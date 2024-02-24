トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3202

新しいコメント
 

為替レートの予測に単純なモデルを使った不思議な例

Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
  • www.r-bloggers.com
[This article was first published on DataGeeek , and kindly contributed to R-bloggers]. (You can report issue about the content on this page here)
 
СанСаныч Фоменко #:

為替レートの予測に単純なモデルを使った不思議な例

右肩下がりのリラに......。MOが成功した例を挙げればいい。もし、2020mになるような超トレンドを知っていたら、そしてMOなしでx3が行われていただろう。



削除済み  
СанСаныч Фоменко #:

私には必要ない。私に必要なのは、あなたの 考えを逐一質問するトレードマイスター だ。

あなたは何も考えていないのだから、二者択一だ。
削除済み  
Forester #:
右肩下がりのリラで......。そうだね。2020mになるような超トレンドを知っている - とMOなしx3は行われていただろう。
MOをテストするには最高の方法だ。
 
mytarmailS #:
この写真は、市場における蓄積と分配の好例である...。

量を見る

トルコ国民全体がリラをため込み、誰かがそれを分配した。90年代にやったような国全体の強奪。

出来高はティック・ボリューム、つまり1つのブローカー・センター内での出来高です。チャートはMetaquotのデモから引用した。2020年に出来高が急減しているのは、おそらく2020年以前はあるソースから、2020年以降は別のソースからデータが取得されたことを示している。


削除済み  

チャンネルを合わせればいい。


 
Forester #:

トルコ国民全体がリラをため込み、誰かがそれを分配した。90年代にやったように国全体から強奪する。

取引量はティック・ボリューム、つまり1つのブローカー・センター内での取引量。チャートはMetaquotのデモから引用した。2020年に出来高が急減しているのは、おそらく2020年以前はあるソースから、2020年以降は別のソースからデータが取得されたことを意味する。


ティック・ベースなら、私の投稿は正しくない。
削除済み  

モシュカはバイ・アンド・ホールド戦略をアウトパフォームした。

ターミナルではあまり良くない、スプレッドがしばしば噛むらしい。DCの流動性にも問題があるかもしれない。


 
Maxim Dmitrievsky #:

モシュカはそれを超えた

シグナルを発信しよう

削除済み  
mytarmailS #:

もう信号をスタートさせてくれ。

信号なんていらない。
1...319531963197319831993200320132023203320432053206320732083209...3399
新しいコメント