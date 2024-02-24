トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 914

正直、ゴミのようなデータだと思っていましたが、そうではありませんでした。便利なところもあるんですよ。アップロードエラーがない場合。覗き見や重複もなく、買う分には問題ないのですが......出口が......。

これはセル・エグジットのため...

スクリプトを送信する。私が使っているものではありませんが、これで私も作ってみたので、まずはこれで...。頑張ってください!!!

いつもこのフォーラムを不思議に思っていました。パブリッシュできるのはmq4ファイルだけなんですが。LINEしてください。送ります...

 
マキシム・ドミトリエフスキー

))) 要するに、このやり方では結果がランダムになることを教えてくれているのです。(長い目で見れば）

そして、あなたの長期的なグラフは、全体の期待値がゼロ未満であることを示しています - あなたが全期間にわたってモデルを訓練していたとしても全く同じです、それは愚かなほどロバストではありません。

もう一度、頭の中で足し算をしてみてください。


市場に対する見方が違うだけで、長寿命モデルが存在すると思っているのでしょう、十分な長さのOMで動作するモデルを得ることは、運が悪いことに匹敵するのです。私は逆に、相場には極めて小さなパターンの周期があり、常にモデル構築が必要だと考えています。違いは、1ヶ月後にそれは私が大きなドローダウンなしで、次の2日間で稼ぐために確信している何かを上げるかもしれないことを確実に知らないということです、しかし、エラーがないわけではありません...。

ミハイル・マルキュカイツ

だから、バーチャルテスターを作って、1時間ごとに再トレーニングをすれば、長期的にはうまくいかないことがわかるでしょう ))

 
ミハイル・マルキュカイツ

ありがとうございます。まだ手動解析を終えていないのですが、結果は合っているようなので、後で比較のために投稿します。しかし、arr_DonProc予測器はアイデアとしては良いのですが、販売する際に入力を強くカットしてしまいます。10種ではなく、3種に圧縮したほうがいいのかも？

台本ありがとうございました、これから直接書きます。

しかし、ファイルが削除されたのではなく、単に添付されていないだけだと思いますので、ZIPで圧縮すれば問題ありません。

 
ミハイル・マルキュカイツ

長寿命のパターンが存在すると思っているようですが、長い時間をかけてパターンを得ることは、運が悪いのと同じことです。私は逆に、相場には極めて小さなパターンの周期があり、常にモデル構築が必要だと考えています。違いは、1ヶ月後に私が次の2日間で確実に稼ぐものに対して、大きなドローダウンもなく、エラーもなく上がるかもしれないことを確実に知らないということです...。

1ヶ月のトレーニング......最低でも、まあ2～3ヶ月以上でしょうね。テスト-1-2ヶ月-かなり十分です。

それ以下の場合は、掛け算表のほんの一部の答えを知っているだけで当てようとしていることがわかります。ほとんどの場合、当てないことは明らかです）。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

だから、バーチャルテスターを作って、1時間ごとに再トレーニングをすれば、長い目で見れば、うまくいかないことがわかるでしょう ))

面倒なことをする必要はない。オンラインモードで仕事をする、それなら......。

 
ユーリイ・アサウレンコ

トレーニングは1ヶ月が最低限で、2～3ヶ月あると良いですね。テストは1～2ヶ月で十分です。

それ以下の場合は、掛け算表のほんの一部の答えを知っているだけで当てようとしていることがわかります。ほとんどの場合、推測しないことは明らかである）。

モデルの品質が劇的に落ちるので、今の市場には十分なモデルだと言っています。このモデルは、あまり失敗することなく、数日間、5～10件の利益の出る取引をこなすことができる。しかし、モデルは今の市場について、市場そのものよりもずっと多くのことを知っています（もちろん条件付きですが）。すべてである古いタイムフレームに移動し、ここではクロックで、私に販売する最後の信号と平和を与えることはありません。今の市場では誰も期待していない時に行くと思うのですが...。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

私のモデルを盗むのはやめてくれ :)


さあ...私の取引を見て、それを盗んだよし、欲張らないぞ...。

 
マキシム・ドミトリエフスキー
GBPUSD2018.05.14 15:30

そうですね...私が取引するのは1つの商品だけで、それはポンドです。みんなどうやっていくつも同時にやってるんだろう...。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

開店時間、あなたは何時ですか？

二人ともエルクを手に入れたとしても、特に問題はありません :-)

