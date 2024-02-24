トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 384

マキシム・ドミトリエフスキー

8hは試さず、そのまま完全無料版に移行しましたが、アカウントが必要です。

ええ、見つけて、ログインして、遊んでいます...。

また、どこが特徴でどこがターゲットなのか、どのように指定すればいいのでしょうか？

アリョーシャ

Train modelモジュールでは、ターゲットを指定します。まずはトレーニング用のサンプルを作っておくと、何に接続するのかが非常にわかりやすいのでおすすめです。

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment

そう、素敵なチックなんです・・・。

その結果をC++のコードにエクスポートして、せめてDLLにコンパイルできれば、それに越したことはないでしょう

アリョーシャ

しかし、すべてをRで書き、そこで教え、開発し、準備のできたモデルをPCで使用することを妨げるものはありません。しかし、一般的には、Web apiもクールです。
 

まあ、Webアプリケーションとしては悪くないんですけどね...。

アリョーシャ

まあ、Webアプリケーションとしては悪くないんですけどね...。


しきい値スライダーを左にすると、より正確になります :)このアプリは処理能力の高いazureクラウドにあります。まだ大きなプロジェクトはやっていませんが、非常に高速に読み取ることができるはずです。また、十分な速度が得られない場合は、マイクロソフトから次のようなものが提供されます: https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

GAで選んださまざまなパラメータでグリッドを訓練 し、スタジオがどれだけ速く対処できるかを確認する必要があります。

TensorFlowおよびMxNetとの性能比較 https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/

マキシム・ドミトリエフスキー


より正確には出てきません。
ファイル:
numerai_training_data.zip  7111 kb
しかし、この例で2クラスツリーを作る必要があるのか、また、どの程度の精度にすればよいのか。

numeraiのことはまだ何も知らないので、読んでみます )

 
マキシム・ドミトリエフスキー

この例で2クラスツリーを作る必要があるのか、またその精度はどの程度にすべきなのか？
なによりも正確であることが重要です。
アリョーシャ
より多く、より良い、より良い、より良い。


このような仕事を与えてくれるのですか？ これはヘッジファンドだと理解していますが、もし契約したら、何を与えてくれるのですか？

私は別のモデルで実行します、今のところあなたと同じ0.5が得られました。

