カレンダーAPIが発表されましたが、まだMT5には搭載されていません。
ということで、ニュースの背景を使うのも面白いかもしれませんね...満足のいく結果になるかどうかわかりませんが、好奇心で
+ 非定常性を扱う新しい研究については、集中的にググる必要がある。RLではこの研究が現在集中的に行われており、つまりこのテーマはまだ進化しているので、今は静観しています。最も単純な例は、有効な多様体フィードバックで、解析的に計算することも、想像することもできないので、複数の実験を通してのみ得られるものです :) 。
カレンダーってすごいですね。そして、その間、少なくとも通貨の価格、市場の期待に影響を与える可能性がある、このカレンダーの重要な指標を理解する必要があります。一般に、市場は思惑で騒がしいが、それでも中央銀行は自国、特に米国、英国、EU、中国、ロシアの利益を押し付けるだろう。そして、大手金融会社はそのことに気づいています。
例えば、企業の財務状況を分析するための経済指標は 50種類以上あります。運良くエコノミストと一緒に仕事をすることができれば、10種類、あるいは20種類の重要指標を算出します。だから、金融業者と話をしなければならないのです。どの状態も、不況、回復、予定より早い回復、危機（予定より早い不況）など、それぞれの特徴があり、現在の状態を表す重要なパラメータがあります。そうしないと、このカレンダーに迷い込んでしまいます。
そして、残りの2つのパラメータについては、おそらく自分でできるはずです。
しかし、まず、あなたは、ファンドの専門家に話をする必要があります。分析.と多分もあなたのレジャーで、通信が容易に主題に関する本を読んでください。すべての専門家になることは不可能です。あなたは長い道のりを歩んできた、それは成功に近づいているということです。 疑わず、掘り続けましょう :)
FAを熟知している、生涯現役のアナリストもいる
そう、もうひとつの4つのパラメータは、"BASE "周辺の政治情勢の評価です。基準通貨と見積もり通貨これはユーザーパラメータ（解析）である可能性が高いです。つまり、何らかのシステムで手動で重み付けをする必要があるのでしょう、金融機関にはそういうものがあるのでしょう。政治的な争いや貿易戦争など、金融市場に 影響を与えるものは、各国の通貨を発行している中央銀行の報告書に劣らない。きっと、各国の政治的な関係から為替予測のリスクファクターを正確に供給する分析的なニュースシステムがあるのだろう。今日もルーブルで生で見ています))一方では、ある産業が勝ち、他の輸入集約型産業が負けることになる。そして、彼らが予算編成に参加した量を見て、最終的な予算への影響を把握するのです。石油・ガスがあるので予算は困らないようですが、やはり影響を受ける産業は補助金が必要です。すべてのものは非常に相互に関連しており、計算することが必要です))))一般に、NSトレーディングシステムの関連（重要）分析／トレーニングには多くの要因がある。もう引用の歴史から学ぶ気はないんだな...。しかし、前述したような新しいアルゴリズムを作成する場合、相場履歴は、これら4つの重要なパラメータの関係（条件付き）と価格の挙動を、短期ではなく、中長期で確実にチェックするのに役立ちます。しかし、解決策はもっと簡単かもしれません。私はただ、私の考えを伝えただけです。決めるのはあなたです。
NSの取引システムは、日々確実に関連性を高めているわけですね。安定と100％の歩留まりが待ち遠しいです :)
問題は、原理主義者がマクロ経済モデルで、神経ネットワーク論者よりさらに悪いことをしていることだ :)))
R2＞0のリターンを簡単に実現することができます。これは、1～2ピップのスプレッドがあれば、バーの始値で取引して、eurusd m5で利益を得るのに十分でさえある。そして、これらはすべて極めて公的な資金であり、要はその使い方を知っているかどうかです。
しかし、そのようなスプレッドはどこで手に入るのでしょうか？
より高い精度を得るためには、独自の指標を作成し、その要件に合わせて神経回路を変更する必要があります。そうすると、R2=0.1が十分可能であり、採算が合う。
その後、さらに複雑な問題が発生するのですが、このフォーラムでそれを話すことは認められていません、宣伝禁止なのです。
そして、私より頭のいい人たちは、標準的な指標や足場を使っても。
この書き込みは正直、バカな言い訳にしか見えない。自分を信じられるか？
そしてそれは、NSで利益を生むTCの可能性を否定しているわけではないことを考慮に入れてのことです（NSがない場合も同様です）。ただ、事実無根の空疎な文章は理解できない。
m5オプでスプレッド考慮して取引とか意味不明なんだけど。そこではスプレッドの影響力は微々たるものです。
このスレッドがあなたにとって「空書き」なのは残念です。このスレッドでは、何人もの人が様々なモデル学習アルゴリズムについて説明しており、その結果、フロントテストでのモデル結果がバックテストでの結果と相関し始めました。もちろん、動くロボットを一度にレイアウトしてくれる人はいません。さまざまなアルゴリズムやパッケージを試しながら、バラバラに組み立てていくことになります。
結論は明らかです。あなたはこのスレッドで紹介されたアルゴリズムをテストしていませんし、さもなければずっと前に考えを変えていたでしょう。
私は他人のアルゴリズムは使いません。アルゴリズムとレポートがあり、TCをよりよく実装するためのヒントがいくつかあれば、空っぽの文章ではありません。
フォワードとバックテストは同じに見えるのに、NSが動作しないテスター レポートをアップロードしていますね。私もこれを持っています。お金を稼ぐものもありますが、常にではなく、常に（あるいはほとんど常に）したいのです。そうして初めて、アドバイスができるようになるのです。
私が見たのは、詳しい説明のないレポートの切れ端と、ミハイロのモニタリングだけです。以上です。いわば、私の発見を多かれ少なかれ記述してきたわけです。
簡単なことです。これはあまり自慢できることではありませんが、一般的にはダイナミクスに変わりはありません。メインはロット掛け算になり、そうすればもっと楽しくなる...。
ええ、もちろんです。自慢できるようなことはあまりありませんが、全般的にダイナミクスは変わりません。メインはロット掛け算になり、そうすればもっと楽しくなる...。
年間レンジが2倍以上になるのを待ちながら、見守っています。