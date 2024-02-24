トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 863 1...856857858859860861862863864865866867868869870...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:32 #8621 ほら、今のは上がってるはずなのに、次のは下がってる...。だから、拳をあげて祈るのだ...。 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:36 #8622 今のものは入らないようで、残念です・・・。5分で取り戻せるように頑張ります。バー終了5分前になったら、減っていたら買い足す...。 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:41 #8623 油絵とはよく言ったものだ...。 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:49 #8624 次に購入するのは......。 油絵... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:53 #8625 マキシム・ドミトリエフスキー今日はもうレクサスで儲かったのか？まだだ...私は小さいので...1円でいいんです。本当にエラーを減らすために、私はダブルロットで入って失敗しましたが、最後にはすべてうまくいくと信じています...。 オプションが強く出るのはいいのですが・・・。次の15分は上がる、買えばいいと思う、少し下落したのでプルバックで上がるかもしれない・・・。 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:02 #8626 やっぱり同じ油絵なんだ...。 近い将来、ロールバックすることになると思うのですが...。ということで、もう一台購入しました。 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:11 #8627 マキシム・ドミトリエフスキーなんてこったい!!!やってもやっても結果が出ないのはなぜだろう...1アレイに全チップを送って重複していたことが判明。2～3桁の数字で2～3日シカトされたことがある。 今、すべてがあるべき姿になりました。デモテストに切り替えています :) デモのでたらめさ。マイクロアカウントとかリアルな方がいい。信じてください、ミニとマクロでもデモと本物の差は...。 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:16 #8628 悔しい、最後は数ピップ差で入らなかったけど、大丈夫、火薬箱にはまだ火薬がたくさんある...。一発で、もう撮れました...。 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:17 #8629 マキシム・ドミトリエフスキー最終調整用のデモが必要です もう10年も使っているんですよ :) 無駄に賭けない。 今日の誕生日のプレゼントです。問題なし!!!!!!!皆様の人生の明るい休日を心からお祝い申し上げます。健康で良い流れになりますように...。 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:24 #8630 マキシム・ドミトリエフスキーありがとうございました。:)ありがとうってどういう意味？してもらわないと......冗談ですが......。しかし、ロボットを監視する必要があります。着実に正しいチャートを作り始めているんですね。正確には、最適化後の成長が保証されていることが明確なので、大丈夫だろうということなのですが。最後にアカウントの監視を忘れずに...。 1...856857858859860861862863864865866867868869870...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
