トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3195

mytarmailS 2023.08.21 13:55 #31941
私の「働かない状態」、やる気のなさ、コードを書くことを強要できないことについて、別の視点を持っている...。以下は、強化学習に関するアレクセイの最初の講義からの抜粋である。
https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG
こちらも同じ内容の抜粋です。
https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo

Aleksandr Slavskii 2023.08.21 15:21 #31942
重要なのは、何百、何千ものアイデアをテストしたとき、私はいつも失望したということだ（負の強化）。そして今では、アイデアをテストしようと思ったときでさえ、コードを書こうとしたときでさえ、私の内なる適応的批評家は、私の将来の状態（将来の負の強化）を予測し、落胆、疲労、やる気のなさ、モチベーションの欠如などの形で私に評価を下す。

Ivan Butko 2023.08.21 16:53 #31943
市場を含む複雑なシステムの作動規則を、人間が自分自身で説明することはできないことを証明する実験 。つまり、成功しているトレーダーは、自分のTSのルールを、生徒にはおろか、自分自身にさえ説明することができない（というより、できると思っているが、実際にはできない）。(というより、できると思っているが、実際にはできない）。また、手話の自動作成の方が手作業よりも優れていることもある（もちろん、適用分野を考慮に入れてのことだが）。

Aleksey Vyazmikin 2023.08.21 18:31 #31946
実験の条件を次のように変えるとしよう：1.1.元の試料から、さらに使用する予定の量子セグメントを見つけ、その結果、1つの量子テーブルが形成される。2.2.元のサンプルと同じパラメータで、ターゲットとなるサンプルをランダムに生成します。3.3.オリジナルの変種と比較して、いくつの量子セグメントが選択されたかを数える。同じであっても少なくてもよい。4.標準偏差で推定する。ばらつきが小さければ、ランダムなターゲットが選択された量子セグメントに入る可能性が大きい。どう思いますか？

私は説明したように10000サイクルを実行した。このようなヒストグラムが得られた。オリジナルでは3924個の量子バンドが見つかっていますが、ランダムターゲットを使用したテストでは、同じ範囲の量子バンドは80個以下です。

この2つの実験結果から、デフォルトの検索基準で十分な数の量子バンドを見つけることは可能だが、量子セグメントがすでに選択されている場合、その中に同じクラスのターゲットがランダムに十分な数だけ存在するようにすることは、ほとんど不可能なタスクであると結論づけることができる。

もし実験に間違いがなく、結論が正しいのであれば、トレーニングのためにサンプルの半分で量子セグメントを検索し、後半で同じような結果を示したものを選択することができます。マイナスとしては、観測の数が半分になり、妥当性が低下することです。他にアイデアはありますか？

sibirqk 2023.08.22 09:53 #31948
СанСаныч Фоменко 温度という ランダムな運動のエネルギーは絶対にランダムではないと言う。温度が変われば、前の値から変わるのだ。では、市場はランダムなのだろうか？

あなたの例えは正確ではない。というか、解釈も正確ではない。Of course, the thermometer readings are the result of the total impact of randomly moving molecules, but the analogy for the price series to the thermometer readings is a moving average with a long period.ー 分子にー 分子にー 分子にー 分のー 分のー 分のー 分のー 分のー分子をー 分のー単位時間当たりにー単位時間当たりにー、ー単位時間当たりにー単位時間当たりにー、ー単位時間当た りで、ー単位時間当たりである。これを予測することは明らかに不可能であり、ランダム変数である。Similarly, it is impossible to predict, for a random walk without drifting, i.e. generated by a symmetric coin, whether the value of the cumulat will be higher or lower than the current one in n steps.そして、実はこれがトレーディングの意味である。

Machine learning in trading: 1st and 2nd derivatives
Predictive value of divergences?
重要なのは、何百、何千ものアイデアをテストしたとき、私はいつも失望したということだ（負の強化）。
そして今では、アイデアをテストしようと思ったときでさえ、コードを書こうとしたときでさえ、私の内なる適応的批評家は、私の将来の状態（将来の負の強化）を予測し、落胆、疲労、やる気のなさ、モチベーションの欠如などの形で私に評価を下す。
市場を含む複雑なシステムの作動規則を、人間が自分自身で説明することはできないことを証明する実験 。
つまり、成功しているトレーダーは、自分のTSのルールを、生徒にはおろか、自分自身にさえ説明することができない（というより、できると思っているが、実際にはできない）。(というより、できると思っているが、実際にはできない）。
また、手話の自動作成の方が手作業よりも優れていることもある（もちろん、適用分野を考慮に入れてのことだが）。
実験の条件を次のように変えるとしよう：
1.1.元の試料から、さらに使用する予定の量子セグメントを見つけ、その結果、1つの量子テーブルが形成される。
2.2.元のサンプルと同じパラメータで、ターゲットとなるサンプルをランダムに生成します。
3.3.オリジナルの変種と比較して、いくつの量子セグメントが選択されたかを数える。同じであっても少なくてもよい。
4.標準偏差で推定する。ばらつきが小さければ、ランダムなターゲットが選択された量子セグメントに入る可能性が大きい。
どう思いますか？
私は説明したように10000サイクルを実行した。
このようなヒストグラムが得られた。
オリジナルでは3924個の量子バンドが見つかっていますが、ランダムターゲットを使用したテストでは、同じ範囲の量子バンドは80個以下です。
この2つの実験結果から、デフォルトの検索基準で十分な数の量子バンドを見つけることは可能だが、量子セグメントがすでに選択されている場合、その中に同じクラスのターゲットがランダムに十分な数だけ存在するようにすることは、ほとんど不可能なタスクであると結論づけることができる。
もし実験に間違いがなく、結論が正しいのであれば、トレーニングのためにサンプルの半分で量子セグメントを検索し、後半で同じような結果を示したものを選択することができます。マイナスとしては、観測の数が半分になり、妥当性が低下することです。
他にアイデアはありますか？
では、市場はランダムなのだろうか？
あなたの例えは正確ではない。というか、解釈も正確ではない。Of course, the thermometer readings are the result of the total impact of randomly moving molecules, but the analogy for the price series to the thermometer readings is a moving average with a long period.ー
分子にー 分子にー 分子にー 分のー 分のー 分のー 分のー 分のー分子をー 分のー単位時間当たりにー単位時間当たりにー、ー単位時間当たりにー単位時間当たりにー、ー単位時間当た りで、ー単位時間当たりである。これを予測することは明らかに不可能であり、ランダム変数である。Similarly, it is impossible to predict, for a random walk without drifting, i.e. generated by a symmetric coin, whether the value of the cumulat will be higher or lower than the current one in n steps.そして、実はこれがトレーディングの意味である。
