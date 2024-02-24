トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 542 1...535536537538539540541542543544545546547548549...3399 新しいコメント Renat Akhtyamov 2017.12.09 22:58 #5411 ユーリイ・アサウレンコこのトピックがお役に立てるかどうか分かりませんが。ここにはとても賢い人たちがいて、「こうしてはいけない」ということを学べたので、助かりました。スケッチはしないが、自分でやる。まず、ノートを比較する機会を得ることができます。2つ目は、経験を交換することです。第三に、自分なりの何かを思いつくこと。 Mihail Marchukajtes 2017.12.10 14:59 #5412 みなさん、こんにちは!!!あることを思いついたので、試してみたい。そのためには、逆方向のエラー伝搬が可能な多層膜パースペクトロンが必要なんだ。このようなデザインを簡単に構築し、それを教えようとする場合、どのようなソフトウェア製品を使えばよいのでしょうか？さらに、数学の可能性など。 СанСаныч Фоменко 2017.12.10 17:15 #5413 ユーリイ・アサウレンコ実は、インフラは一番大事なものではなく、時にはすべてを諦めた方がいいこともあるんです。簡単なことです。私は3回やめました)。あるいは4つかもしれません）。Rのキャンペーンではなく、始めて、マスターして、辞めた。Rの中にはダイヤモンドがあるのかもしれませんが、 この体系化されていないゴミ箱の中を掘る のは、私には無理です。もちろん、人生がそうさせるのでなければ、そうさせることはない。まあ、いいじゃないですか。統計学（ここでは機械学習を統計学とみなしている）の分野でこれほど体系化されたシステムを知らない--すべては教科書から。素晴らしいルブリケーター、検索...Matlabと勘違いしているのでしょう、私たちとは何の関係もありません、そこには何もないのです、それもすべてあるのでしょうが。 Renat Akhtyamov 2017.12.10 20:52 #5414 マキシム・ドミトリエフスキー ......マキシム、アービトラージチャートを描いていたんですね4でも可能なのでしょうか？何を使ってグラフを描いたのか、教えてください。つまり、既成のポイントを使って任意の チャートを描く方法を知りたいのです。 Renat Akhtyamov 2017.12.10 20:59 #5415 マキシム・ドミトリエフスキー 何のチャート？) 長い間mt4を使っていないので、何が可能で何が不可能なのかわからない。どんなチャート？線形回帰による標準的な共集積ポートフォリオ計算のことです。標準的なものがないのかもしれませんが、私は好きです )などは、指標にはなりません。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム もう一度アービトラージ、ペアトレードを。 マキシム・ドミトリエフスキー さん 2017.12.04 01:13 円...フエナは一番やんちゃなんですリグレッションは必要ないチャートを作るだけ 削除済み 2017.12.10 21:00 #5416 対応しているかどうかはわかりません。マキシムさん、アービトラージチャート描きましたか4でも可能なのでしょうか？教えてください - チャートは何を使って描かれたのですか？つまり、ポイントが用意されている図をどの ように描けばいいのか、ということです。あ、なるほど、GraphPlot()で描きました。https://www.mql5.com/ru/articles/2866mt4でサポートされているかどうかはわかりません。 Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 как аналог plot из R 2017.02.07MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com При исследовании и изучении закономерностей важную роль играет визуальное отображение с помощью графиков. В популярных среди научного сообщества языках программирования, таких как R и Python, для визуализации предназначена специальная функция plot, с помощью которой можно рисовать линии, точечные распределения и гистограммы для наглядного... Renat Akhtyamov 2017.12.10 21:01 #5417 マキシム・ドミトリエフスキー ああ、なるほど、GraphPlot()で出力していたんですね。https://www.mql5.com/ru/articles/2866mt4でサポートされているかどうかはわかりません。 ありがとう、勉強してくるよ...。 削除済み 2017.12.10 21:03 #5418 レナト・アフティアモフ ありがとう、勉強してこよう...。でも、インジケーターでやった方が便利といえば便利なんですけどね...。Plot() は、調査やデバッグのために素早く視覚化するのに適しています。 СанСаныч Фоменко 2017.12.13 07:59 #5419 記事LIMEで機械学習モデルの予測値を説明するすごいのは、この写真です。交差点は、減らすことのできないエラーです。だから：モデルにそのような写真が伴わなければ、すべては数字だけのゲームになる 削除済み 2017.12.16 11:50 #5420 やることない人...そろそろ始まりますよ :)"お店が大混雑し、検索エンジンが「オリビエレシピ」を出すことが多くなった頃、データサイエンスの専門家が集まり、今年の 棚卸しをしています。2017年12月は、先日のNIPSで発表されたソリューションについて、強化 学習のイノベーションについて、そして今年のサービスや製品についてお話しします。もちろん、次の12ヶ月の計画も忘れません。" 1...535536537538539540541542543544545546547548549...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このトピックがお役に立てるかどうか分かりませんが。
ここにはとても賢い人たちがいて、「こうしてはいけない」ということを学べたので、助かりました。
スケッチはしないが、自分でやる。
まず、ノートを比較する機会を得ることができます。
2つ目は、経験を交換することです。
第三に、自分なりの何かを思いつくこと。
みなさん、こんにちは!!!あることを思いついたので、試してみたい。そのためには、逆方向のエラー伝搬が可能な多層膜パースペクトロンが必要なんだ。このようなデザインを簡単に構築し、それを教えようとする場合、どのようなソフトウェア製品を使えばよいのでしょうか？さらに、数学の可能性など。
実は、インフラは一番大事なものではなく、時にはすべてを諦めた方がいいこともあるんです。簡単なことです。私は3回やめました)。あるいは4つかもしれません）。
Rのキャンペーンではなく、始めて、マスターして、辞めた。Rの中にはダイヤモンドがあるのかもしれませんが、 この体系化されていないゴミ箱の中を掘る のは、私には無理です。もちろん、人生がそうさせるのでなければ、そうさせることはない。
まあ、いいじゃないですか。
統計学（ここでは機械学習を統計学とみなしている）の分野でこれほど体系化されたシステムを知らない--すべては教科書から。素晴らしいルブリケーター、検索...
Matlabと勘違いしているのでしょう、私たちとは何の関係もありません、そこには何もないのです、それもすべてあるのでしょうが。
マキシム、アービトラージチャートを描いていたんですね
4でも可能なのでしょうか？
何を使ってグラフを描いたのか、教えてください。
つまり、既成のポイントを使って任意の チャートを描く方法を知りたいのです。
何のチャート？) 長い間mt4を使っていないので、何が可能で何が不可能なのかわからない。
どんなチャート？
線形回帰による標準的な共集積ポートフォリオ計算のことです。標準的なものがないのかもしれませんが、私は好きです )
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
もう一度アービトラージ、ペアトレードを。
マキシム・ドミトリエフスキー さん 2017.12.04 01:13
円...フエナは一番やんちゃなんです
リグレッションは必要ない
チャートを作るだけ
マキシムさん、アービトラージチャート描きましたか
4でも可能なのでしょうか？
教えてください - チャートは何を使って描かれたのですか？
つまり、ポイントが用意されている図をどの ように描けばいいのか、ということです。
あ、なるほど、GraphPlot()で描きました。
https://www.mql5.com/ru/articles/2866
mt4でサポートされているかどうかはわかりません。
ああ、なるほど、GraphPlot()で出力していたんですね。
ありがとう、勉強してこよう...。
でも、インジケーターでやった方が便利といえば便利なんですけどね...。Plot() は、調査やデバッグのために素早く視覚化するのに適しています。
記事
LIMEで機械学習モデルの予測値を説明する
すごいのは、この写真です。
交差点は、減らすことのできないエラーです。
だから：モデルにそのような写真が伴わなければ、すべては数字だけのゲームになる
やることない人...そろそろ始まりますよ :)
"お店が大混雑し、検索エンジンが「オリビエレシピ」を出すことが多くなった頃、データサイエンスの専門家が集まり、今年の 棚卸しをしています。2017年12月は、先日のNIPSで発表されたソリューションについて、強化 学習のイノベーションについて、そして今年のサービスや製品についてお話しします。もちろん、次の12ヶ月の計画も忘れません。"