トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 384

Алёша 2017.06.05 12:59 #3831

マキシム・ドミトリエフスキー

8hは試さず、そのまま完全無料版に移行しましたが、アカウントが必要です。ええ、見つけて、ログインして、遊んでいます...。また、どこが特徴でどこがターゲットなのか、どのように指定すればいいのでしょうか？

削除済み 2017.06.05 13:03 #3832

アリョーシャええ、見つけて、ログインして、遊んでいます...。どこが特徴で、どこがターゲットなのか、どのように指定するのですか？

Train modelモジュールでは、ターゲットを指定します。まずはトレーニング用のサンプルを作っておくと、何に接続するのかが非常にわかりやすいのでおすすめです。https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment

Простой эксперимент в Студии машинного обучения

2017.03.20garyericsondocs.microsoft.com

Если вы еще не использовали студию машинного обучения Azure, это руководство предназначено для вас. В руководстве мы рассмотрим использование студии на примере создания первого эксперимента машинного обучения. В этом эксперименте мы проверим аналитическую модель, которая прогнозирует стоимость автомобиля на основе таких переменных, как марка и...

Алёша 2017.06.05 13:38 #3833

そう、素敵なチックなんです・・・。その結果をC++のコードにエクスポートして、せめてDLLにコンパイルできれば、それに越したことはないでしょう

削除済み 2017.06.05 13:51 #3834

アリョーシャ。そう、素敵なチックなんです・・・。その結果をC++のコードにエクスポートして、せめてDLLにコンパイルできれば言うことなしです。

しかし、すべてをRで書き、そこで教え、開発し、準備のできたモデルをPCで使用することを妨げるものはありません。しかし、一般的には、Web apiもクールです。

Алёша 2017.06.05 14:25 #3835

まあ、Webアプリケーションとしては悪くないんですけどね...。

削除済み 2017.06.05 14:35 #3836

アリョーシャ

まあ、Webアプリケーションとしては悪くないんですけどね...。

しきい値スライダーを左にすると、より正確になります :)このアプリは処理能力の高いazureクラウドにあります。まだ大きなプロジェクトはやっていませんが、非常に高速に読み取ることができるはずです。また、十分な速度が得られない場合は、マイクロソフトから次のようなものが提供されます: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/GAで選んださまざまなパラメータでグリッドを訓練 し、スタジオがどれだけ速く対処できるかを確認する必要があります。TensorFlowおよびMxNetとの性能比較 https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/

Microsoft Cognitive Toolkit

www.microsoft.com

A free, easy-to-use, open-source, commercial-grade toolkit that trains deep learning algorithms to learn like the human brain. Microsoft Cognitive Toolkit (formerly known as CNTK) version 2.0 is now available to Developers and Data Scientists. Cognitive Toolkit is a free, easy-to-use, open-source toolkit that trains deep learning algorithms...

Алёша 2017.06.05 15:28 #3837

マキシム・ドミトリエフスキー

Threshold スライダを左へ動かすと、より正確になります :)このアプリケーションは処理能力の高いazureクラウドにあり、まだ大きなプロジェクトはやっていませんが、非常に高速に動作するはずです。また、十分な速度が得られない場合は、マイクロソフトから別のものが提供されます: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/GAでパラメータを調整したグリッドトレーニングを行い、スタジオがどの程度速く処理できるかを確認する必要があります。TensorFlowおよびMxNetとの性能比較 https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/

より正確には出てきません。

ファイル: numerai_training_data.zip 7111 kb

削除済み 2017.06.05 16:14 #3838

アリョーシャ

より正確には出てきません。

しかし、この例で2クラスツリーを作る必要があるのか、また、どの程度の精度にすればよいのか。numeraiのことはまだ何も知らないので、読んでみます )

Алёша 2017.06.05 16:15 #3839

マキシム・ドミトリエフスキー

この例で2クラスツリーを作る必要があるのか、またその精度はどの程度にすべきなのか？

なによりも正確であることが重要です。

削除済み 2017.06.05 17:03 #3840

アリョーシャ

より多く、より良い、より良い、より良い。

このような仕事を与えてくれるのですか？ これはヘッジファンドだと理解していますが、もし契約したら、何を与えてくれるのですか？私は別のモデルで実行します、今のところあなたと同じ0.5が得られました。
ええ、見つけて、ログインして、遊んでいます...。
また、どこが特徴でどこがターゲットなのか、どのように指定すればいいのでしょうか？
Train modelモジュールでは、ターゲットを指定します。まずはトレーニング用のサンプルを作っておくと、何に接続するのかが非常にわかりやすいのでおすすめです。
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment
その結果をC++のコードにエクスポートして、せめてDLLにコンパイルできれば、それに越したことはないでしょう
しかし、すべてをRで書き、そこで教え、開発し、準備のできたモデルをPCで使用することを妨げるものはありません。しかし、一般的には、Web apiもクールです。
まあ、Webアプリケーションとしては悪くないんですけどね...。
しきい値スライダーを左にすると、より正確になります :)このアプリは処理能力の高いazureクラウドにあります。まだ大きなプロジェクトはやっていませんが、非常に高速に読み取ることができるはずです。また、十分な速度が得られない場合は、マイクロソフトから次のようなものが提供されます: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/
GAで選んださまざまなパラメータでグリッドを訓練 し、スタジオがどれだけ速く対処できるかを確認する必要があります。
TensorFlowおよびMxNetとの性能比較 https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/
より正確には出てきません。
しかし、この例で2クラスツリーを作る必要があるのか、また、どの程度の精度にすればよいのか。
numeraiのことはまだ何も知らないので、読んでみます )
より多く、より良い、より良い、より良い。
このような仕事を与えてくれるのですか？ これはヘッジファンドだと理解していますが、もし契約したら、何を与えてくれるのですか？
私は別のモデルで実行します、今のところあなたと同じ0.5が得られました。