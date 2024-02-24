トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3199

Aleksey Vyazmikin #:

どこにそんなことが書いてあった？

Maxim Dmitrievsky #:
ちょっと前にいくつかのイベントを探していた
量子カット

矛盾は見当たらない。

ここでいう時系列とは、価格変動を力学的に表現する方法であり、イベントとは価格変動に影響を与える要因である。

私の理解では、SBという形の市場はイベントからイベントへと移動し、イベントは物体に力を加えるようなもので、価格に影響を与える力という形でその後の動きの速度とベクトルを設定する。

クォンタムセグメントは、イベント発生のトリガーとなる可能性の高いポイントを示している。

Aleksey Vyazmikin #:

まったく）

 
Maxim Dmitrievsky #:

頼むから)

ええ、人それぞれですから......。

しかし、トレンドの構成要素という観点からSBを評価したことがありますか？For example, you can calculate the number of trends of different lengths, the stability of trends after correction to resume movement along the vector of the current trend.ー100のー窓をーでー平均価格のー価格範囲におけるー異常値のー頻度やー大きさ。また、トレンドの継続時間や季節性を推定することもできます。

Aleksey Vyazmikin #:

私のNSは、相場におけるあらゆる種類の繰り返しパターンを探します。
意味のない言葉を連発した後、一気に息を吐くことができる。
 

昨日、私は巻き戻しのトレードをすることに決めた。今日は、昨日の例を使って、-レベルとイベントについて...少し話したいと思う。


大きな注文の集まりのPD/SPレベルを特定する方法がわかったとしよう。

私はこう考える。


多くの強い買いポジションが価格を止め、方向転換する...。

このビッグプレーヤーとそのレベルを特定する方法を知っているとしよう...

シナリオ1.

価格が止まり、トレンドが反転した。

私の行動は、そのレベルからエントリーすることだ。


シナリオ2（価格はエントリーポイント付近で横ばい）。

メジャープレーヤーが不安の中でポジションをクローズする。メジャープレーヤーのポジション付近のこの浮動は、私にとってこの兆候であり、あるいは私がレベルを間違えただけである。

私の行動はストップロスを取ることである。

図解は省略）

シナリオ3（価格が主要プレーヤーのレベルを急激に割る）

ー質問

1 - 大手プレーヤーはポジションを決済できたか？

答えはノーです。彼はポジションを決済するチャンスがありませんでした。なぜポジションが大きいかというと、価格が先に水準を形成して止まったからです。


2 - 価格が自分のレベルに戻ったら、大口プレーヤーはどうするでしょうか？

答えは、エントリーした時と同じ価格でポジションを決済し、売り注文の猛攻で価格は下落します。 買いポジションを決済するために売り注文を出すのです。


シナリオ3+（価格が買いレベルに戻る）

私の行動は、大物の買い水準からの売り。





===============================================================

2 を除く実質的にすべてのシナリオを一度に説明します。



1)シナリオ1 (水準からのエントリー)まず買います

2) それがキャンセルされ、シナリオ 3（急激なブレイクアウト）に行く私はストップを取る

3) シナリオ3以上の 大物の寄り付き 私は 売りに入る

4) シナリオ1が 再び現れたら、売りを決済 し、 買いを入れる。


 
mytarmailS #:

===============================================================

2 以外のシナリオを一挙に説明する。

魔法はホグワーツの外では禁止されています。
ポイントからポイントに入ります。

 
Maxim Dmitrievsky #:
私のNSは、引用符の中にどんな種類の繰り返しパターンがあるかを探します。それ以外は何もしません。
意味のない言葉を連発した後、一気に息を吐くことができる。

つまり、SBでは単なる錯覚なのだ。パターンはランダムであり、量子セグメントのようなものだ...。

Aleksey Vyazmikin #:

つまりSBでは、パターンはランダムであり、量子セグメントのようなものだ......と錯覚しているだけなのだ。

でも、それを見つけることができるという事実そのものがそうなんだ。
SBでなくても、パターンを見つけることはできる。
 
Maxim Dmitrievsky #:
はい

では、バーニングエクストラクションに何の意味があるのか？

