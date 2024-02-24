トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 874

ユーリイ・アサウレンコ

サイズが合うかどうかは、どうすればわかるのでしょうか？NS（ニューラル・ネットワーク）はやっているのですか？

そうでない場合は、どうするのですか？そして、それはMOの話題に近いでしょう）。

私はいわば準備の過程で、ターゲットを正規化し、非常に悪い-完全なゴミ、平均-大丈夫、非常に良い-またゴミ（レアリティのため）というグレードを与えたいと考えています。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

アレクセイ・ヴャジミキン

どの状態で探して、サイズが合うか確認すればいいのでしょうか？知識がない......バカだから、賢い人に聞いているんです。

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

ロジスティックシグモイドが必要です（ページの一番下）

は，0 から 1 に正規化したデータを関数に代入してください。

Exponential Shaping Functions - Golan Levin and Collaborators
  • www.flong.com
A collection of functions for shaping and tweening signals in the range 0 to 1.
 
ユーリイ・アサウレンコ

妄想中-一昨日の夜、予測変数の選択方法（私にとってはフィルタの計算です）を発明したので、試してみたいです。

自然な指標に加えて、いくつかの推定係数を使いたいのですが、何が良いのか、まだわかりません。何もなく、錯乱しているのかもしれませんが、確認してみます...。

マキシム・ドミトリエフスキー

ありがとうございます～、調べてみます

ファイル:
ErlangReturns.mq5  6 kb
マキシム・ドミトリエフスキー

それをどうするのか？

Oleg avtomat:

どうしたらいいのでしょうか？

国会に行けばいいんじゃね？

チックにもっと力を入れるべき

マキシム・ドミトリエフスキー

どうだろう、NSを申請してみるのもいいのでは？

チックにやるべきだ...。

なるほど...。

さて、当初の目的・コンセプトは何だったのでしょうか？

Oleg avtomat:

なるほど...。

では、本来の目的・コンセプトは何だったのでしょうか？

アレッサンドロが書いたフローを篩にかけると

リターンのポアソン分布を実現するために、とか

マキシム・ドミトリエフスキー

さて、アレサンダーが書いている流れの篩い分けについてですが

ポアソン分布になる

は、実はたわごとなんです。

それを理解するためには、「なぜ？」という問いを立て、合理的な答えを出そうとすればよいのです。

