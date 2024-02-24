トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 378 1...371372373374375376377378379380381382383384385...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2017.05.28 11:55 #3771 マキシム・ドミトリエフスキーhttps://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw彼は週末にやることがあるんだ :) アー フォー ヌーバスそして、こちらはアルゴリズム取引をしている人です。 インターネットには、Rでのデータ処理に関する良書がたくさんあります。パッケージのアプリケーションの場合はもっとひどく、それぞれについて個別に情報を探す必要があります。 СанСаныч Фоменко 2017.05.28 13:38 #3772 ユーリイ・アサウレンコ.パッケージのアプリケーションの場合はもっとひどく、それぞれの情報を個別に探さなければなりません。99％の場合、何も探さなくていいのです。各パッケージは、その使用方法について非常に優れたドキュメントを備えて いますドキュメントとは別に、ウィグネット、イントロダクシン...へのリンクがあることが多い。パッケージの各関数には，その関数が実装しているアルゴリズムの説明へのリンクが必ず含まれています．これは、例えばmatlabのように、異なるパッケージの同じ関数を比較する必要がある場合に、特に重要です。例えば、既成の回答を検索できるサイトや、自分で質問できるサイトがあります。通常、これだけでは眉唾です。全てに納得がいかない場合は、ググってみてください。関数名を入力するだけで、 ... 続きを読むPS.一般的な開発では、非常に限られたお金（10rub/本）でここに 登ります。2〜3ヶ月のタイムラグでたくさんの本が。 CRAN Packages By Name cran.r-project.org The package will formally test two curves represented by discrete data sets to be statistically equal or not when the errors of the two curves were assumed either equal or not using the tube formula to calculate the tail probabilities Yuriy Asaulenko 2017.05.28 13:47 #3773 サンサニッチ・フォメンコ99％の場合、何も探さなくていいのです。各パッケージは、その使用方法について非常に優れたドキュメントを備えて いますドキュメントとは別に、様々なウィグネット、イントロダクシン...へのリンクがあることが多い。パッケージの各関数には，その関数が実装しているアルゴリズムの説明へのリンクが必ず含まれています．例えば、既成の回答を検索できるサイトや、自分で質問できるサイトがあります。通常、これらはすべて官僚にとって十分なものである。どれも納得がいかない場合は、ググってみてください。関数名を入力するだけで、 ... 続きを読むPS.一般的な開発のために、あなたは非常に限られたお金（10ルーブル/本）のためにここで 取得します。それが私たちの仕事です。単体では、PDFのドキュメントをパッケージにすることは、実は難しいのです。本からは、カバコフが非常に良いですね、イミフです。ゼロから始めることができます。オライリーもありますが、アグリツキーで。このようなボリュームを読むのは難しい。評価することは困難である）。 削除済み 2017.05.28 16:14 #3774 ユーリイ・アサウレンコ インターネットには、Rでのデータ処理に関する良書がたくさんあります。パッケージのアプリケーションの場合はもっとひどく、それぞれについて個別に情報を探す必要があります。 まあ、ここではいろいろなことを解決するための例なので、一般的に見れば、役に立つと思います。 Vladimir Perervenko 2017.06.01 11:38 #3775 言語を学ぶ最も効果的な方法は、動作し、再現可能なコード例からスクリプトを書き、分析することです。このスレッドの冒頭で、トピックスターターが何度もコードを投稿しようとしましたが、議論に対応できませんでした。残念ながら、このスレッドには言葉だけで、例やコード、データはありません。これは使えないゴミです。R言語が全く初めての方のために、ロシア語の資料への リンクを追加しておきます。グッドラック Введение в R Alexander Novopoltsevrstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com Установить среду R Установить графическую оболочкуRStudio. Установка R Markdown (для создания автоматически генерируемых отчетов): в RStudio автоматически при первом создании файла с расширением “.Rmd”. Установка библиотек расширений: набрать в консоли install.packages(“pname”), где “pname” - название библиотеки. Полный список библиотек по... 削除済み 2017.06.01 12:00 #3776 ウラジミール・ペレヴェンコ言語を学ぶ最も効果的な方法は、動作し、再現可能なコード例からスクリプトを書き、分析することです。このスレッドの冒頭で、トピックスターターが何度もコードを投稿しようとしましたが、議論に対応できませんでした。残念ながら、このスレッドには言葉だけで、例やコード、データはありません。これは使えないゴミです。R言語が全く初めての方のために、ロシア語の資料への リンクを追加しておきます。グッドラック 機械学習の理論と実践 "というテーマなので、大丈夫です。基本的に学ぶべきことはなく、一番難しいのはNSを使った戦略を練ること（そのためには想像力が必要）、2行で何かを教えることができることです。そしてもちろん、本に従ってすべてを行い、既成の例を使用する場合は、利益に到達することはありません :)P.S.実は私は既製品のbotの枝にいるのですが、ここでは何よりもよく稼げます :)) Yuriy Asaulenko 2017.06.01 12:55 #3777 マキシム・ドミトリエフスキー追伸：スレッドに既製品のbotを投稿したのですが、こちらの方が稼ぎが良いです :))トレーディング戦略について教えてください。そこにいる男は、彼に自分の戦略を他の人と共有して、100ポンドを100万ポンドにすることを望んでいる)。苦しませる)。 Aleksei Kuznetsov 2017.06.01 19:44 #3778 1つのネットではなく、2つのネット、1つは買い用、1つは売り用をトレーニングしてみた人はいますか？これで精度が向上するのでは？ 削除済み 2017.06.01 22:20 #3779 エリブラリウス 1つのネットではなく、2つのネット、1つは買い用、もう1つは売り用を訓練しようとした人はいますか？もしかしたら、この方法で精度を上げることが可能なのでしょうか？ https://habrahabr.ru/post/243211/NSの再トレーニングに関する良い投稿がありましたので、その結果を再現してみたところ、私のARIMA予測は一致しましたが、NSは異なる結果を示しました :) Нефтяные ряды в R habrahabr.ru Пометьте топик понятными вам метками, если хотите или закрыть СанСаныч Фоменко 2017.06.02 09:09 #3780 マキシム・ドミトリエフスキー https://habrahabr.ru/post/243211/NSの再トレーニングに関する良い投稿がありましたので、その結果を再現してみたところ、私のARIMA予測は一致しましたが、NSは異なる結果を示しました :) 私はすでにNSについて否定的な意見を述べました。 最も重要な主張：このスレッドにはNSのオーバートレーニングの気配すらありません。しかも、NSの支持者は、そうしようともしない。そして、再教育の不足の証拠もなく、すべて数字のゲーム、層やパーセプトロンのことなど、とても面白い知的ゲームなのです......。 1...371372373374375376377378379380381382383384385...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
https://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw
彼は週末にやることがあるんだ :) アー フォー ヌーバス
そして、こちらはアルゴリズム取引をしている人です。
.パッケージのアプリケーションの場合はもっとひどく、それぞれの情報を個別に探さなければなりません。
99％の場合、何も探さなくていいのです。
各パッケージは、その使用方法について非常に優れたドキュメントを備えて います
ドキュメントとは別に、ウィグネット、イントロダクシン...へのリンクがあることが多い。
パッケージの各関数には，その関数が実装しているアルゴリズムの説明へのリンクが必ず含まれています．これは、例えばmatlabのように、異なるパッケージの同じ関数を比較する必要がある場合に、特に重要です。
例えば、既成の回答を検索できるサイトや、自分で質問できるサイトがあります。
通常、これだけでは眉唾です。
全てに納得がいかない場合は、ググってみてください。関数名を入力するだけで、 ... 続きを読む
PS.
一般的な開発では、非常に限られたお金（10rub/本）でここに 登ります。2〜3ヶ月のタイムラグでたくさんの本が。
それが私たちの仕事です。単体では、PDFのドキュメントをパッケージにすることは、実は難しいのです。
本からは、カバコフが非常に良いですね、イミフです。ゼロから始めることができます。
オライリーもありますが、アグリツキーで。このようなボリュームを読むのは難しい。評価することは困難である）。
インターネットには、Rでのデータ処理に関する良書がたくさんあります。パッケージのアプリケーションの場合はもっとひどく、それぞれについて個別に情報を探す必要があります。
まあ、ここではいろいろなことを解決するための例なので、一般的に見れば、役に立つと思います。
言語を学ぶ最も効果的な方法は、動作し、再現可能なコード例からスクリプトを書き、分析することです。このスレッドの冒頭で、トピックスターターが何度もコードを投稿しようとしましたが、議論に対応できませんでした。残念ながら、このスレッドには言葉だけで、例やコード、データはありません。
これは使えないゴミです。
R言語が全く初めての方のために、ロシア語の資料への リンクを追加しておきます。
グッドラック
機械学習の理論と実践 "というテーマなので、大丈夫です。基本的に学ぶべきことはなく、一番難しいのはNSを使った戦略を練ること（そのためには想像力が必要）、2行で何かを教えることができることです。
そしてもちろん、本に従ってすべてを行い、既成の例を使用する場合は、利益に到達することはありません :)
P.S.実は私は既製品のbotの枝にいるのですが、ここでは何よりもよく稼げます :))
追伸：スレッドに既製品のbotを投稿したのですが、こちらの方が稼ぎが良いです :))
1つのネットではなく、2つのネット、1つは買い用、もう1つは売り用を訓練しようとした人はいますか？もしかしたら、この方法で精度を上げることが可能なのでしょうか？
https://habrahabr.ru/post/243211/
NSの再トレーニングに関する良い投稿がありましたので、その結果を再現してみたところ、私のARIMA予測は一致しましたが、NSは異なる結果を示しました :)
