頃には、初心者だけでなく、ベテランの方にも興味を持っていただけるような、成功しない理由をいくつも説明するビデオを収録する予定です・・・・・・・・。
なるほど、御社のシステムは小さい時間軸のものですね。私は長い時間軸で安定したシステムを探しているのですが...。
申し訳ありませんが、そんなものはありません。でなければ、とっくに一般に使われ、市場もその効果を失っているはずです。長期的なシステムは通常ドローダウンに入る余裕があり、そこから抜け出せる保証はない。そうなるのか、ならないのか、その時その時で見てみたいですね。うそつけ、相場は今が旬なんだ。今、ここで...。とミスが許されない・・・・・・!!!!
そこで、9月頃には、初心者だけでなく、プロの方にも興味を持っていただけるような、成功しない理由をいくつも説明するビデオを収録する予定です............。
べんきょうになる
この言葉から、大量のデータで学習すると、市場が変化するにつれて悪い結果が出ることがわかります。では、この膨大なサンプルに対して、プリミティブツリーを学習させて、誤差の少ないルールを作るにはどうしたらいいのでしょうか？ランダム性？
相場は毎日の仕事であり、毎日モデルを作らなければならないのであれば（一時期はそうしていました）、それを続けるでしょう。私はここにお金を稼ぐために来たのであって、目立ちたいわけではないのですから。新参者やスロープカーは、最初は自分の意見を実現しようとしますが、逆に現実に合わせて意見を変えていけばいいのです。それが成功しない理由の一つです。そんなことを書くより、動画で説明したほうがよっぽどわかりやすいんだけど...。活字ではあまり意味がないのかもしれませんね。まあ...声を使う :-)
は、正しい方法を学ぶ。
かっこいい。
モデルの最適なハイパーパラメータを求める方法として、遺伝的手法、進化的手法、ベイズ的手法がある。手探りでやっても期待できない。
もちろん、IMHOです。
グッドラック
アニーリングはアフリカでのアニーリングです）効果的なアニーリングを行うためには、前のステップの後に次のステップ（ステップリダクション）に渡すことがポイントになります。そうしないと、ローカルミニマックスのどこかに入ってしまい、さらにそれが出てこなくなる可能性があります。
この点については、絶対に反対です。