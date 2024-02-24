トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2993 1...298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.04.04 12:21 #29921 モデレーター、管理者に質問です。Jap.Rを使って記事を書いても いいのでしょうか、それともタブーなのでしょうか？ 削除済み 2023.04.04 15:11 #29922 mytarmailS 記事を書いても いいのでしょうか、それともタブーなのでしょうか？ onnxでモデルを作る、そうでなければそのようなものはあまり必要ない、どのように統合しますか？または、学習したモデルをmqlに移植する СанСаныч Фоменко 2023.04.04 15:23 #29923 mytarmailS 記事を書いても いいのでしょうか、それともタブーなのでしょうか？ Rを使うと、実際の取引に適用できる結果を見ることができ、非常に興味深いです。そして、すべてのいくつかの実験、実験....ーYandex...とー集団農場からー..ーいくつかのーいくつかのーodeluchaのーcatbust.... プロのツールを使用した記事のための大きなニーズがあります。 mytarmailS 2023.04.04 16:01 #29924 Maxim Dmitrievsky #: onnxでモデルを作る。そうでなければ、そのようなものは あまり必要 ない。あるいは訓練されたモデルをmqlに移植する。 誰が使うんだ？ MOの助けを借りてどのようにTCを作ることができるかという話があるだけで、明らかではなく、標準的でもないが、興味深いアプローチであり、さらにうまくいっている。 MOの技術に精通し、経験を積んだ一般の人向けだ。 Aleksey Nikolayev 2023.04.04 16:07 #29925 mytarmailS #:誰が必要としているのか？MOの助けを借りてTCを構築する方法について、当たり前のことではなく、標準的なことでもないが、面白いアプローチで、しかもうまくいく......という話だ。 記事のアウトラインを作ってRashidに送って くれ。IMHOは、もしRしかなかったり、mql5をはるかに超えるようなものだったりしたら、おそらく断るだろう。 Rashid Umarov 2023.02.24www.mql5.com Профиль трейдера mytarmailS 2023.04.04 16:13 #29926 Aleksey Nikolayev #:記事のアウトラインを作成し、プライベートメッセージでラシッドに 送る。IMHOは、Rしかなかったり、mql5よりはるかに多くなる場合は、拒否する可能性が高い。 mqlは全くないだろう...。 この記事は、コンセプトとテストの結果についてのもので、実装についてのものではない。 そして、そこにあるコードは最小限のもので、アイデアは前景にある。 削除済み 2023.04.04 16:18 #29927 mytarmailS #:誰が必要としているのか？MOの助けを借りてTCを構築する方法について、当たり前のことではなく、標準的なことでもないが、面白いアプローチで、しかもうまくいく......という話だ。MOの技術に精通し、経験を積んだ人向けです。まあ、ここでは誰も、Rボットについて書いている人はいない。 まあ、アイデアなら賛成に一票。 mytarmailS 2023.04.04 16:23 #29928 pythonやRでplotlyのインタラクティブ・グラフィックスを使っている人はいますか？ ー何年か前にー全然ー全然ー全然ー全然ー全然ッてー全然ー全然ー全くー全然ー全然ークーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー https://plotly.com/r/candlestick-charts/ mytarmailS 2023.04.04 16:34 #29929 Maxim Dmitrievsky #:まあ、ここでは誰も、Rボットに書き込む人はいない。 まあ、それがアイデアなら、私は賛成だ。 メタクォーツにはほとんど興味がない。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.04 16:47 #29930 時系列コンボリューションを試した人はいますか？ 1...298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Rを使うと、実際の取引に適用できる結果を見ることができ、非常に興味深いです。そして、すべてのいくつかの実験、実験....ーYandex...とー集団農場からー..ーいくつかのーいくつかのーodeluchaのーcatbust....
プロのツールを使用した記事のための大きなニーズがあります。
onnxでモデルを作る。そうでなければ、そのようなものは あまり必要 ない。あるいは訓練されたモデルをmqlに移植する。
誰が使うんだ？
MOの助けを借りてどのようにTCを作ることができるかという話があるだけで、明らかではなく、標準的でもないが、興味深いアプローチであり、さらにうまくいっている。
MOの技術に精通し、経験を積んだ一般の人向けだ。
誰が必要としているのか？
MOの助けを借りてTCを構築する方法について、当たり前のことではなく、標準的なことでもないが、面白いアプローチで、しかもうまくいく......という話だ。
記事のアウトラインを作ってRashidに送って くれ。IMHOは、もしRしかなかったり、mql5をはるかに超えるようなものだったりしたら、おそらく断るだろう。
記事のアウトラインを作成し、プライベートメッセージでラシッドに 送る。IMHOは、Rしかなかったり、mql5よりはるかに多くなる場合は、拒否する可能性が高い。
mqlは全くないだろう...。
この記事は、コンセプトとテストの結果についてのもので、実装についてのものではない。
そして、そこにあるコードは最小限のもので、アイデアは前景にある。
誰が必要としているのか？
MOの助けを借りてTCを構築する方法について、当たり前のことではなく、標準的なことでもないが、面白いアプローチで、しかもうまくいく......という話だ。
MOの技術に精通し、経験を積んだ人向けです。
まあ、ここでは誰も、Rボットについて書いている人はいない。まあ、アイデアなら賛成に一票。
pythonやRでplotlyのインタラクティブ・グラフィックスを使っている人はいますか？
https://plotly.com/r/candlestick-charts/
まあ、ここでは誰も、Rボットに書き込む人はいない。まあ、それがアイデアなら、私は賛成だ。
メタクォーツにはほとんど興味がない。