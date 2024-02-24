トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3199 1...319231933194319531963197319831993200320132023203320432053206...3399 新しいコメント 削除済み 2023.08.23 08:01 #31981 Aleksey Vyazmikin #:どこにそんなことが書いてあった？ つい最近、あなたはいくつかのイベントを探していた今は量子スラッシュだ Aleksey Vyazmikin 2023.08.23 09:10 #31982 Maxim Dmitrievsky #: ちょっと前にいくつかのイベントを探していた 量子カット 矛盾は見当たらない。 ここでいう時系列とは、価格変動を力学的に表現する方法であり、イベントとは価格変動に影響を与える要因である。 私の理解では、SBという形の市場はイベントからイベントへと移動し、イベントは物体に力を加えるようなもので、価格に影響を与える力という形でその後の動きの速度とベクトルを設定する。 クォンタムセグメントは、イベント発生のトリガーとなる可能性の高いポイントを示している。 削除済み 2023.08.23 09:32 #31983 Aleksey Vyazmikin #:私は矛盾を感じていない。ここでの時系列は価格変動を力学的に記述する方法であり、イベントは価格変動に影響を与える要因である。私の理解では、SBという形の市場はイベントからイベントへと移動し、イベントは物体に力を加えるようなもので、価格に影響を与える力という形でその後の動きの速度とベクトルを設定します。クォンタム・セグメントは、イベント発生のトリガーとなる可能性の高いポイントを示している。 まったく） Aleksey Vyazmikin 2023.08.23 10:09 #31984 Maxim Dmitrievsky #:頼むから) ええ、人それぞれですから......。 しかし、トレンドの構成要素という観点からSBを評価したことがありますか？For example, you can calculate the number of trends of different lengths, the stability of trends after correction to resume movement along the vector of the current trend.ー100のー窓をーでー平均価格のー価格範囲におけるー異常値のー頻度やー大きさ。また、トレンドの継続時間や季節性を推定することもできます。 削除済み 2023.08.23 10:19 #31985 Aleksey Vyazmikin #:まあ、人それぞれだね。トレンド成分の観点からSBを評価しましたか？例えば、異なる長さのトレンドの数、現在のトレンドのベクトルに沿った動きを再開するための修正後のトレンドの安定性を計算することができます。100のウィンドウを持つ平均価格の範囲における異常値の頻度と大きさを推定することが可能です。また、トレンドの継続時間や季節性を推定することもできます。 私のNSは、相場におけるあらゆる種類の繰り返しパターンを探します。 。 意味のない言葉を連発した後、一気に息を吐くことができる。 mytarmailS 2023.08.23 10:30 #31986 昨日、私は巻き戻しのトレードをすることに決めた。今日は、昨日の例を使って、-レベルとイベントについて...少し話したいと思う。 大きな注文の集まりのPD/SPレベルを特定する方法がわかったとしよう。 私はこう考える。 多くの強い買いポジションが価格を止め、方向転換する...。 このビッグプレーヤーとそのレベルを特定する方法を知っているとしよう... シナリオ1. 価格が止まり、トレンドが反転した。 私の行動は、そのレベルからエントリーすることだ。 シナリオ2（価格はエントリーポイント付近で横ばい）。 メジャープレーヤーが不安の中でポジションをクローズする。メジャープレーヤーのポジション付近のこの浮動は、私にとってこの兆候であり、あるいは私がレベルを間違えただけである。 私の行動はストップロスを取ることである。 図解は省略） シナリオ3（価格が主要プレーヤーのレベルを急激に割る） ー質問 1 - 大手プレーヤーはポジションを決済できたか？ 答えはノーです。彼はポジションを決済するチャンスがありませんでした。なぜポジションが大きいかというと、価格が先に水準を形成して止まったからです。 2 - 価格が自分のレベルに戻ったら、大口プレーヤーはどうするでしょうか？ 答えは、エントリーした時と同じ価格でポジションを決済し、売り注文の猛攻で価格は下落します。 買いポジションを決済するために売り注文を出すのです。 シナリオ3+（価格が買いレベルに戻る） 私の行動は、大物の買い水準からの売り。 =============================================================== 2 を除く実質的にすべてのシナリオを一度に説明します。 1)シナリオ1 (水準からのエントリー)まず買います。 2) それがキャンセルされ、シナリオ 3（急激なブレイクアウト）に行く私はストップを取る。 3) シナリオ3以上の 大物の寄り付き 私は 売りに入る。 4) シナリオ1が 再び現れたら、売りを決済 し、 買いを入れる。 Ivan Butko 2023.08.23 10:38 #31987 mytarmailS #: =============================================================== 2 以外のシナリオを一挙に説明する。 魔法はホグワーツの外では禁止されています。 ポイントからポイントに入ります。 Aleksey Vyazmikin 2023.08.23 10:43 #31988 Maxim Dmitrievsky #: 私のNSは、引用符の中にどんな種類の繰り返しパターンがあるかを探します。それ以外は何もしません。 意味のない言葉を連発した後、一気に息を吐くことができる。 つまり、SBでは単なる錯覚なのだ。パターンはランダムであり、量子セグメントのようなものだ...。 削除済み 2023.08.23 10:45 #31989 Aleksey Vyazmikin #:つまりSBでは、パターンはランダムであり、量子セグメントのようなものだ......と錯覚しているだけなのだ。 でも、それを見つけることができるという事実そのものがそうなんだ。SBでなくても、パターンを見つけることはできる。 Aleksey Vyazmikin 2023.08.23 10:46 #31990 Maxim Dmitrievsky #: はい では、バーニングエクストラクションに何の意味があるのか？ 1...319231933194319531963197319831993200320132023203320432053206...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どこにそんなことが書いてあった？
ちょっと前にいくつかのイベントを探していた
矛盾は見当たらない。
ここでいう時系列とは、価格変動を力学的に表現する方法であり、イベントとは価格変動に影響を与える要因である。
私の理解では、SBという形の市場はイベントからイベントへと移動し、イベントは物体に力を加えるようなもので、価格に影響を与える力という形でその後の動きの速度とベクトルを設定する。
クォンタムセグメントは、イベント発生のトリガーとなる可能性の高いポイントを示している。
ええ、人それぞれですから......。
しかし、トレンドの構成要素という観点からSBを評価したことがありますか？For example, you can calculate the number of trends of different lengths, the stability of trends after correction to resume movement along the vector of the current trend.
トレンド成分の観点からSBを評価しましたか？例えば、異なる長さのトレンドの数、現在のトレンドのベクトルに沿った動きを再開するための修正後のトレンドの安定性を計算することができます。
昨日、私は巻き戻しのトレードをすることに決めた。今日は、昨日の例を使って、-レベルとイベントについて...少し話したいと思う。
大きな注文の集まりのPD/SPレベルを特定する方法がわかったとしよう。
私はこう考える。
多くの強い買いポジションが価格を止め、方向転換する...。
このビッグプレーヤーとそのレベルを特定する方法を知っているとしよう...
シナリオ1.
価格が止まり、トレンドが反転した。
私の行動は、そのレベルからエントリーすることだ。
シナリオ2（価格はエントリーポイント付近で横ばい）。
メジャープレーヤーが不安の中でポジションをクローズする。メジャープレーヤーのポジション付近のこの浮動は、私にとってこの兆候であり、あるいは私がレベルを間違えただけである。
私の行動はストップロスを取ることである。
シナリオ3（価格が主要プレーヤーのレベルを急激に割る）
ー質問
1 - 大手プレーヤーはポジションを決済できたか？
答えはノーです。彼はポジションを決済するチャンスがありませんでした。なぜポジションが大きいかというと、価格が先に水準を形成して止まったからです。
2 - 価格が自分のレベルに戻ったら、大口プレーヤーはどうするでしょうか？
答えは、エントリーした時と同じ価格でポジションを決済し、売り注文の猛攻で価格は下落します。 買いポジションを決済するために売り注文を出すのです。
シナリオ3+（価格が買いレベルに戻る）
私の行動は、大物の買い水準からの売り。
2 を除く実質的にすべてのシナリオを一度に説明します。
1)シナリオ1 (水準からのエントリー)まず買います。
2) それがキャンセルされ、シナリオ 3（急激なブレイクアウト）に行く私はストップを取る。
3) シナリオ3以上の 大物の寄り付き 私は 売りに入る。
4) シナリオ1が 再び現れたら、売りを決済 し、 買いを入れる。
2 以外のシナリオを一挙に説明する。
魔法はホグワーツの外では禁止されています。
ポイントからポイントに入ります。
私のNSは、引用符の中にどんな種類の繰り返しパターンがあるかを探します。それ以外は何もしません。
つまり、SBでは単なる錯覚なのだ。パターンはランダムであり、量子セグメントのようなものだ...。
つまりSBでは、パターンはランダムであり、量子セグメントのようなものだ......と錯覚しているだけなのだ。
では、バーニングエクストラクションに何の意味があるのか？