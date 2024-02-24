トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3206

Aleksandr Slavskii #:

ローソク足の束の代わりに、ジグザグの値を提出してください。ジグザグの値を提出することで、あなたのパターンをより正確に表現することができます。

私もローソク足よりジグザグの方が好きですが、ジグザグには曖昧さの問題があります。たとえば、最初の写真では、2本のローソク足があり、その中に何があってもおかしくないので、小さめのジグザグが1本の2番ではなく、2本のトップを描くかもしれないし、描かないかもしれない。

もちろん、パターンを実装するそれぞれの具体的なケースで、ジグザグのどのステップを取るべきかは目で見てはっきりわかるが、このビジョンをアルゴリズムの形で公式化することはほとんど不可能だ。

 
Aleksandr Slavskii #:

1)この 文章は何語で 書かれて いるのか、また人間の言葉ならどのように聞こえるのか教えてください)


2) データ量を減らす方法はないのか？

ローソク足の束の代わりに、ジグザグの値をフィードすることができます。そうすれば、あなたのパターンをより正確に表現できるはずです。


3)パターン全体は、画面上のこのチャートの一部分よりもはるかに広いことに気づきました。

(1）シマンティクスは私が考案したもので、どの言語にもない、ただ情報を伝える文字列である。

これは非常に単純な例で、どこを掘ればいいのか、そして残念ながら私以外誰も掘らないところはどこなのかを示す図解のようなものだ......。


1 = 価格が水準より高い

-1 = 価格が水準より下

0 = 価格が水準と同じ

| 次のイベント


(2) ローソク足の価格に関する情報は失われ、すべてが単純化される。

(3)私は単純な例を示したが、あなたはすでにもっと複雑な例を示している。

 
Aleksey Nikolayev #:

私もローソク足よりジグザグの方が好きですが、ジグザグの場合、結果のパターンがジグザグのパラメータに依存するため、曖昧さの問題があります。たとえば、最初の図では、ローソク足が2本あり、その中に何があってもおかしくないので、小さめのジグザグが1本の#2ではなく2本のトップを描くかもしれないし、描かないかもしれない。

もちろん、パターンを実装するそれぞれの具体的なケースで、ジグザグのどのステップを取るべきかは、目で見てはっきりわかりますが、このビジョンをアルゴリズムの形で公式化することはほとんど不可能です。

そう、ZZにはそのような問題がある。

私がトレードしていた頃は、出来高インジケータしか使っていませんでしたが、今ではインジケータを適応させなければなりません。

トゥルーフラクタル（名前うろ覚え）のZZが一番便利だと思うのですが、kodobaseにあるものはエラーで動いてしまいます。

でも、超大きなバーで、フラクタルが上にも下にもあるときは、それはデタラメであることがわかった。

 
mytarmailS #:

(1)シマンティクスは私が考えたもので、どの言語でもなく、ただ情報を伝える文字列である。

(2) キャンドルの価格に関する情報は失われ、すべてが単純化される。

1.ありがとうございます。

2.すべてが単純化されるなら、それは良いことですね。それとも何か誤解しているのでしょうか？

なぜローソク足価格の情報が必要なのでしょうか？

主な仕事は、オンラインで価格の動きの方向を決定することです。シンプルであればあるほど良い。

 
Aleksandr Slavskii #:

1.ありがとう。

2.簡素化されるのであれば、それは良いことなのですね。それとも私が何か誤解しているのでしょうか？

なぜ我々は、ろうそくの価格の情報が必要なのでしょうか

主なタスクは、オンライン価格の動きの方向を決定することです。それはこれを行うには簡単であればあるほど良いです。

2.あなたは不要な情報を削除するために単純化した場合、それは非常に良いですが、あなたは単純化のために単純化し、重要な情報を失った場合、それは悪いです。
 
mytarmailS #:

レベルとは、重要なイベント（ブレイクアウト、ブレイクダウンなど）が発生する周辺およびその範囲内の価格のことである。

重要なイベントがレベル周辺で発生することだけでなく、イベントのパターン自体も 重要である（すなわち、レベルが破られたことだけでなく、具体的にどのように破られたのか...または反発したのかも重要である）


数あるレベルの1つに関する記述の例。

青い丸はルールが発動した場所を示し、丸の後はアルゴリズムに利用できないデータである。

これはすべて1つの同じレベルであり、以下のルールで記述される。


最後の5本のローソクを入力することによって、この非線形イベントを記述するチャンスはありますか？

ユークリッド距離のような指標で比較することで、このようなレベルを見つけることはできますか？


もちろんない。

そこにレベルがある可能性が高い。

あなたの円があるところでは、それはテストである可能性が高い。


 
Aleksey Nikolayev #:

もちろん、どのジグザグ・ステップを踏むべきかは、パターン実装の各特定のケースにおいて目で見てはっきりとわかるが、このビジョンをアルゴリズムという形で形式化することはほとんど不可能である。

おそらく、ZZのオートチューナーは存在するだろう。

テスターでテストしたい人がいたら

初期データ：

直近55終値の10期間MAからこれらの終値を引いた値。M15 TFで。

参考パターン：

[-0.000538, -0.000137, -0.000404, -0.000396, -0.000544,  0.000102,  0.000556, 
  0.000215,  0.000247,  0.000163,  0.00025,  -0.000006, -0.000045,  0.000322, 
  0.000375,  0.00008,  -0.000269, -0.000095, -0.000509, -0.000458, -0.000412, 
 -0.000472, -0.000532, -0.000608, -0.000323, -0.000575, -0.000459,  0.000302, 
  0.00008,  -0.000118, -0.000195,  0.,       -0.000833, -0.000845, -0.000353, 
 -0.000455, -0.000855, -0.000683, -0.000607, -0.001006, -0.000945,  0.000019, 
 -0.000518, -0.000373, -0.0004,   -0.000336, -0.000442,  0.000183, -0.000087, 
 -0.000167,  0.000019,  0.000727,  0.007636,  0.007539,  0.006659]
Aleksey Vyazmikin #:

だから過去の記事を誤解していた。

だから、問題に正面からではなく、もっと創造的にアプローチすれば......。

トレンドはモンスターであり、ポジションを建てることはそれを狙い撃ちすることであり、より少ないショット数でモンスターを中和（プラスで閉じる）し、最大の報酬を得ることである。ポジションの量は、減少していくエネルギーチャージと考えることができ、その量は多ければ多いほどよい。トレンドはトレーニングのための独立したモンスターである。

ハリー・ポッターの新章を書く方がいいのでは？

 
Maxim Dmitrievsky #:

ハリー・ポッターの新章を書いたらどうだ？

必要ならファンなんでしょ？

