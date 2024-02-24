トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 869 1...862863864865866867868869870871872873874875876...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.04.28 11:35 #8681 エリブラリウス練習で2VSくらい覚えたので、それしか使い道がない。3クラス（買い、待ち、売り）を使う場合、特に出力ニューロンがシグモイドかタンジェントの場合、中間クラスが非常に早く発生します。 しかし、もし退行が...理想的には1つの出力ニューロンが必要です。各NSはlong/0の2クラスで、2番目のNSはshort/0です。 念のため、NSのトレーニング結果の一つを繰り返しますが、これはまだ09.17のテストです。こんなものが出てきます。 例えば、0.5以上 - 長い、0未満 - 止まる。 Aleksei Kuznetsov 2018.04.28 11:41 #8682 マキシム・ドミトリエフスキーいいえ、私はこれまで足場（異なる特徴を持つ、任意の数のモデルのアンサンブル）を使用しており、出力は平均的です。 非常に迅速にすべての作業を行う treeはTFのアナロジーですか？何か、そうでないような気がするのです。おそらく他のものだと思いますが、結果はだいたいNSと同じようなものです。 削除済み 2018.04.28 11:43 #8683 elibrarius: では、ツリーはTFのアナロジーなのでしょうか？何か、違うような気がするんです。全然わからない...バカルディを飲みに行ったんだ)) 後で考えるよ。マルチエージェント環境では、多くのモデルが一度に学習されるため、高速であれば、ロジスティック 回帰だけでもNSを試してみようと思っています。 また、クラスタリングを使いたいのですが、alglibでは新しいデータに対してセントロイドのメンバーシップを取得することができないので、どこか別のライブラリを使う必要があります。 Aleksei Kuznetsov 2018.04.28 11:46 #8684 ユーリイ・アサウレンコNSの入力は、正規化された時系列です。NSの構成-15-20-15-10-5-1がすでにうまくいっているとしよう。 ロングとショートを決定するためには、2つのNSが必要である。 ネットワーク構造を計算するアルゴリズムさえあれば...十分かつ冗長にすることができる。 Yuriy Asaulenko 2018.04.28 11:48 #8685 エリブラリウス ネットワーク構造を計算するアルゴリズムがあればいいのですが...そうすれば、十分かつ冗長なものになります。どうだろう。古典文学では、直感や選択によってのみ。 3、4回目くらいからなんとかできるようになりました。学習した結果、それらを感じるようになる)。 Aleksei Kuznetsov 2018.04.28 11:50 #8686 マキシム・ドミトリエフスキー全然わからない...バカルディを飲みに行ったんだ）後で考えてみるよ。 マルチエージェント環境では、一度に多くのモデルを学習するため、NSでも、ロジスティック回帰でも、早ければ試してみようと思っています...が、RLは私の問題に適応しています クラスタリングを使いたいのですが、alglibは新しいデータに対してセントロイドメンバーシップを取得することができないので、どこか別のライブラリを手に入れる必要があります。 レグレッションには隠れ層がない...。 Rに行く時間です。alglib NSで試したところ、Rと同じネットワークで数十倍遅かったです（30-60分に対して1日とか）。さらに、alglibでは最大2つの隠れ層があり、あなたの観察によれば、3つの連続した変換、つまり3つの層が必要です。 Yuriy Asaulenko 2018.04.28 11:53 #8687 エリブラリウス さらに、alglibでは最大2つの隠れ層があり、あなたの観察によれば、3つの連続した変換、つまり3つの層が必要です。3層だと全然ダメですね(ところで、NSの構造を少し間違えてしまったのですが 15-20-15-10-5-1 であった。 15-15-20-15-10-5-1のはずです。最初の数値は入力数です。 Aleksei Kuznetsov 2018.04.28 12:06 #8688 ユーリイ・アサウレンコ3層だと全然ダメですね(ところで、NSの構造を少し間違えてしまったのですが 15-20-15-10-5-1 であった。 15-15-20-15-10-5-1のはずです。最初の数字 - 入力数。計1030枚の鱗は弱くない。また、入力データ（行数）はいくつですか？ Yuriy Asaulenko 2018.04.28 12:09 #8689 エリブラリウス計1030枚の鱗は弱くない。また、入力（ライン）はいくつあるのでしょうか？ 何ですって？どういうことですか？NSは、NS構造の1桁目である15個の入力を持っています。入力は直接BP - 15カウントに正規化されます。 Aleksei Kuznetsov 2018.04.28 12:10 #8690 ユーリイ・アサウレンコ何ですって？どういうことですか？NSは15入力-NS構造の1桁目。 学習データ（または学習例）が何列分あるかということです。 例えば、15入力10000行の場合 1...862863864865866867868869870871872873874875876...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
練習で2VSくらい覚えたので、それしか使い道がない。3クラス（買い、待ち、売り）を使う場合、特に出力ニューロンがシグモイドかタンジェントの場合、中間クラスが非常に早く発生します。
しかし、もし退行が...理想的には1つの出力ニューロンが必要です。
各NSはlong/0の2クラスで、2番目のNSはshort/0です。
念のため、NSのトレーニング結果の一つを繰り返しますが、これはまだ09.17のテストです。こんなものが出てきます。
例えば、0.5以上 - 長い、0未満 - 止まる。
いいえ、私はこれまで足場（異なる特徴を持つ、任意の数のモデルのアンサンブル）を使用しており、出力は平均的です。
非常に迅速にすべての作業を行う
では、ツリーはTFのアナロジーなのでしょうか？何か、違うような気がするんです。
全然わからない...バカルディを飲みに行ったんだ)) 後で考えるよ。
マルチエージェント環境では、多くのモデルが一度に学習されるため、高速であれば、ロジスティック 回帰だけでもNSを試してみようと思っています。また、クラスタリングを使いたいのですが、alglibでは新しいデータに対してセントロイドのメンバーシップを取得することができないので、どこか別のライブラリを使う必要があります。
NSの入力は、正規化された時系列です。NSの構成-15-20-15-10-5-1がすでにうまくいっているとしよう。
ロングとショートを決定するためには、2つのNSが必要である。
ネットワーク構造を計算するアルゴリズムがあればいいのですが...そうすれば、十分かつ冗長なものになります。
どうだろう。古典文学では、直感や選択によってのみ。
3、4回目くらいからなんとかできるようになりました。学習した結果、それらを感じるようになる)。
Rに行く時間です。alglib NSで試したところ、Rと同じネットワークで数十倍遅かったです（30-60分に対して1日とか）。さらに、alglibでは最大2つの隠れ層があり、あなたの観察によれば、3つの連続した変換、つまり3つの層が必要です。
計1030枚の鱗は弱くない。また、入力データ（行数）はいくつですか？
例えば、15入力10000行の場合