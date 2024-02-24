トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 872 1...865866867868869870871872873874875876877878879...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 00:23 #8711 多くの人がトリッキーな重み/係数の割り当てを行っていると思いますが、私はこの問題を解決する必要があります。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 比率の作り方 アレクセイ・ヴャズミキン さん 2018.04.29 00:16 新しいトピックを作らず、ここで質問します。もしかしたら、助けてくれる賢い人たちがいるかもしれません。 私はこの問題を抱えている - 係数の最大値、最小値、平均値を与え、中心から最小値への加速度の変化に伴う最小値から最大値への範囲内の係数を計算する関数（コード）を作成する必要がある - 減速で、中心から最大値への加速度、最大値と最小値は、この範囲を超えて係数値がいずれかの辺の限界と同じか、非常にゆっくりと変化する（最初のオプションがより複雑であれば）二つの限界である。 グラフィック的には以下のようになります。 そもそもこのことは、どのようにコードに落とし込み、関数として表現すべきなのでしょうか。 削除済み 2018.04.29 02:58 #8712 アレクセイ・ヴャジミキン多くの人がトリッキーな重み付けや係数の割り当てを行っていると思うのですが、この問題を解決する必要があります。 この係数の挙動に対する要求に応じて、どのような形でも可能である。 例えばこんな感じ。 . とか、こんな感じで． . とか、こんな感じで． . オフセット（上／下）を入力することもできます。縮むか伸びるか。指定された範囲内で曲げてください。あるいは、例えば変曲点では、その挙動を変える。 などです。 これらは例示であり、単純な例です。 より複雑な依存関係を適用することも可能です。 削除済み 2018.04.29 10:11 #8713 アレクセイ・ヴャジミキン多くの人がトリッキーなウェイトや係数をやっていると思うので、助けてください。 .これが、あなたの悩みを解決する方法です。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 11:00 #8714 Oleg avtomat:は、そんなあなたの悩みを解決してくれます。計算式はありがたいのですが、コーディングの仕方がわかりません。 そして、最後の絵は解決策ではありません。私は、下限から移動するときに、より強く中心に向かって変化し、その後2/3程度まで弱く変化し、再び上限まで強く変化する、つまり、線形であってはならないカーブにしたいのです。 削除済み 2018.04.29 11:27 #8715 アレクセイ・ヴャジミキン数式をありがとうございます。しかし、これがどのようにコーディングできるのか、まったくわかりません。 お願いします。 非常に簡単かつシンプルにコーディングすることができます。 Xmin= 0.0; Xmax= 10.0; Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0; Kmin= Xmin/Xcp; Kmax= Xmax/Xcp; if( x >= Xmax ) k= Kmax; else if( x <= Xmin ) k= Kmin; else k= X/Xcp; そして、最後の絵は解決策ではありません。私は、下限から移動するときに、より強く中心に向かって変化し、その後2/3程度まで弱く変化し、再び上限まで強く変化する、つまり、線形であってはならない曲線にしたいのです。 この場合、必要な変化法則k(x)を指定する必要があります。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 12:07 #8716 Oleg avtomat:お願いします。 非常に簡単かつ容易にコーディングすることができます。 コード例をありがとうございました。 Oleg avtomat: この場合、必要なk(x)の変化法則を指定する必要があります。 そこがポイントで、どう作ったらいいのかわからない、そんな特徴を持った機能。そのポイントは、中心部-最も安定したシステム、それ以外は限界までは概ね許容誤差、それ以上は-ゴミ、ということで、よくない。 削除済み 2018.04.29 12:10 #8717 アレクセイ・ヴャジミキンコード例をありがとうございました。 そこがポイントで、どう作ったらいいのかわからない、そんな特徴を持った機能。要は、センターが一番安定したシステムで、それ以外は限界までは概ね許容誤差、それ以上はゴミということで、あまりよろしくないですね。これは、さまざまな表現が可能です。 例えば、このように． .物は考えよう 最終版では、必要な簡略化・省略を行い、数式をできるだけシンプルな形に落とし込んでいます。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 12:16 #8718 Oleg avtomat:これは、さまざまな表現が可能です。 例えば、このように． .いい感じですねぇ。しかし、それをどうやって人間に理解できるコードに変換するのか？ Alexander Ivanov 2018.04.29 12:17 #8719 ハイ)ロボットはまだか？遊ばせてください😂😂😂。 Yuriy Asaulenko 2018.04.29 13:05 #8720 アレクサンドル・イワノフ ハイ)ロボットはまだか？遊ばせてください😂😂😂😂。好きなものを選んでプレイ -Bots 1...865866867868869870871872873874875876877878879...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
比率の作り方
アレクセイ・ヴャズミキン さん 2018.04.29 00:16
新しいトピックを作らず、ここで質問します。もしかしたら、助けてくれる賢い人たちがいるかもしれません。
私はこの問題を抱えている - 係数の最大値、最小値、平均値を与え、中心から最小値への加速度の変化に伴う最小値から最大値への範囲内の係数を計算する関数（コード）を作成する必要がある - 減速で、中心から最大値への加速度、最大値と最小値は、この範囲を超えて係数値がいずれかの辺の限界と同じか、非常にゆっくりと変化する（最初のオプションがより複雑であれば）二つの限界である。
グラフィック的には以下のようになります。
そもそもこのことは、どのようにコードに落とし込み、関数として表現すべきなのでしょうか。
この係数の挙動に対する要求に応じて、どのような形でも可能である。
例えばこんな感じ。
とか、こんな感じで．
とか、こんな感じで．
オフセット（上／下）を入力することもできます。縮むか伸びるか。指定された範囲内で曲げてください。あるいは、例えば変曲点では、その挙動を変える。 などです。
これらは例示であり、単純な例です。
より複雑な依存関係を適用することも可能です。
これが、あなたの悩みを解決する方法です。
計算式はありがたいのですが、コーディングの仕方がわかりません。
そして、最後の絵は解決策ではありません。私は、下限から移動するときに、より強く中心に向かって変化し、その後2/3程度まで弱く変化し、再び上限まで強く変化する、つまり、線形であってはならないカーブにしたいのです。
非常に簡単かつシンプルにコーディングすることができます。
この場合、必要な変化法則k(x)を指定する必要があります。
そこがポイントで、どう作ったらいいのかわからない、そんな特徴を持った機能。そのポイントは、中心部-最も安定したシステム、それ以外は限界までは概ね許容誤差、それ以上は-ゴミ、ということで、よくない。
これは、さまざまな表現が可能です。
例えば、このように．
物は考えよう
最終版では、必要な簡略化・省略を行い、数式をできるだけシンプルな形に落とし込んでいます。
いい感じですねぇ。しかし、それをどうやって人間に理解できるコードに変換するのか？
好きなものを選んでプレイ -Bots