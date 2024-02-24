トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 864

現在のバーはスキップされるが、次のバーはまた買わなければならない...。


 
ヴィザード_。

バカにしないでください。リーアムを呼んでください。彼は優秀だが...

ちょっと待てよ。まだ夕方じゃないのに...。

 
ヴィザード_。

大丈夫

スレッドを探すのを手伝ってくれ。そこには、インジケータがゼロになったときに最初のバーの計算を開始するように書かれていた。それを考慮するならば、常にコンパイルしておかなければなりませんね。フォーラムでそのようなトピックを見つけることができません:-)

 
ミハイル・マルキュカイツ

公共ってなんだよww信号？

ただ、レバレッジ1:1000では、シグナルに接続する能力がないんです。古き良き時代のように1:100でやってみようかな...と思っています。

全く見えませんね。

1信号と書いてある

1をクリックすると、空っぽになる

 

クラウド上のWindowsマシンと10GBのディスクで月々700～1000ドルです。好きなものを、好きなだけ置く。

TCのプラットフォームとしては悪くない。さらに、Windowsでは、R、Python、DLLなど、好きなソフトを追加で入れることができます。

PS 1GBのRAM、ディスクなどで350r/月でもわからないマシンに出くわした。漠然としか書いてないんですけどね。

 

時系列モデルに関する興味深いレビュー記事

 
レナト・アフティアモフ

見るべきものはあまりない。昨日、手持ちの預金の82％を失いました。損失額...

 
ミハイル・マルキュカイツ

見るべきものはあまりない。昨日、手付金の82％を手渡しました。損失額...

なぜ手を使うのですか？ロボットがあるじゃないですか。それとも、ギャンブルのアドレナリンが欲しくなったのでしょうか？
私は、何度か負けた後、自分の手で取引することをあきらめました。
それとも、ギャンブルのアドレナリンが欲しいですか？そう思うこともあるが、経験上、そうならないように...。
 
エリブラリウス
想像してみてください。昨日の朝、座っていたらエラーになる信号が出て、マイナスに引っ張られて、自分の思い通りにいかないとコントロールが効かなくなって、結果的に醜いことになるんです。とにかく...OOPS私もVPSの EAを切って、今日はこんなチョコのシグナルを見逃しました。髪を引き裂かれそうです :-)

 
ヴィザード_。
♪ Look, the nightingale ♪
同じ歌を歌う...

ええ、そうですね。私も見た目が変だと思いました。でも、本当はすごくかっこいいんですよ :-)

最初の信号でノックアウトされました :-)


