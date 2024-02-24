トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1971 1...196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.08.15 08:56 #19701 思わず投稿してしまいました )) 涙が出ました )) mytarmailS 2020.08.15 09:23 #19702 マキシム・ドミトリエフスキー Max、データのロードと学習を含む簡単なPythonのコードを送ってください、私はこれらのチュートリアルについて何も知らないので mytarmailS 2020.08.15 10:20 #19703 マキシム・ドミトリエフスキー： どのチュートリアルで？ やばい、なんかトレーニングの第一人者のかっこいい記事読んでたけど、2008年の記事だから例題が全部使えない)) もうこの構文持ってない) 変数の宣言の仕方を教えてくれるビデオを2時間くらい見てました・・・。 その後、気が乗らない））、こういう作業がないとやる気が起きない・・・。 OOPは使っていますか？ 削除済み 2020.08.15 10:25 #19704 mytarmailS: やばい、なんか学習法の達人のかっこいい記事を読んでたけど、2008年に発表された記事だから例題が全部動かない)) もうこの構文がない)ビデオを見ていたら、変数の宣言の仕方を2時間も教えられてしまった・・・。もうそんな気分じゃない））、こういうタスクがないとやる気が出ないんですよね・・・。OOPは使っていますか？ Pythonは原則的にOOPで、すべてのオブジェクトがそこにあります） クラスのことですか？ まあ、必要であれば、時々あります。ほとんど不要。 ファイル: w8d2dmd_Python._lj7dkd8pa51_x2w2l_gzkktr11iqd8e7y4_1_PDFDrive.com_s.zip 4103 kb mytarmailS 2020.08.15 10:35 #19705 マキシム・ドミトリエフスキー： pythonは原則的にOOPで、すべてのオブジェクトがそこにある ) はいRは、すべてのオブジェクトが、私は数日前に発見したクラスも全く同じです))))私は "私たち "のプログラマのコードを見たとき マキシム・ドミトリエフスキー： クラスとはどういう意味ですか？ そうなんです、Rも全部持っているんです、知らなかったんです、恥ずかしいんです。 ところで、私のpythonの第一印象はあまり良くなかったのですが． 宣伝とかじゃなくて、Rだとpythonよりデザインが＋-2倍くらい短くて読みやすいんですよ。 でも、経験不足ということで 削除済み 2020.08.15 10:52 #19706 mytarmailS: はい、Rは全く同じで、すべてのオブジェクトを持っていますが、私は数日前にクラスを学んだだけです)))) "私たちの "プログラマーのコードを見たときそうなんです、Rも全部持っているんです、知らなかったんです、恥ずかしながら。ところで、私のpythonの第一印象はあまり良くなかったのですが．Rでは、デザインはPythonの2倍以上短くなり、読みやすくなります。が、それは私の経験不足ということにしておこう。 Rは平均して短いです、はい。でも、いろいろと覚えなければならないことがあるんです。Pythonでは、もっと古典的な馴染みのある構文ですが、いろいろな括弧やその他で複雑になりすぎません。 mytarmailS 2020.08.15 11:18 #19707 マキシム・ドミトリエフスキー は動作しませんでした、多分mtでは何か他のことをする必要があります パンダとMtバイブルのインストール 削除済み 2020.08.15 11:29 #19708 mytarmailS: うまくいかなかったので、mtで何か別のことをする必要があるのかもしれません。pandas と mtbibbles をインストールしました。 from datetimeimport datetime 冒頭でdatetimeをインポートします。 タイミングエラーは無視されるべきです。 Shift+Enterで行単位で実行し、確認することができます。 mt5.initialize()はターミナルを開き、Trueを返すはず です。 mytarmailS 2020.08.15 13:12 #19709 マキシム・ドミトリエフスキー： from datetimeimport datetime 先にインポートしておかないと、datetimeが理解できません。 タイムスタンプのエラーは無視されるはずですが、なぜでしょうか。 Shift+Enterで行単位で実行し、確認することができます。 mt5.initialize()はターミナルを開き、Trueを 返すこと。 ターミナルは開いたが、それ以上は何もしていないようだ。 Aleksey Vyazmikin 2020.08.15 13:14 #19710 mytarmailS: in tensorflow-in keras-in theano-in mxnet-in pyTorch- etc ...。 この上場、何なんだろう？ mytarmailS: 数百万行のコードを変換し、mqlで 畳み込みディープネットワークを作成し、トレーニングする！ なぜなら、私はトレーダーだから、そうしたいからだ。 学習の過程で言えば、作ることが目的ではなく、結果が目的なのです。混乱しないようにしましょう。これらの言語はすべて解決策を見つけるのに適していますが、MQLですでにモデルを適用するのがよいでしょう。 mytarmailS: しかし、全世界が使っているのは、おそらくランダムなゲーム です:) そこで説明された方法は、多クラスサンプルで最もよく機能し、クラスが2つか3つである場合、解決策は冗長になるようです。 1...196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
思わず投稿してしまいました )) 涙が出ました ))
Max、データのロードと学習を含む簡単なPythonのコードを送ってください、私はこれらのチュートリアルについて何も知らないので
どのチュートリアルで？
やばい、なんかトレーニングの第一人者のかっこいい記事読んでたけど、2008年の記事だから例題が全部使えない)) もうこの構文持ってない)
変数の宣言の仕方を教えてくれるビデオを2時間くらい見てました・・・。
その後、気が乗らない））、こういう作業がないとやる気が起きない・・・。
OOPは使っていますか？
Pythonは原則的にOOPで、すべてのオブジェクトがそこにあります） クラスのことですか？ まあ、必要であれば、時々あります。ほとんど不要。
Rは平均して短いです、はい。でも、いろいろと覚えなければならないことがあるんです。Pythonでは、もっと古典的な馴染みのある構文ですが、いろいろな括弧やその他で複雑になりすぎません。
は動作しませんでした、多分mtでは何か他のことをする必要があります
パンダとMtバイブルのインストール
from datetimeimport datetime
冒頭でdatetimeをインポートします。
タイミングエラーは無視されるべきです。
Shift+Enterで行単位で実行し、確認することができます。
ターミナルは開いたが、それ以上は何もしていないようだ。
in tensorflow-in keras-in theano-in mxnet-in pyTorch- etc ...。
この上場、何なんだろう？
数百万行のコードを変換し、mqlで 畳み込みディープネットワークを作成し、トレーニングする！ なぜなら、私はトレーダーだから、そうしたいからだ。
学習の過程で言えば、作ることが目的ではなく、結果が目的なのです。混乱しないようにしましょう。これらの言語はすべて解決策を見つけるのに適していますが、MQLですでにモデルを適用するのがよいでしょう。
しかし、全世界が使っているのは、おそらくランダムなゲーム です
そこで説明された方法は、多クラスサンプルで最もよく機能し、クラスが2つか3つである場合、解決策は冗長になるようです。