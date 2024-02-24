トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1971

思わず投稿してしまいました )) 涙が出ました ))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

Max、データのロードと学習を含む簡単なPythonのコードを送ってください、私はこれらのチュートリアルについて何も知らないので

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どのチュートリアルで？

やばい、なんかトレーニングの第一人者のかっこいい記事読んでたけど、2008年の記事だから例題が全部使えない)) もうこの構文持ってない)

変数の宣言の仕方を教えてくれるビデオを2時間くらい見てました・・・。


その後、気が乗らない））、こういう作業がないとやる気が起きない・・・。

OOPは使っていますか？

Pythonは原則的にOOPで、すべてのオブジェクトがそこにあります） クラスのことですか？ まあ、必要であれば、時々あります。ほとんど不要。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

pythonは原則的にOOPで、すべてのオブジェクトがそこにある )

はいRは、すべてのオブジェクトが、私は数日前に発見したクラスも全く同じです))))私は "私たち "のプログラマのコードを見たとき

マキシム・ドミトリエフスキー

クラスとはどういう意味ですか？

そうなんです、Rも全部持っているんです、知らなかったんです、恥ずかしいんです。



ところで、私のpythonの第一印象はあまり良くなかったのですが．

宣伝とかじゃなくて、Rだとpythonよりデザインが＋-2倍くらい短くて読みやすいんですよ。

でも、経験不足ということで

Rは平均して短いです、はい。でも、いろいろと覚えなければならないことがあるんです。Pythonでは、もっと古典的な馴染みのある構文ですが、いろいろな括弧やその他で複雑になりすぎません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

は動作しませんでした、多分mtでは何か他のことをする必要があります


パンダとMtバイブルのインストール

mytarmailS:

うまくいかなかったので、mtで何か別のことをする必要があるのかもしれません。


pandas と mtbibbles をインストールしました。

from datetimeimport datetime

冒頭でdatetimeをインポートします。

タイミングエラーは無視されるべきです。


Shift+Enterで行単位で実行し、確認することができます。

mt5.initialize()はターミナルを開き、Trueを返すはず です。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

from datetimeimport datetime

先にインポートしておかないと、datetimeが理解できません。

タイムスタンプのエラーは無視されるはずですが、なぜでしょうか。


Shift+Enterで行単位で実行し、確認することができます。

mt5.initialize()はターミナルを開き、Trueを 返すこと。

ターミナルは開いたが、それ以上は何もしていないようだ。


 
mytarmailS:

in tensorflow-in keras-in theano-in mxnet-in pyTorch- etc ...。

この上場、何なんだろう？

mytarmailS:

百万行のコードを変換し、mqlで 畳み込みディープネットワークを作成し、トレーニングする！ なぜなら、私はトレーダーだから、そうしたいからだ。

学習の過程で言えば、作ることが目的ではなく、結果が目的なのです。混乱しないようにしましょう。これらの言語はすべて解決策を見つけるのに適していますが、MQLですでにモデルを適用するのがよいでしょう。

mytarmailS:

しかし、全世界が使っているのは、おそらくランダムなゲーム です

:)

そこで説明された方法は、多クラスサンプルで最もよく機能し、クラスが2つか3つである場合、解決策は冗長になるようです。

