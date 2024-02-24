トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3205

新しいコメント
削除済み  
Valeriy Yastremskiy #:

波をキャンセルする人などいないのだから、当然である。時間によって取引セッションを研究するのは普通の作業だ。

MOはそのような問題を取り除きます。存在しないパターンを手作業で探すなんて考えられない

これは一次元の場合です。多次元にすれば、相互作用のどんなサインも説明できる。

平均すると、一見すると有益でさえある、次のようなものがある。

フィルタリング


削除済み  
刻みの計算は後で準備する。スピードのためにはGoogle TPUを使う必要がある
 
Maxim Dmitrievsky #:

MOはそのような問題を取り除いてくれる。存在しないパターンを手作業で検索する方法さえ分からない

これは一変量のケースだ。多次元にすれば、相互作用のどんな特徴も説明できる。

平均的には、一見すると有益でさえある。

フィルタリング


この「パターン」について書かれた記事を見たことがないのですが、以前はあるとおっしゃっていましたね。

以前、あなたは強化学習に携わっていましたが、どの時点でそれを断念したのですか？

私は面白いアイディアを持っています。環境に与える影響をどのように想像することができるか、そして環境はバランスをとることはできないでしょう。

 
Maxim Dmitrievsky #:

MOはそのような問題を取り除いてくれる。存在しないパターンを手作業で検索する方法さえ分からない

これは一変量のケースだ。多次元にすれば、相互作用のどんな特徴も説明できる。

平均的には、一見すると有益でさえある。

フィルタリング


さて、我々は2次元のケースを持っている、増分と時間）MOは問題を取り除くことはできませんが、単にあなたがより深く見ることができます。）

多変量、2次元の系列では、もちろん、ある系列から別の系列に導関数を導入することができますが、それは同じことで、より深く見ることです。

関数をより深く探求するという意味では、それ以上ではない。

 
Maxim Dmitrievsky #:
ティックの計算は後で準備する。スピードはgoogle TPUを使う必要がある。

ティックについては興味深い）

削除済み  
Aleksey Vyazmikin #:

この "パターン "について書いている記事を見たことがない。

以前は強化トレーニングに携わっていたそうですが、どの段階でこの方向を断念したのですか？

私は興味深い考えを持っていました。環境にどのような影響を与えることができるのか、そして、環境はバランスをとることができないのか。

それがあるとは言っていないし、書いたわけでもない。ユークリッド距離によって、任意の精度でパターンを見つけただけだ。
RLは、それが金融市場では機能しないと言うにとどまった
 
Maxim Dmitrievsky #:
RLは、それが金融市場では機能しないという事実に立ち止まった。

ええ、それは聖杯のように機能します。使ってください。ターンキー

学習済みモデルのテストスケジュール

https://www.mql5.com/ru/articles/11452



すでに158番目の記事。

Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
  • www.mql5.com
В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких случаях, появляется идея совместить оба метода в некий алгоритм, который бы вобрал в себя лучшее из двух. И тем самым компенсировать недостатки каждого из них. О таком методе мы и поговорим в этой статье.
 
Maxim Dmitrievsky #:
あるとは言っていないし、書いてもいない。ユークリッド距離によって、任意の精度でパターンを見つけるだけだ。

だから、私は前の投稿を誤解していた。

マキシム・ドミトリエフスキー#:
RLでは、それは金融市場では機能しないという事実で止まっている。

だから、あなたが問題に正面からではなく、より創造的にアプローチする場合...

あなたは平均化を練習し、トレンドがモンスターであると想像し、ポジションを開くことは、最大の報酬を与えるために、より少ないショット数でモンスターを中和（プラスで閉じる）するために、それに対するショットです。ポジションの量は、減少していくエネルギーチャージと考えることができ、その量は多ければ多いほどよい。トレンドはトレーニングのための独立したモンスターである。

 

レベルとは、重要なイベント（ブレイクアウト、反発など）が発生する価格帯のことである。

レベル周辺に重要なイベントがあることだけでなく、イベントのパターン自体も 重要である（何がレベルをブレイクしたかだけでなく、具体的にどのようにブレイクしたか...または反発したか）


数あるレベルの1つの記述例。

青い丸はルールが発動された場所を示し、丸の後はアルゴリズムに利用できないデータである。

このルールによって記述されるのは、すべて1つの同じレベルである。

"<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1"


過去5本のローソク足を入力することで、この非線形イベントを記述するチャンスはありますか？

例えばユークリッド距離のような指標で比較することで、このようなレベルを見つけることができるでしょうか？


もちろんありません。

 
mytarmailS #:

過去5本のローソク足を入力することで、このノンリニア・イベントを表現するチャンスはあるのだろうか？

もちろんありません。

何語で 書かれて いるのか、人間の言葉ならどう聞こえるのか、教えてください（笑)。

<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|

私は手口には全く興味がない。だから僕にはバカな質問をする権利があるんだ（笑)。

データ量を減らす方法はないのか？

ローソク足の束の代わりに、ジグザグの値をフィードすることができます。そうすれば、あなたのパターンを、これ以上ないレベルで表現できるはずです。


ZZのレバレッジは前のものよりも大きい/小さい、など。

違うか？


私は、パターン全体が画面上のこのチャートの一部よりもはるかに広いことを認識しています。

私はパターン全体をこのように見ている：

1...319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212...3399
新しいコメント