トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 864

Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:33 #8631

Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:34 #8632

Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:38 #8633

Renat Akhtyamov 2018.04.26 18:24 #8634

Yuriy Asaulenko 2018.04.26 19:35 #8635

Dr. Trader 2018.04.27 09:51 #8636

Mihail Marchukajtes 2018.04.27 19:07 #8637

Aleksei Kuznetsov 2018.04.27 19:31 #8638

Mihail Marchukajtes 2018.04.27 19:34 #8639

Mihail Marchukajtes 2018.04.27 20:34 #8640
現在のバーはスキップされるが、次のバーはまた買わなければならない...。
バカにしないでください。リーアムを呼んでください。彼は優秀だが...
ちょっと待てよ。まだ夕方じゃないのに...。
大丈夫
スレッドを探すのを手伝ってくれ。そこには、インジケータがゼロになったときに最初のバーの計算を開始するように書かれていた。それを考慮するならば、常にコンパイルしておかなければなりませんね。フォーラムでそのようなトピックを見つけることができません:-)
公共ってなんだよww信号？
ただ、レバレッジ1:1000では、シグナルに接続する能力がないんです。古き良き時代のように1:100でやってみようかな...と思っています。
全く見えませんね。
クラウド上のWindowsマシンと10GBのディスクで月々700～1000ドルです。好きなものを、好きなだけ置く。
TCのプラットフォームとしては悪くない。さらに、Windowsでは、R、Python、DLLなど、好きなソフトを追加で入れることができます。
PS 1GBのRAM、ディスクなどで350r/月でもわからないマシンに出くわした。漠然としか書いてないんですけどね。
時系列モデルに関する興味深いレビュー記事
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
理論から実践へ
アンドレイ さん 2018.04.27 09:01
ちなみに、BP予測に関するレビュー記事もご紹介しておきます。
https://pokrovka11.files.wordpress.com/2011/12/emetrix_time_series.pdf
目にも止まらぬ
1シグナルと表示されています。
1をクリックすると、空っぽになります。
見るべきものはあまりない。昨日、手持ちの預金の82％を失いました。損失額...
私は、何度か負けた後、自分の手で取引することをあきらめました。
それとも、ギャンブルのアドレナリンが欲しいですか？そう思うこともあるが、経験上、そうならないように...。
その手で何をするんですか？ロボットがあるじゃないですか。それともギャンブルでアドレナリンが出たかったのでしょうか？
このような負けを何度か経験すると、もう手持ち無沙汰で取引することはありません。
想像してみてください。昨日の朝、座っていたらエラーになる信号が出て、マイナスに引っ張られて、自分の思い通りにいかないとコントロールが効かなくなって、結果的に醜いことになるんです。とにかく...OOPS私もVPSの EAを切って、今日はこんなチョコのシグナルを見逃しました。髪を引き裂かれそうです :-)
♪ Look, the nightingale ♪
同じ歌を歌う...
ええ、そうですね。私も見た目が変だと思いました。でも、本当はすごくかっこいいんですよ :-)
最初の信号でノックアウトされました :-)