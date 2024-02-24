トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1598

ボリス

コミュニケーションは最大の価値


いくつかのペアはすでに「スライド」、つまり局所的な高値が存在し、その後バランスカーブが下向きになっていることが観察されている。

誰かがすでにこのプロセスを管理し始めていて、遅かれ早かれ、他のすべてのペアが同じ運命をたどることになる、と私は考えています。

この点、"スライド "がない解決策を探した方が、世に出せない

もしくは、モードごとにクラスタリングして、新しいデータでどのように切り替わるかを確認します。例えば、特定の時間帯の販売に間に合うように購入を変更する、などです。

通常、モードは長く続きますが、主なものは時間内に切り替えることです

 
私は通常、すべての結果を買い/売りの変更でテストします。

通常、うまくいきません。

合成樹脂に応用して行けるかどうか、行ってみないとわからない

だらけ


 

いやマジで、ラッキーとしか言いようがない...。つまり、すべてのMOは、運がいいか悪いかのどちらかです。ただ、その距離感は人それぞれです。

こちらももうすぐ終了です :-)

 
数ヶ月間動作しない。

とか、週単位で見るとデータが少なすぎてどう選別していいかわからないとか

の週は金曜日と火曜日がありません ))

 

こんにちは！私は、未来はニューラルネットワークに あると確信しています。このアカウントの例として、...

しかし、私はニューラルネットワークについて別の考えを持っています．

畳み込みニューラルネットワークをベースにしたEAを書いてみよう。

KerasとTensorflow 2ライブラリを使用したPythonで。

チャートのスクリーンショットをアップロードし、ネットワークが過去のスクリーンショットに基づき、価格が上がるか下がるかを予測します。

私はプログラマーではありません残念ながら私は自分ですべてを行うだろう、私は興味のためにそれを試してみる必要があります....

 
mtyvnel

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320

Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
  • journals.plos.org
Forecasting stock prices plays an important role in setting a trading strategy or determining the appropriate timing for buying or selling a stock. We propose a model, called the feature fusion long short-term memory-convolutional neural network (LSTM-CNN) model, that combines features learned from different representations of the same data...
というのは理解できる。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

すべてはクリア。必要なのは、やる気だけ。

日付の遷移に関連するニュアンスがある、すなわち21から22時間のロンドンでは、日付の遷移の瞬間にオープナーの値が受信する何か面白いことができるように見えるが、我々が知っているように、その瞬間にスプレッドが "限界を超えて "広げることができ、これが実際に実現からこの面白さを防ぐことができますので。
 

と、何もないように見えるが

ただし、「棚」に到達した後のプロセスに、ある種の「定常性」を見ることは可能である ))))

テリバーとかランダム・ワンダリングとか、好きなことをちょっとだけ。不慣れな占い師を、目の前に連れて行く。私たちは、将来どうなるかという、私たちの興味を引く非常に具体的な質問をします。デッキには140枚（くらい）のカードが入っています。占い師が引いた3枚のカードには、何も知らなかった現在の状況が詳しく書かれており、今後どうなるかが書かれている（これはまだ確認することができない）。その占い師がさらに見知らぬ人たちと仕事をする様子を観察するが、彼らもまた、心を奪われている。すべてが透明で、人々は匿名で、占い師も含めて誰も何も知らない、セッションは無料です。5〜7回観察したところで、私の脳が壊れてしまい、帰ってしまいました。サンプルは十分に代表的か？
