トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1598

削除済み 2020.01.16 07:59 #15971
ボリス

マキシム・ドミトリエフスキー

Boris 2020.01.16 08:19 #15972

Mihail Marchukajtes 2020.01.16 15:50 #15973

Boris 2020.01.18 14:10 #15974

mtyvnel 2020.01.18 14:51 #15975

Андрей 2020.01.20 00:18 #15976

Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
journals.plos.org
Forecasting stock prices plays an important role in setting a trading strategy or determining the appropriate timing for buying or selling a stock. We propose a model, called the feature fusion long short-term memory-convolutional neural network (LSTM-CNN) model, that combines features learned from different representations of the same data...

削除済み 2020.01.20 03:42 #15977

Boris 2020.01.20 19:08 #15978

Boris 2020.01.22 19:17 #15979

削除済み 2020.01.24 20:22 #15980
コミュニケーションは最大の価値
いくつかのペアはすでに「スライド」、つまり局所的な高値が存在し、その後バランスカーブが下向きになっていることが観察されている。
誰かがすでにこのプロセスを管理し始めていて、遅かれ早かれ、他のすべてのペアが同じ運命をたどることになる、と私は考えています。
この点、"スライド "がない解決策を探した方が、世に出せない
もしくは、モードごとにクラスタリングして、新しいデータでどのように切り替わるかを確認します。例えば、特定の時間帯の販売に間に合うように購入を変更する、などです。
通常、モードは長く続きますが、主なものは時間内に切り替えることです
私は通常、すべての結果を買い/売りの変更でテストします。
通常、うまくいきません。
合成樹脂に応用して行けるかどうか、行ってみないとわからない
いやマジで、ラッキーとしか言いようがない...。つまり、すべてのMOは、運がいいか悪いかのどちらかです。ただ、その距離感は人それぞれです。
こちらももうすぐ終了です :-)
数ヶ月間動作しない。
とか、週単位で見るとデータが少なすぎてどう選別していいかわからないとか
の週は金曜日と火曜日がありません ))
こんにちは！私は、未来はニューラルネットワークに あると確信しています。このアカウントの例として、...
しかし、私はニューラルネットワークについて別の考えを持っています．
畳み込みニューラルネットワークをベースにしたEAを書いてみよう。
KerasとTensorflow 2ライブラリを使用したPythonで。
チャートのスクリーンショットをアップロードし、ネットワークが過去のスクリーンショットに基づき、価格が上がるか下がるかを予測します。
私はプログラマーではありません残念ながら私は自分ですべてを行うだろう、私は興味のためにそれを試してみる必要があります....
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320
というのは理解できる。
すべてはクリア。必要なのは、やる気だけ。
と、何もないように見えるが
ただし、「棚」に到達した後のプロセスに、ある種の「定常性」を見ることは可能である ))))