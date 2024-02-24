トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 779 1...772773774775776777778779780781782783784785786...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:28 #7781 このスレで手加減なしの仕事ぶりと面白さのおかげで、毎週ドル箱が手に入る...。面白い!!!! Evgeny Belyaev 2018.03.28 21:49 #7782 ミハイル・マルキュカイツ この支店のおかげで毎週ドル落ちして、この支店で仕事と遊びを押さえずに...。面白い!!!!大切なのは、燃え尽きないことです。トレードで頑張ってください。 Renat Akhtyamov 2018.03.29 05:28 #7783 ミハイル・マルキュカイツ実は、これはTSが市場に十分なものであることを示すサインの一つなのです...。 私は、どんな市場の動きにも前提があるべきだと思っています。無 理な相場変動はありません。フラットでも前提条件があるはずです。 だから、私たちの仕事は、これらの前提条件を正しく見極めてから動き出すこと......。IMHOは当然...。 オプションの1つは、トレンド戦略のシグナルCONTROLの瞬間に市場を評価することです。それが本当の反転なのか、偽りの反転なのか......。ミッシュの言うとおりだ。 考えているのはあなただけではありません。 取引する人が他のすべての端末を見ることはできないので、答えを見つけるのは難しい。 そして2008年には、1つのDCの中にも十分な情報がないため、DCが燃やされた...。 Mihail Marchukajtes 2018.03.29 06:39 #7784 レナト・アフティアモフミッシュの言うとおりだ。 考えているのはあなただけではありません。 どのトレーダーも他のすべての端末を見ることができないので、答えを見つけるのは難しいです。 そして、2008年はDCも焼け石に水で、1つのDCの中にも十分な情報がないようですからね。リアルな取引所からの情報だけが、他者に対して半端ないアドバンテージを与えることができるのです。それで十分な時もありますが...。困難な状況下で... Mihail Marchukajtes 2018.03.29 15:04 #7785 くそったれ、危なかったな。ロボットマン、グッジョブ。彼は、デップ...美しい fxsaber 2018.03.29 16:33 #7786 マキシム・ドミトリエフスキーRLボットの1stバージョン セルフトレーニングはクールだ。 右半分はOOSです。これは、QBがOOSに提案した結果です。 削除済み 2018.03.29 16:34 #7787 fxsaber 右半分はOOSです。これは、KBでOOSを提案した結果です。後で叩くよ、まだわかってないんだけどね :) とってもクール СанСаныч Фоменко 2018.03.29 16:47 #7788 マキシム・ドミトリエフスキーRLボットの1stバージョン まあ、自己学習はかっこいいですね、少なくともターゲットは拾わなくて いいし。 拾わなくていいってどういうこと？マスターが利益を出したいと思っていることがわかるのでしょうか？それとも、マスターは最小限のドローダウンを望んでいるのでしょうか？ここでいうテレパシーとは？ Dr. Trader 2018.03.29 17:12 #7789 マキシム・ドミトリエフスキー :D そして、それは最初の10ゲームで最適な戦略を取得し、その後、有意な改善がありません。 ランダムなポリシーで1ゲーム目、多くの場合、それだけが負であり、その後すぐに最適に収束する...まだなぜそんなに早く、おそらくちょうどアルゴリズムが拾ったのか理解できません。これらの写真には何かが欠けている - フォワードテスト（そしておそらく偶然ではない ;）。 プログラマー1年生なら、バックテストでこのようなグラフを作ることができます。 削除済み 2018.03.29 17:21 #7790 Dr.トレーダーこれらの写真には、フォワードテストという何かが欠けています（おそらく偶然ではありません ;）。 プログラマー1年生なら、バックテストでこのようなグラフを作ることができます。これらの写真は、まさに書かれていることを表しています。 新入生のことはよくわからないが、地元の学生はまだ1年生にもなっていないようだ。 昨日、鈍いVizardが示したものをそのまま示したら、怖くなって削除してしまった 1...772773774775776777778779780781782783784785786...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この支店のおかげで毎週ドル落ちして、この支店で仕事と遊びを押さえずに...。面白い!!!!
大切なのは、燃え尽きないことです。トレードで頑張ってください。
実は、これはTSが市場に十分なものであることを示すサインの一つなのです...。
私は、どんな市場の動きにも前提があるべきだと思っています。無 理な相場変動はありません。フラットでも前提条件があるはずです。
だから、私たちの仕事は、これらの前提条件を正しく見極めてから動き出すこと......。IMHOは当然...。
オプションの1つは、トレンド戦略のシグナルCONTROLの瞬間に市場を評価することです。それが本当の反転なのか、偽りの反転なのか......。
ミッシュの言うとおりだ。
考えているのはあなただけではありません。
取引する人が他のすべての端末を見ることはできないので、答えを見つけるのは難しい。そして2008年には、1つのDCの中にも十分な情報がないため、DCが燃やされた...。
ミッシュの言うとおりだ。
考えているのはあなただけではありません。
どのトレーダーも他のすべての端末を見ることができないので、答えを見つけるのは難しいです。そして、2008年はDCも焼け石に水で、1つのDCの中にも十分な情報がないようですからね。
リアルな取引所からの情報だけが、他者に対して半端ないアドバンテージを与えることができるのです。それで十分な時もありますが...。困難な状況下で...
RLボットの1stバージョン
セルフトレーニングはクールだ。
右半分はOOSです。これは、QBがOOSに提案した結果です。
右半分はOOSです。これは、KBでOOSを提案した結果です。
後で叩くよ、まだわかってないんだけどね :)
とってもクール
RLボットの1stバージョン
まあ、自己学習はかっこいいですね、少なくともターゲットは拾わなくて いいし。
拾わなくていいってどういうこと？マスターが利益を出したいと思っていることがわかるのでしょうか？それとも、マスターは最小限のドローダウンを望んでいるのでしょうか？ここでいうテレパシーとは？
:D
そして、それは最初の10ゲームで最適な戦略を取得し、その後、有意な改善がありません。
ランダムなポリシーで1ゲーム目、多くの場合、それだけが負であり、その後すぐに最適に収束する...まだなぜそんなに早く、おそらくちょうどアルゴリズムが拾ったのか理解できません。
これらの写真には何かが欠けている - フォワードテスト（そしておそらく偶然ではない ;）。
プログラマー1年生なら、バックテストでこのようなグラフを作ることができます。
これらの写真には、フォワードテストという何かが欠けています（おそらく偶然ではありません ;）。
プログラマー1年生なら、バックテストでこのようなグラフを作ることができます。
これらの写真は、まさに書かれていることを表しています。
新入生のことはよくわからないが、地元の学生はまだ1年生にもなっていないようだ。昨日、鈍いVizardが示したものをそのまま示したら、怖くなって削除してしまった