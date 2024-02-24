トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 873

アレクセイ・ヴャジミキン

とてもいい感じです。しかし、これをどうやって人間が理解できるコードに変換するのでしょうか？

翻訳するのは簡単です

   Xmin=  0.0;
   Xmax= 10.0;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0;
   Xcc = Xmax*2.0/3.0;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if( x >= Xmax )            k= Kmax; else
   if( x <= Xmin )            k= Kmin; else
   if( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) )   k= MathPow(X/Xcp,2.0);    else
   if( (x>Xcp) &&(x<=Xcc) )   k= 1.0+((X-Xcp)/Xcp)/3.0; else
   if( (x>Xcc) &&(x<Xmax) )   k= 1.0+MathPow((X-Xcp)/Xcp,2.0);

引数Xの 変動範囲を必要な小範囲に分割し、その中で対応する関数Kの 変動を指定する。

上の写真のように、問題で指定された特定の範囲について、きれいに表示されます

Xmin= 0.0

Xmax= 10．

この境界を変えてしまうと、美しさが壊れてしまいます。

しかし、範囲の境界を変えることができ、必要な関数値を出力する場合には、一般的な方法で行うことも可能です。


まあ、構成原理が明確で理解できればいいんですけどね。

頑張ってください。

この方がいい、不要なものを削除する

頑張ってください。

カットオフの効果を高めることが可能です。

すべてが明確に理解されることを願っています。

頑張ってください。

 
ありがとうございました。

クリアで分かりやすいというのは、まだ語るには早すぎる。実質的に考えないといけないですね

 
係数に関するスレッドは、ここで迷子にならないように、モデレーターにお願いして、このトピックhttps://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 に移動してください。
 
アレクセイ・ヴャジミキン
係数に関するスレッドは、ここで迷子にならないように、モデレーターの方にお願いして、このトピックhttps://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 に移動してもらいます。

ここで、質問ですが、なぜ、このスレッドにあなたのチャレンジが登場したのでしょうか？

もちろん気にしない、もうフラッブだらけだけど、とにかく面白いんです。いや、反対でもない、興味があるだけで、それ以上でもない。

 
Yuriy Asaulenko：

ここで、質問ですが、なぜ、このスレッドにあなたのチャレンジが登場したのでしょうか？

もちろん気にしない、もうフラッブだらけだけど、とにかく面白いんです。いや、興味だけで、それ以上は気にしない。

なぜなら、私の観察ではこのスレッドの人は他のスレッドにほとんど投稿しないので、読んでないということかもしれません。

この問題は、機械学習のために解決しなければならないもので、その解決は強化学習 にも必要だと想像されるので、今回のテーマと関係があります。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

というのも、私の観測では、このスレッドの人は他のスレッドにほとんど書き込みをしないので、読まないということかもしれませんね。

この問題は、機械学習では強化学習で解く必要があると想像されるので、今回のトピックに関連します。

また、通常のシグマなどは効果がないのでしょうか？そして、どんな教科書にもたくさん載っています。

そして、読まないものは、読まない。時々、そうかもしれません。

 
ユーリイ・アサウレンコ

標準的なシグモイドなどは適さないのでしょうか？どんな教科書でも、そこには負荷がかかっているのです。

どの州で探して、サイズが合うか確認すればいいのでしょうか？私は知識がなく、愚か者なので、知的な人々に尋ねるのです。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

どの状態で探して、サイズが合うか確認すればいいのでしょうか？私は知識がないので......バカだから、頭のいい人に聞くんです。

サイズが合うかどうかは、どうすればわかるのでしょうか？NS（ニューラル・ネットワーク）は扱っていますか？

そうでない場合は、どうするのですか？そして、これはMOのテーマに近いものになる)。

