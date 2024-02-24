トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 779

このスレで手加減なしの仕事ぶりと面白さのおかげで、毎週ドル箱が手に入る...。面白い!!!!
 
ミハイル・マルキュカイツ
大切なのは、燃え尽きないことです。トレードで頑張ってください。

 
ミハイル・マルキュカイツ

実は、これはTSが市場に十分なものであることを示すサインの一つなのです...。


私は、どんな市場の動きにも前提があるべきだと思っています。無 理な相場変動はありません。フラットでも前提条件があるはずです。

だから、私たちの仕事は、これらの前提条件を正しく見極めてから動き出すこと......。IMHOは当然...。

オプションの1つは、トレンド戦略のシグナルCONTROLの瞬間に市場を評価することです。それが本当の反転なのか、偽りの反転なのか......。

ミッシュの言うとおりだ。

考えているのはあなただけではありません。

取引する人が他のすべての端末を見ることはできないので、答えを見つけるのは難しい。

そして2008年には、1つのDCの中にも十分な情報がないため、DCが燃やされた...。
 
レナト・アフティアモフ

リアルな取引所からの情報だけが、他者に対して半端ないアドバンテージを与えることができるのです。それで十分な時もありますが...。困難な状況下で...

 
くそったれ、危なかったな。ロボットマン、グッジョブ。彼は、デップ...美しい
 
マキシム・ドミトリエフスキー

RLボットの1stバージョン

セルフトレーニングはクールだ。

右半分はOOSです。これは、QBがOOSに提案した結果です。

fxsaber

右半分はOOSです。これは、KBでOOSを提案した結果です。

後で叩くよ、まだわかってないんだけどね :)

とってもクール

 
マキシム・ドミトリエフスキー

RLボットの1stバージョン

まあ、自己学習はかっこいいですね、少なくともターゲットは拾わなくて いいし。



拾わなくていいってどういうこと？マスターが利益を出したいと思っていることがわかるのでしょうか？それとも、マスターは最小限のドローダウンを望んでいるのでしょうか？ここでいうテレパシーとは？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

:D

そして、それは最初の10ゲームで最適な戦略を取得し、その後、有意な改善がありません。

ランダムなポリシーで1ゲーム目、多くの場合、それだけが負であり、その後すぐに最適に収束する...まだなぜそんなに早く、おそらくちょうどアルゴリズムが拾ったのか理解できません。

これらの写真には何かが欠けている - フォワードテスト（そしておそらく偶然ではない ;）。

プログラマー1年生なら、バックテストでこのようなグラフを作ることができます。

Dr.トレーダー

これらの写真には、フォワードテストという何かが欠けています（おそらく偶然ではありません ;）。

プログラマー1年生なら、バックテストでこのようなグラフを作ることができます。

これらの写真は、まさに書かれていることを表しています。

新入生のことはよくわからないが、地元の学生はまだ1年生にもなっていないようだ。

昨日、鈍いVizardが示したものをそのまま示したら、怖くなって削除してしまった
