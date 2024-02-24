トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 863

ほら、今のは上がってるはずなのに、次のは下がってる...。だから、拳をあげて祈るのだ...。

 
今のものは入らないようで、残念です・・・。5分で取り戻せるように頑張ります。バー終了5分前になったら、減っていたら買い足す...。
 

油絵とはよく言ったものだ...。

 

次に購入するのは......。

油絵...

 
マキシム・ドミトリエフスキー

今日はもうレクサスで儲かったのか？

まだだ...私は小さいので...1円でいいんです。本当にエラーを減らすために、私はダブルロットで入って失敗しましたが、最後にはすべてうまくいくと信じています...。

オプションが強く出るのはいいのですが・・・。次の15分は上がる、買えばいいと思う、少し下落したのでプルバックで上がるかもしれない・・・。

 

やっぱり同じ油絵なんだ...。


近い将来、ロールバックすることになると思うのですが...。ということで、もう一台購入しました。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

なんてこったい!!!やってもやっても結果が出ないのはなぜだろう...1アレイに全チップを送って重複していたことが判明。2～3桁の数字で2～3日シカトされたことがある。

今、すべてがあるべき姿になりました。デモテストに切り替えています :)


デモのでたらめさ。マイクロアカウントとかリアルな方がいい。信じてください、ミニとマクロでもデモと本物の差は...。

 
悔しい、最後は数ピップ差で入らなかったけど、大丈夫、火薬箱にはまだ火薬がたくさんある...。一発で、もう撮れました...。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

最終調整用のデモが必要です

もう10年も使っているんですよ :) 無駄に賭けない。

今日の誕生日のプレゼントです。

問題なし!!!!!!!皆様の人生の明るい休日を心からお祝い申し上げます。健康で良い流れになりますように...。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ありがとうございました。:)

ありがとうってどういう意味？してもらわないと......冗談ですが......。しかし、ロボットを監視する必要があります。着実に正しいチャートを作り始めているんですね。正確には、最適化後の成長が保証されていることが明確なので、大丈夫だろうということなのですが。最後にアカウントの監視を忘れずに...。

