トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3204

Aleksey Nikolayev 2023.08.24 17:09 #32031

fxsaber 2023.08.24 19:09 #32032

Aleksey Vyazmikin 2023.08.24 19:11 #32033

fxsaber 2023.08.24 19:13 #32034

Ivan Butko #:

fxsaber 2023.08.24 19:16 #32035

Aleksey Nikolayev 2023.08.24 20:34 #32036

Aleksey Vyazmikin 2023.08.24 20:48 #32037

Aleksey Vyazmikin 2023.08.24 20:49 #32038

削除済み 2023.08.26 15:12 #32039

Valeriy Yastremskiy 2023.08.26 15:19 #32040

Maxim Dmitrievsky #:
リラは実は何年も前からOnlyCloseモードだった。隣の人のカーディオグラムにMOを適用する方が役に立つ。
ZYロジックの問題。
何でもリラでしか買えない国がある。同時に、絶対にすべてのもの（給料でさえ）には米ドルでの値段がついており、リラではその為替レートに左右される。
そして今、リラは米ドルに対して3倍も安くなっている。外国人や現地の人がこれで儲けることは理論的に可能だったのだろうか？
前もって言っておくが、これはトルコの話ではなく、ある理想的なモデルの話である。トルコを含む。
リラで稼ぐか米ドルで稼ぐかは明確ではない？みんなリラで稼いでいた。）
例えば、リラで融資を受け、最も重要な返済が可能であれば、米ドルで稼ぐことも可能だが、問題の条件からすると不可能である可能性が高い。リラはこの国ではお金ではないのだ。
リラでの信用取引は、大雑把に言ってハラームである。
先物やオプションはないのか？
MOEから見て、パターニングは暗記学習とどう違うのか教えてください。
私はこのスレッドでは数少ないMOに無能な人間です。だからほとんど読まないし、投稿もしない。
デリバティブはおそらくほとんどすべてのものに存在する。保険会社のように経済学的なものはあまりない。
リラの証拠金取引は、大雑把に言ってハラームだ。
神様、信用取引。、フザケのフザケ、フザケフザケフザケフザケフザケフザケフザケフザケフザケフザケフザケフザケフザケ米ドルでも運営されているのだろうか？どのような通貨で、どこからレートを得ているのか？
国別の統計は持っていない。
しかし、原材料の購入については、生産コストを削減するための理想的なツールだろう。
そして私は、条件付きレバレッジで動きで儲ける可能性のほうを重視している。
興味深い視覚化
価格の任意の長さの断片からパターンを探せば、そこには完全なランダム性がある。
ボラティリティの場合は、強いバーストの後に統合がある場合（ラインの後）、些細なパターンを見つけることができます。
ラインの前では、これらは長さ25のパターンの一致であり、後 - それらの継続。ボラティリティの場合でも、予測水平線が長くなるにつれて、パターンがボサボサになることがわかる。
もしボラティリティが高ければ、強いバーストの後にコンソリデーション（ラインの後）がある場合、些細なパターンを見つけることができる。
波をキャンセルした人はいませんから、当然のことです。時間をかけて取引セッションを研究することは、通常の作業です。