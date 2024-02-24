トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2993

モデレーター、管理者に質問です。

Jap.Rを使って記事を書いても いいのでしょうか、それともタブーなのでしょうか？
mytarmailS 記事を書いても いいのでしょうか、それともタブーなのでしょうか？
onnxでモデルを作る、そうでなければそのようなものはあまり必要ない、どのように統合しますか？または、学習したモデルをmqlに移植する
 
mytarmailS 記事を書いても いいのでしょうか、それともタブーなのでしょうか？

Rを使うと、実際の取引に適用できる結果を見ることができ、非常に興味深いです。そして、すべてのいくつかの実験、実験....ーYandex...とー集団農場からー..ーいくつかのーいくつかのーodeluchaのーcatbust....

プロのツールを使用した記事のための大きなニーズがあります。

 
Maxim Dmitrievsky #:
onnxでモデルを作る。そうでなければ、そのようなものは あまり必要 ない。あるいは訓練されたモデルをmqlに移植する。

誰が使うんだ？


MOの助けを借りてどのようにTCを作ることができるかという話があるだけで、明らかではなく、標準的でもないが、興味深いアプローチであり、さらにうまくいっている。

MOの技術に精通し、経験を積んだ一般の人向けだ。

 
mytarmailS #:

誰が必要としているのか？


MOの助けを借りてTCを構築する方法について、当たり前のことではなく、標準的なことでもないが、面白いアプローチで、しかもうまくいく......という話だ。

記事のアウトラインを作ってRashidに送って くれ。IMHOは、もしRしかなかったり、mql5をはるかに超えるようなものだったりしたら、おそらく断るだろう。

Aleksey Nikolayev #:

記事のアウトラインを作成し、プライベートメッセージでラシッドに 送る。IMHOは、Rしかなかったり、mql5よりはるかに多くなる場合は、拒否する可能性が高い。

mqlは全くないだろう...。

この記事は、コンセプトとテストの結果についてのもので、実装についてのものではない。

そして、そこにあるコードは最小限のもので、アイデアは前景にある。

mytarmailS #:

誰が必要としているのか？

MOの助けを借りてTCを構築する方法について、当たり前のことではなく、標準的なことでもないが、面白いアプローチで、しかもうまくいく......という話だ。

MOの技術に精通し、経験を積んだ人向けです。

まあ、ここでは誰も、Rボットについて書いている人はいない。

まあ、アイデアなら賛成に一票。
 

pythonやRでplotlyのインタラクティブ・グラフィックスを使っている人はいますか？

https://plotly.com/r/candlestick-charts/

 
Maxim Dmitrievsky #:

まあ、ここでは誰も、Rボットに書き込む人はいない。

まあ、それがアイデアなら、私は賛成だ。

メタクォーツにはほとんど興味がない。

 
時系列コンボリューションを試した人はいますか？
