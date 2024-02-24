トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3205 1...319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212...3399 新しいコメント 削除済み 2023.08.26 15:21 #32041 Valeriy Yastremskiy #:波をキャンセルする人などいないのだから、当然である。時間によって取引セッションを研究するのは普通の作業だ。 MOはそのような問題を取り除きます。存在しないパターンを手作業で探すなんて考えられない これは一次元の場合です。多次元にすれば、相互作用のどんなサインも説明できる。 平均すると、一見すると有益でさえある、次のようなものがある。 フィルタリング 削除済み 2023.08.26 15:54 #32042 刻みの計算は後で準備する。スピードのためにはGoogle TPUを使う必要がある Aleksey Vyazmikin 2023.08.26 16:53 #32043 Maxim Dmitrievsky #:MOはそのような問題を取り除いてくれる。存在しないパターンを手作業で検索する方法さえ分からないこれは一変量のケースだ。多次元にすれば、相互作用のどんな特徴も説明できる。平均的には、一見すると有益でさえある。フィルタリング この「パターン」について書かれた記事を見たことがないのですが、以前はあるとおっしゃっていましたね。 以前、あなたは強化学習に携わっていましたが、どの時点でそれを断念したのですか？ 私は面白いアイディアを持っています。環境に与える影響をどのように想像することができるか、そして環境はバランスをとることはできないでしょう。 Valeriy Yastremskiy 2023.08.26 17:26 #32044 Maxim Dmitrievsky #:MOはそのような問題を取り除いてくれる。存在しないパターンを手作業で検索する方法さえ分からないこれは一変量のケースだ。多次元にすれば、相互作用のどんな特徴も説明できる。平均的には、一見すると有益でさえある。フィルタリング さて、我々は2次元のケースを持っている、増分と時間）MOは問題を取り除くことはできませんが、単にあなたがより深く見ることができます。） 多変量、2次元の系列では、もちろん、ある系列から別の系列に導関数を導入することができますが、それは同じことで、より深く見ることです。 関数をより深く探求するという意味では、それ以上ではない。 Valeriy Yastremskiy 2023.08.26 17:46 #32045 Maxim Dmitrievsky #: ティックの計算は後で準備する。スピードはgoogle TPUを使う必要がある。 ティックについては興味深い） 削除済み 2023.08.26 20:59 #32046 Aleksey Vyazmikin #:この "パターン "について書いている記事を見たことがない。以前は強化トレーニングに携わっていたそうですが、どの段階でこの方向を断念したのですか？私は興味深い考えを持っていました。環境にどのような影響を与えることができるのか、そして、環境はバランスをとることができないのか。 それがあるとは言っていないし、書いたわけでもない。ユークリッド距離によって、任意の精度でパターンを見つけただけだ。RLは、それが金融市場では機能しないと言うにとどまった Ivan Butko 2023.08.26 22:00 #32047 Maxim Dmitrievsky #:RLは、それが金融市場では機能しないという事実に立ち止まった。 ええ、それは聖杯のように機能します。使ってください。ターンキー https://www.mql5.com/ru/articles/11452 すでに158番目の記事。 Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic) www.mql5.com В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких случаях, появляется идея совместить оба метода в некий алгоритм, который бы вобрал в себя лучшее из двух. И тем самым компенсировать недостатки каждого из них. О таком методе мы и поговорим в этой статье. Aleksey Vyazmikin 2023.08.26 22:53 #32048 Maxim Dmitrievsky #: あるとは言っていないし、書いてもいない。ユークリッド距離によって、任意の精度でパターンを見つけるだけだ。 だから、私は前の投稿を誤解していた。 マキシム・ドミトリエフスキー#: RLでは、それは金融市場では機能しないという事実で止まっている。 だから、あなたが問題に正面からではなく、より創造的にアプローチする場合... あなたは平均化を練習し、トレンドがモンスターであると想像し、ポジションを開くことは、最大の報酬を与えるために、より少ないショット数でモンスターを中和（プラスで閉じる）するために、それに対するショットです。ポジションの量は、減少していくエネルギーチャージと考えることができ、その量は多ければ多いほどよい。トレンドはトレーニングのための独立したモンスターである。 mytarmailS 2023.08.27 14:22 #32049 レベルとは、重要なイベント（ブレイクアウト、反発など）が発生する価格帯のことである。 レベル周辺に重要なイベントがあることだけでなく、イベントのパターン自体も 重要である（何がレベルをブレイクしたかだけでなく、具体的にどのようにブレイクしたか...または反発したか）。 数あるレベルの1つの記述例。 青い丸はルールが発動された場所を示し、丸の後はアルゴリズムに利用できないデータである。 このルールによって記述されるのは、すべて1つの同じレベルである。 "<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1" 過去5本のローソク足を入力することで、この非線形イベントを記述するチャンスはありますか？ 例えばユークリッド距離のような指標で比較することで、このようなレベルを見つけることができるでしょうか？ もちろんありません。 Aleksandr Slavskii 2023.08.27 15:32 #32050 mytarmailS #:過去5本のローソク足を入力することで、このノンリニア・イベントを表現するチャンスはあるのだろうか？もちろんありません。 何語で 書かれて いるのか、人間の言葉ならどう聞こえるのか、教えてください（笑)。 <OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1| 私は手口には全く興味がない。だから僕にはバカな質問をする権利があるんだ（笑)。 データ量を減らす方法はないのか？ ローソク足の束の代わりに、ジグザグの値をフィードすることができます。そうすれば、あなたのパターンを、これ以上ないレベルで表現できるはずです。 ZZのレバレッジは前のものよりも大きい/小さい、など。 違うか？ 私は、パターン全体が画面上のこのチャートの一部よりもはるかに広いことを認識しています。 私はパターン全体をこのように見ている： 1...319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
波をキャンセルする人などいないのだから、当然である。時間によって取引セッションを研究するのは普通の作業だ。
これは一次元の場合です。多次元にすれば、相互作用のどんなサインも説明できる。
平均すると、一見すると有益でさえある、次のようなものがある。
この「パターン」について書かれた記事を見たことがないのですが、以前はあるとおっしゃっていましたね。
以前、あなたは強化学習に携わっていましたが、どの時点でそれを断念したのですか？
私は面白いアイディアを持っています。環境に与える影響をどのように想像することができるか、そして環境はバランスをとることはできないでしょう。
さて、我々は2次元のケースを持っている、増分と時間）MOは問題を取り除くことはできませんが、単にあなたがより深く見ることができます。）
多変量、2次元の系列では、もちろん、ある系列から別の系列に導関数を導入することができますが、それは同じことで、より深く見ることです。
関数をより深く探求するという意味では、それ以上ではない。
ティックの計算は後で準備する。スピードはgoogle TPUを使う必要がある。
ティックについては興味深い）
この "パターン "について書いている記事を見たことがない。
以前は強化トレーニングに携わっていたそうですが、どの段階でこの方向を断念したのですか？
私は興味深い考えを持っていました。環境にどのような影響を与えることができるのか、そして、環境はバランスをとることができないのか。
ええ、それは聖杯のように機能します。使ってください。ターンキー
https://www.mql5.com/ru/articles/11452
すでに158番目の記事。
あるとは言っていないし、書いてもいない。ユークリッド距離によって、任意の精度でパターンを見つけるだけだ。
だから、私は前の投稿を誤解していた。
だから、あなたが問題に正面からではなく、より創造的にアプローチする場合...
あなたは平均化を練習し、トレンドがモンスターであると想像し、ポジションを開くことは、最大の報酬を与えるために、より少ないショット数でモンスターを中和（プラスで閉じる）するために、それに対するショットです。ポジションの量は、減少していくエネルギーチャージと考えることができ、その量は多ければ多いほどよい。トレンドはトレーニングのための独立したモンスターである。
レベルとは、重要なイベント（ブレイクアウト、反発など）が発生する価格帯のことである。
レベル周辺に重要なイベントがあることだけでなく、イベントのパターン自体も 重要である（何がレベルをブレイクしたかだけでなく、具体的にどのようにブレイクしたか...または反発したか）。
数あるレベルの1つの記述例。
青い丸はルールが発動された場所を示し、丸の後はアルゴリズムに利用できないデータである。
このルールによって記述されるのは、すべて1つの同じレベルである。
過去5本のローソク足を入力することで、この非線形イベントを記述するチャンスはありますか？
例えばユークリッド距離のような指標で比較することで、このようなレベルを見つけることができるでしょうか？
もちろんありません。
何語で 書かれて いるのか、人間の言葉ならどう聞こえるのか、教えてください（笑)。
私は手口には全く興味がない。だから僕にはバカな質問をする権利があるんだ（笑)。
データ量を減らす方法はないのか？
ローソク足の束の代わりに、ジグザグの値をフィードすることができます。そうすれば、あなたのパターンを、これ以上ないレベルで表現できるはずです。
ZZのレバレッジは前のものよりも大きい/小さい、など。
違うか？
私は、パターン全体が画面上のこのチャートの一部よりもはるかに広いことを認識しています。
私はパターン全体をこのように見ている：