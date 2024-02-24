トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 542

ユーリイ・アサウレンコ

このトピックがお役に立てるかどうか分かりませんが。

ここにはとても賢い人たちがいて、「こうしてはいけない」ということを学べたので、助かりました。

スケッチはしないが、自分でやる。

まず、ノートを比較する機会を得ることができます。

2つ目は、経験を交換することです。

第三に、自分なりの何かを思いつくこと。

 

みなさん、こんにちは!!!あることを思いついたので、試してみたい。そのためには、逆方向のエラー伝搬が可能な多層膜パースペクトロンが必要なんだ。このようなデザインを簡単に構築し、それを教えようとする場合、どのようなソフトウェア製品を使えばよいのでしょうか？さらに、数学の可能性など。

 
ユーリイ・アサウレンコ

実は、インフラは一番大事なものではなく、時にはすべてを諦めた方がいいこともあるんです。簡単なことです。私は3回やめました)。あるいは4つかもしれません）。

Rのキャンペーンではなく、始めて、マスターして、辞めた。Rの中にはダイヤモンドがあるのかもしれませんが、 この体系化されていないゴミ箱の中を掘る のは、私には無理です。もちろん、人生がそうさせるのでなければ、そうさせることはない。

まあ、いいじゃないですか。

統計学（ここでは機械学習を統計学とみなしている）の分野でこれほど体系化されたシステムを知らない--すべては教科書から。素晴らしいルブリケーター、検索...

Matlabと勘違いしているのでしょう、私たちとは何の関係もありません、そこには何もないのです、それもすべてあるのでしょうが。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

......

マキシム、アービトラージチャートを描いていたんですね

4でも可能なのでしょうか？

何を使ってグラフを描いたのか、教えてください。

つまり、既成のポイントを使って任意の チャートを描く方法を知りたいのです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

何のチャート？) 長い間mt4を使っていないので、何が可能で何が不可能なのかわからない。

どんなチャート？

線形回帰による標準的な共集積ポートフォリオ計算のことです。標準的なものがないのかもしれませんが、私は好きです )


などは、指標にはなりません。

対応しているかどうかはわかりません

あ、なるほど、GraphPlot()で描きました。

https://www.mql5.com/ru/articles/2866

mt4でサポートされているかどうかはわかりません。

Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 как аналог plot из R
Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 как аналог plot из R
  • 2017.02.07
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
При исследовании и изучении закономерностей важную роль играет визуальное отображение с помощью графиков. В популярных среди научного сообщества языках программирования, таких как R и Python, для визуализации предназначена специальная функция plot,  с помощью которой можно рисовать линии, точечные распределения и гистограммы для наглядного...
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ありがとう、勉強してくるよ...。
レナト・アフティアモフ
ありがとう、勉強してこよう...。

でも、インジケーターでやった方が便利といえば便利なんですけどね...。Plot() は、調査やデバッグのために素早く視覚化するのに適しています。

 

記事

LIMEで機械学習モデルの予測値を説明する


すごいのは、この写真です。

交差点は、減らすことのできないエラーです。

だから：モデルにそのような写真が伴わなければ、すべては数字だけのゲームになる

やることない人...そろそろ始まりますよ :)

"お店が大混雑し、検索エンジンが「オリビエレシピ」を出すことが多くなった頃、データサイエンスの専門家が集まり、今年の 棚卸しをしています。2017年12月は、先日のNIPSで発表されたソリューションについて、強化 学習のイノベーションについて、そして今年のサービスや製品についてお話しします。もちろん、次の12ヶ月の計画も忘れません。"


